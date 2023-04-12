Евгений Артюхин: «СКА показывал яркий атакующий хоккей весь чемпионат. Команда себя еще покажет – она собрана на вырост»

Евгений Артюхин отметил потенциал состава СА.

СКА проиграл (0:3, 2-4 в серии) в шестом матче финала Западной конференции.

«Понимаю досаду болельщиков Петербурга сейчас. Команда уверенно шла на первом месте в сезоне, выиграла регулярку и Кубок Континента, но запнулась на стадии финала конференции.

Весь чемпионат СКА показывал яркий атакующий хоккей, за которым было просто приятно наблюдать.

Конечно, хотелось бы наслаждаться такой игрой и в финале. Но я уверен, эта команда себя еще покажет в будущем – она собрана на вырост.

Все игроки, включая костяк лидеров, молодые, контракты у них долгосрочные, так что они еще пошумят в этой лиге.

Можно считать этот сезон довольно успешной обкаткой нового состава.

Серия с ЦСКА была очень плотной, выбивается только шестой матч. Да, СКА допустил ошибки, но на них и учатся. Нужно просто извлечь уроки из этого сезона», – сказал бывший нападающий СКА.