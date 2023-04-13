«Салават Юлаев» и «Барыс» имеют задержки по зарплатам на один месяц

«Салават Юлаев» и «Барыс» имеют задолженности по зарплатам перед хоккеистами.

Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

– Говорят, у Уфы задержки по зарплатам. Правда? И как по другим клубам?

– У двух клубов проблемы. Мы доложили совету директоров об этом.

Но вообще сейчас в КХЛ в два раза меньше задержек по зарплатам.

На данный момент у « » и « » есть задержки на один месяц, но мы получили подтверждающие документы, что до 30 апреля все долги и технические моменты будут погашены, – сказал Морозов.