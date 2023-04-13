Президент ЦСКА: «Хотим добавить в стратегию развития КХЛ неотъезд молодых игроков в Америку и вопросы, связанные со службой в армии»

Теги ЦСКА НХЛ КХЛ Игорь Есмантович Р-Спорт Хоккей

ЦСКА хочет добавить в стратегию развития КХЛ вопросы, связанные со службой в армии.

Об этом сообщил президент московского клуба Фонбет Чемпионата КХЛ Игорь Есмантович.

«ЦСКА хочет добавить в программу стратегии развития лиги неотъезд наших молодых игроков в Америку, а также вопросы, связанные со службой в армии.

По службе в армии хочу, чтобы это было отрегулировано в соответствии с законом РФ. Возможно, внести какие-то правки.

Что касается отъезда игроков в НХЛ, для ЦСКА первично сохранить хоккеиста на четыре-шесть лет контракта», – сказал Есмантович.

ЦСКА готов рассмотреть возвращение Федотова после увольнения из армии: «Разногласий на этот счет с компанией «Роснефть» не имеется»

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49 комментариев

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waleri
Вот вот.. и с главным тренером клуба повспоминайте историю его яркой молодости появления в Детройт Ред Вингс. А заодно и Саню Могильного пригласите к обсуждению.
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Кавабунга Шреддоголовый
Теперь случай с Федотовым они хотят узаконить, беспредельщики. Могильных станет в разы больше
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PEREGRINATOR
Ответ Дмитрий Валерьевич
Кто захочет в 18-20 уезжать пугать военкоматом что-ли, или я не понял? Хитро придумали. Будут тогда в 16 вообще уезжать уже.
Выездные визы, чтоб точно не уехали. С каждым днём всё веселее.
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SadButTrue
Ответ dmitrysomov
Свежее мясо нахаляву - это отъезд молодого парня в Америку после того, как на него тут 10 лет тратили деньги. В учебных ВУЗах же есть практика, по которой «отучился-отработай», так? В НХЛ есть практика «приехал-отыграй три года», так? Ну а мы, русские, что - должны за отъездами молодых игроков молча наблюдать как туземцы?
Надеюсь, что когда вы закончили вуз, то после этого в нем работали несколько лет? А то они вас растили понимаешь, 5 лет на вас тратили деньги. Вообще если человек увольняется, то надо, чтобы он всю заработанную зарплату вернул.

Вообще смешно конечно читать таких рабовладельцев как вы. Получается все что гражданин получает, в том числе образование, занятие спортом - он на самом деле за всё это должен. Должен быть там, где прикажут. Учился играть в хоккей? Должен быть в ЦСКА. А если ЦСКА не подходишь, то сорри, иди в обычную армию.
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LeoSk
Ответ dmitrysomov
Так и знал, что про налоги вспомнят) Вы правильно говорите. Но тогда вопрос: с какой стати я своими налогами должен обеспечивать шоу американцам? Я заплатил их тут - государство вложило в хоккей - будьте добры шоу на Ходынке или Газпром Арене.
твои налоги ушли на ракеты, я писал про налоги родителей, чьи дети занимаются в хоккейных школах
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Георгий Большаков
Ответ стакан морса
А может это все из-за того, что они понимают, что их лига не ровня нхл? И в таком случае, смысл держать топовых игроков в стране, где конкуренция не та, где развитие ограничено. Если словосочетание план Маршалла звучит в первом же ответе, то все понятно с пассажиром. Хоть немного от геополитики отходите иногда. Не все вокруг этого вращается, чтобы вам с первого канала не говорили, удачи
Если игроки будут уезжать, пропасть до НХЛ ещё сильнее вырастет
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Георгий Большаков
Ответ Tax_Free
шведы, финны и прочие европейцы тоже тратят на развитие своих петтерсонов, пастрняков и барковых, и они зажигают в НХЛ. Таковы правила игры, но имперские замашки не дают покоя, понимаем
Если правила игры ужасны, их не надо менять?
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dmitrysomov
Ответ LeoSk
батенька, крепостное право кончилось век тому назад, в современных реалиях хоккеист- это работник, а работник должен быть в праве выбирать работодателя сам. и к вопросу о том, что на него тратили деньги, вы в курсе что мы все платим 46% налог государству? там за все давным-давно "уплочено"
Так и знал, что про налоги вспомнят) Вы правильно говорите. Но тогда вопрос: с какой стати я своими налогами должен обеспечивать шоу американцам? Я заплатил их тут - государство вложило в хоккей - будьте добры шоу на Ходынке или Газпром Арене.
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rantasila
Ответ Atsuktuvas
"Гуд-бай Америка – о, Где я не буду никогда". (с)
Могильный расскажет как туда добраться
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колючий ёжик
Ответ Андрей Рязанов
Кто-то из руководства в РФ умеет что-то привлекательное для людей создавать или только на запретить-отобрать ума хватает? Ну невозможно в 21 веке восстановить крепостное право. Даже естли очень хочется.
невозможность - явно не является критерием для нашего правительства, задумывающего то одну неосуществимую операцию, то другую "что-то-там-замещающую" программу :-) Невозможность - не повод не попробовать. И с крепостным правом решили попробовать.
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BillShen
Ничего не понял. Вы же уже это реализовали. Вон Федотов служит под Питером вместо того чтобы играть за Флайерс.
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*BG*
Ответ Dr Gonzo
Вот только посимпатизировали все ЦСКА в серии против "большего зла", как они сразу решили снова показать свой звериный оскал. Армию они хотят. Капризов, Федотов... Думаю 95% нейтральных болельщиков в финале будут болеть за АБ.
Есмантович, конечно, муть гонит с этой армией.
Болельщики ЦСКА будут крайне расстроены таким решением нейтральных болельщиков. Как же мы без поддержки всех этих нейтральных болельщиков жить-то будем?
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стакан морса
Ответ dmitrysomov
Финны со шведами получали деньги по плану Маршалла, они не могут позволить себе рыпнуться, т.к. платят проценты по этим инвестициям в свои страны.
А может это все из-за того, что они понимают, что их лига не ровня нхл? И в таком случае, смысл держать топовых игроков в стране, где конкуренция не та, где развитие ограничено.
Если словосочетание план Маршалла звучит в первом же ответе, то все понятно с пассажиром. Хоть немного от геополитики отходите иногда. Не все вокруг этого вращается, чтобы вам с первого канала не говорили, удачи
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Спартак пичинен
для проф спортсменов надо отменить служб в армии. зачем спортсмену год мести плац, если он может участвовать в чемпионатах?
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BananaMama
Ответ Dr Gonzo
Вот только посимпатизировали все ЦСКА в серии против "большего зла", как они сразу решили снова показать свой звериный оскал. Армию они хотят. Капризов, Федотов... Думаю 95% нейтральных болельщиков в финале будут болеть за АБ.
Довести меня, ястреба, до боления за Ак Барс в финале - это уметь надо
Но они смогли
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LeoSk
Ответ dmitrysomov
Свежее мясо нахаляву - это отъезд молодого парня в Америку после того, как на него тут 10 лет тратили деньги. В учебных ВУЗах же есть практика, по которой «отучился-отработай», так? В НХЛ есть практика «приехал-отыграй три года», так? Ну а мы, русские, что - должны за отъездами молодых игроков молча наблюдать как туземцы?
батенька, крепостное право кончилось век тому назад, в современных реалиях хоккеист- это работник, а работник должен быть в праве выбирать работодателя сам.

