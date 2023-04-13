Президент ЦСКА: «Хотим добавить в стратегию развития КХЛ неотъезд молодых игроков в Америку и вопросы, связанные со службой в армии»
ЦСКА хочет добавить в стратегию развития КХЛ вопросы, связанные со службой в армии.
Об этом сообщил президент московского клуба Фонбет Чемпионата КХЛ Игорь Есмантович.
«ЦСКА хочет добавить в программу стратегии развития лиги неотъезд наших молодых игроков в Америку, а также вопросы, связанные со службой в армии.
По службе в армии хочу, чтобы это было отрегулировано в соответствии с законом РФ. Возможно, внести какие-то правки.
Что касается отъезда игроков в НХЛ, для ЦСКА первично сохранить хоккеиста на четыре-шесть лет контракта», – сказал Есмантович.
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Вообще смешно конечно читать таких рабовладельцев как вы. Получается все что гражданин получает, в том числе образование, занятие спортом - он на самом деле за всё это должен. Должен быть там, где прикажут. Учился играть в хоккей? Должен быть в ЦСКА. А если ЦСКА не подходишь, то сорри, иди в обычную армию.
Болельщики ЦСКА будут крайне расстроены таким решением нейтральных болельщиков. Как же мы без поддержки всех этих нейтральных болельщиков жить-то будем?
Если словосочетание план Маршалла звучит в первом же ответе, то все понятно с пассажиром. Хоть немного от геополитики отходите иногда. Не все вокруг этого вращается, чтобы вам с первого канала не говорили, удачи
Но они смогли
и к вопросу о том, что на него тратили деньги, вы в курсе что мы все платим 46% налог государству? там за все давным-давно "уплочено"
тоже пусть сидят дома, епт.
и не бухтят.