«Салават Юлаев» и «Барыс» имеют задержки по зарплатам на один месяц
«Салават Юлаев» и «Барыс» имеют задолженности по зарплатам перед хоккеистами.
Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.
– Говорят, у Уфы задержки по зарплатам. Правда? И как по другим клубам?
– У двух клубов проблемы. Мы доложили совету директоров об этом.
Но вообще сейчас в КХЛ в два раза меньше задержек по зарплатам.
На данный момент у «Барыса» и «Салавата» есть задержки на один месяц, но мы получили подтверждающие документы, что до 30 апреля все долги и технические моменты будут погашены, – сказал Морозов.
Нравится такое в клубе,хавай.
Ну а в том, что в СЮ в последние годы творится фигня, все пон6имают. Да и не только в СЮ, а в целом в республике, в городе Уфе творится очень нездоровая фигня, много людей уезжают оттуда, республика теряет позиции очень быстро и сильно.