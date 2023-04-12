Евгений Артюхин: «СКА показывал яркий атакующий хоккей весь чемпионат. Команда себя еще покажет – она собрана на вырост»
Евгений Артюхин отметил потенциал состава СА.
СКА проиграл ЦСКА (0:3, 2-4 в серии) в шестом матче финала Западной конференции.
«Понимаю досаду болельщиков Петербурга сейчас. Команда уверенно шла на первом месте в сезоне, выиграла регулярку и Кубок Континента, но запнулась на стадии финала конференции.
Весь чемпионат СКА показывал яркий атакующий хоккей, за которым было просто приятно наблюдать.
Конечно, хотелось бы наслаждаться такой игрой и в финале. Но я уверен, эта команда себя еще покажет в будущем – она собрана на вырост.
Все игроки, включая костяк лидеров, молодые, контракты у них долгосрочные, так что они еще пошумят в этой лиге.
Можно считать этот сезон довольно успешной обкаткой нового состава.
Серия с ЦСКА была очень плотной, выбивается только шестой матч. Да, СКА допустил ошибки, но на них и учатся. Нужно просто извлечь уроки из этого сезона», – сказал бывший нападающий СКА.
в пятой игре сильно реализация подвела, ошибки защитников в ключевых моментах и отличная реализация нападающих ЦСКА.
И не надо путать регулярку и пле-офф, где от Минска отскочили по известным причинам .
Да и будь у Торпедо получше игра в обороне не известно как бы повернулось
А это говорит а том что, Ромка не всем похоже забашлял. 🤣🤣🤣
Хоккей просто непонятно какой. По сути 3 последние игры в одну калиту, если бы при 1-0 в Москве не замкнуло ЦСКА, спокойно в 5 игр закончили бы.
СКА Ротенберга-это вот 6 игра, полная импотенция в атаке. Просто ноль мысли.