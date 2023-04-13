Президент ЦСКА: «Хотим добавить в стратегию развития КХЛ неотъезд молодых игроков в Америку и вопросы, связанные со службой в армии»

ЦСКА хочет добавить в стратегию развития КХЛ вопросы, связанные со службой в армии.

Об этом сообщил президент московского клуба Фонбет Чемпионата КХЛ Игорь Есмантович.

« хочет добавить в программу стратегии развития лиги неотъезд наших молодых игроков в Америку, а также вопросы, связанные со службой в армии.

По службе в армии хочу, чтобы это было отрегулировано в соответствии с законом РФ. Возможно, внести какие-то правки.

Что касается отъезда игроков в , для ЦСКА первично сохранить хоккеиста на четыре-шесть лет контракта», – сказал Есмантович.

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