и к вопросу о том, что на него тратили деньги, вы в курсе что мы все платим 46% налог государству? там за все давным-давно "уплочено"
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dmitrysomov
Ответ Tax_Free
шведы, финны и прочие европейцы тоже тратят на развитие своих петтерсонов, пастрняков и барковых, и они зажигают в НХЛ. Таковы правила игры, но имперские замашки не дают покоя, понимаем
Финны со шведами получали деньги по плану Маршалла, они не могут позволить себе рыпнуться, т.к. платят проценты по этим инвестициям в свои страны.
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dmitrysomov
Ответ Александр Калачев
Интересно, а что за деньги тратят на пацана, насколько я знаю весь инвентарь и иногда поезду родители платят, так что за деньги тратят?
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Андрей Рязанов
Кто-то из руководства в РФ умеет что-то привлекательное для людей создавать или только на запретить-отобрать ума хватает? Ну невозможно в 21 веке восстановить крепостное право. Даже естли очень хочется.
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Серый
фамилия этого анусолиза вовсе не есмантович
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Павел Мельников
Ответ dmitrysomov
Свежее мясо нахаляву - это отъезд молодого парня в Америку после того, как на него тут 10 лет тратили деньги. В учебных ВУЗах же есть практика, по которой «отучился-отработай», так? В НХЛ есть практика «приехал-отыграй три года», так? Ну а мы, русские, что - должны за отъездами молодых игроков молча наблюдать как туземцы?
Только в вузах целевой набор является лишь одним из вариантов обучения. Служба - иной процесс, такие обязательства могут только увеличить отток, понизив средний возраст уезжающего спортсмена.
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Tax_Free
Ответ dmitrysomov
Свежее мясо нахаляву - это отъезд молодого парня в Америку после того, как на него тут 10 лет тратили деньги. В учебных ВУЗах же есть практика, по которой «отучился-отработай», так? В НХЛ есть практика «приехал-отыграй три года», так? Ну а мы, русские, что - должны за отъездами молодых игроков молча наблюдать как туземцы?
шведы, финны и прочие европейцы тоже тратят на развитие своих петтерсонов, пастрняков и барковых, и они зажигают в НХЛ. Таковы правила игры, но имперские замашки не дают покоя, понимаем
+8
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Александр Калачев
Ответ dmitrysomov
Свежее мясо нахаляву - это отъезд молодого парня в Америку после того, как на него тут 10 лет тратили деньги. В учебных ВУЗах же есть практика, по которой «отучился-отработай», так? В НХЛ есть практика «приехал-отыграй три года», так? Ну а мы, русские, что - должны за отъездами молодых игроков молча наблюдать как туземцы?
Интересно, а что за деньги тратят на пацана, насколько я знаю весь инвентарь и иногда поезду родители платят, так что за деньги тратят?
+17
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eyeballerswow
а чем спортики от обычных юзеров отличаются?
тоже пусть сидят дома, епт.
и не бухтят.
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AndreyGor
"Бегите, глупцы"(с)
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