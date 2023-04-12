Рейдеборн о 6-м матче серии: «У СКА не почти не было шансов. Относительно простая игра для меня»

Вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн назвал простой шестую игру серии против СКА.

обыграл СКА со счетом 3:0 и выиграл 4-2 серию финала Западной конференции.

«Я считаю, что сегодня мы выступили очень сильно, сыграли солидно. Для меня была относительно простая игра, у СКА не почти не было шансов.

В целом это была очень тяжелая серия. СКА – очень сильная команда, но мы смогли найти пути к победе и очень рады в выходу в финал.

«Я сейчас чувствую себя очень хорошо. Сейчас команда играет более четко по сравнению с регулярным чемпионатом, в обороне мы выглядим очень солидно.

Игроки практически не допускают опасных моментов, выходов один в ноль или два в один.

Я знаю, где будут располагаться наши игроки, и комфортно чувствую себя в воротах», – сказал голкипер ЦСКА.

СКА нанес 22 броска по воротам в шестом матче.