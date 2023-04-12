Евгений Артюхин: «СКА показывал яркий атакующий хоккей весь чемпионат. Команда себя еще покажет – она собрана на вырост»

Теги ЦСКА СКА Евгений Артюхин КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Евгений Артюхин отметил потенциал состава СА.

СКА проиграл ЦСКА (0:3, 2-4 в серии) в шестом матче финала Западной конференции.

«Понимаю досаду болельщиков Петербурга сейчас. Команда уверенно шла на первом месте в сезоне, выиграла регулярку и Кубок Континента, но запнулась на стадии финала конференции.

Весь чемпионат СКА показывал яркий атакующий хоккей, за которым было просто приятно наблюдать.

Конечно, хотелось бы наслаждаться такой игрой и в финале. Но я уверен, эта команда себя еще покажет в будущем – она собрана на вырост.

Все игроки, включая костяк лидеров, молодые, контракты у них долгосрочные, так что они еще пошумят в этой лиге.

Можно считать этот сезон довольно успешной обкаткой нового состава.

Серия с ЦСКА была очень плотной, выбивается только шестой матч. Да, СКА допустил ошибки, но на них и учатся. Нужно просто извлечь уроки из этого сезона», – сказал бывший нападающий СКА.

8 комментариев

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Кеша
Ответ Nissan 0123
ну, справедливости ради, там СКА действительно хорошо играл, и победа там выглядела намного логичнее, чем в четвертом матче, где по факту ЦСКА играл лучше, но дал слабину на минуту и потом СКА спокойно довел матч до победы. в пятой игре сильно реализация подвела, ошибки защитников в ключевых моментах и отличная реализация нападающих ЦСКА.
Вы о чем вообще ? Может играли и лучше , чем сегодня минут 20 в матче . А сегодня просто фиаско .
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Nissan 0123
Ответ Кеша
Ротенберг сказал пятая игра самая лучшая , где его вынесли , как мусорный бачок из раздевалки на домашнем льду 3:7.
ну, справедливости ради, там СКА действительно хорошо играл, и победа там выглядела намного логичнее, чем в четвертом матче, где по факту ЦСКА играл лучше, но дал слабину на минуту и потом СКА спокойно довел матч до победы.
в пятой игре сильно реализация подвела, ошибки защитников в ключевых моментах и отличная реализация нападающих ЦСКА.
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Кеша
Ответ Мистер Кафель
Много ему конечно по голове били. Хоккей просто непонятно какой. По сути 3 последние игры в одну калиту, если бы при 1-0 в Москве не замкнуло ЦСКА, спокойно в 5 игр закончили бы. СКА Ротенберга-это вот 6 игра, полная импотенция в атаке. Просто ноль мысли.
Ротенберг сказал пятая игра самая лучшая , где его вынесли , как мусорный бачок из раздевалки на домашнем льду 3:7.
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Кеша
Красиво переобуваешься ! Тьфу !
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Snow11
Яркий и атакующий показывало Торпедо с игроками за три копейки. А СКА показывало яркую и атакующую "систему" выезжая на индивидуальном мастерстве отдельных игроков
И не надо путать регулярку и пле-офф, где от Минска отскочили по известным причинам .
Да и будь у Торпедо получше игра в обороне не известно как бы повернулось
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Олег
Весь чемпионат показывал, а в плей-офф здулся.
А это говорит а том что, Ромка не всем похоже забашлял. 🤣🤣🤣
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вован63
Женя, Женя не надо языком карьеру делать.
+2
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Мистер Кафель
Много ему конечно по голове били.
Хоккей просто непонятно какой. По сути 3 последние игры в одну калиту, если бы при 1-0 в Москве не замкнуло ЦСКА, спокойно в 5 игр закончили бы.
СКА Ротенберга-это вот 6 игра, полная импотенция в атаке. Просто ноль мысли.
+7
-2
+5
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