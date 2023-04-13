«Салават Юлаев» и «Барыс» имеют задержки по зарплатам на один месяц

Теги Салават Юлаев Алексей Морозов КХЛ Барыс Матч ТВ Sports.ru - Казахстан Хоккей

«Салават Юлаев» и «Барыс» имеют задолженности по зарплатам перед хоккеистами.

Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

– Говорят, у Уфы задержки по зарплатам. Правда? И как по другим клубам?

– У двух клубов проблемы. Мы доложили совету директоров об этом.

Но вообще сейчас в КХЛ в два раза меньше задержек по зарплатам.

На данный момент у «Барыса» и «Салавата» есть задержки на один месяц, но мы получили подтверждающие документы, что до 30 апреля все долги и технические моменты будут погашены, – сказал Морозов.

13 комментариев

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Дмитрий9779
Ответ Rialto
Солевая столица угомонись, следи за своими, а мы уж как-нибудь со своими разберёмся.
Т е ты можешь обсуждать мой клуб,а я нет?С хренали?При всем при этом я никого в отличии от тебя не оскорбил.
Нравится такое в клубе,хавай.
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guizzy
Ответ FaithDevotion
Неужели в Башкортостане всё именно так? Я слышал от некоторых знакомых-уроженцев Уфы, что городу далеко до той же Казани. Впрочем, мне казалось, что там близко. Если так, то любопытно, из-за чего
Мне сложно сказать, я сам уехал оттуда ещё в 2011 году. Да, у меня есть родные там, но опять же, молодые, как правило, все оттуда уезжают, кто в Москву, кто в Казань. Ну а дело в местной власти, все ей очень недовольны.
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Rialto
Ответ Дмитрий9779
Это было и в 59-х и в нулевых.Хочешь предъявить-предъявляй по фактам,а так воздух портишь влажными фантазиями.И это ещё про телегу вашего гендира ни слова не сказал.Прогнило всё у вас,а ты про мифические нарушения у нас вешаешь,пытаешься все это оправдать, жалкие попытки.
Солевая столица угомонись, следи за своими, а мы уж как-нибудь со своими разберёмся.
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Дмитрий9779
Ответ Rialto
Наезд по беспределу))) не зря говорят питер застрял в 90х))
Это было и в 59-х и в нулевых.Хочешь предъявить-предъявляй по фактам,а так воздух портишь влажными фантазиями.И это ещё про телегу вашего гендира ни слова не сказал.Прогнило всё у вас,а ты про мифические нарушения у нас вешаешь,пытаешься все это оправдать, жалкие попытки.
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Rialto
Ответ Дмитрий9779
Если есть факты предъявляй,а так это наезд по беспределу.
Наезд по беспределу))) не зря говорят питер застрял в 90х))
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Дмитрий9779
Ответ guizzy
Ты так написал, будто кто-то защищает покупки военников или допинг ) Ну а в том, что в СЮ в последние годы творится фигня, все пон6имают. Да и не только в СЮ, а в целом в республике, в городе Уфе творится очень нездоровая фигня, много людей уезжают оттуда, республика теряет позиции очень быстро и сильно.
Я написал это юзеру риалто,вместо того чтобы обсудить ситуацию в клубе он начал рассказывать про привычки своих друзей.
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Дмитрий9779
Ответ Rialto
Можно подумать у вас в 🌭 все служили) точно также все за взятки отмазались, включая Ророшку. Просто наш военком оказался тупее.
Если есть факты предъявляй,а так это наезд по беспределу.
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FaithDevotion
Ответ guizzy
Ты так написал, будто кто-то защищает покупки военников или допинг ) Ну а в том, что в СЮ в последние годы творится фигня, все пон6имают. Да и не только в СЮ, а в целом в республике, в городе Уфе творится очень нездоровая фигня, много людей уезжают оттуда, республика теряет позиции очень быстро и сильно.
Неужели в Башкортостане всё именно так? Я слышал от некоторых знакомых-уроженцев Уфы, что городу далеко до той же Казани. Впрочем, мне казалось, что там близко. Если так, то любопытно, из-за чего
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guizzy
Ответ Дмитрий9779
Да кто бы сомневался, вместо того чтобы это осудить ты это защищаешь))
Ты так написал, будто кто-то защищает покупки военников или допинг )
Ну а в том, что в СЮ в последние годы творится фигня, все пон6имают. Да и не только в СЮ, а в целом в республике, в городе Уфе творится очень нездоровая фигня, много людей уезжают оттуда, республика теряет позиции очень быстро и сильно.
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Rialto
Ответ Дмитрий9779
Да кто бы сомневался, вместо того чтобы это осудить ты это защищаешь))
Можно подумать у вас в 🌭 все служили) точно также все за взятки отмазались, включая Ророшку. Просто наш военком оказался тупее.
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Дмитрий9779
Ответ Rialto
Ну не все сосут у газпрёма
Да кто бы сомневался, вместо того чтобы это осудить ты это защищаешь))
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Rialto
Ответ Дмитрий9779
СЮ(молодёжка) на допинг и военники хватает денег,а на зарплаты нет-позорище.
Ну не все сосут у газпрёма
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Дмитрий9779
СЮ(молодёжка) на допинг и военники хватает денег,а на зарплаты нет-позорище.
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-4
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