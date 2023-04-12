Береглазов может перейти в «Трактор»

Теги Авангард Трактор возможные переходы КХЛ Алексей Береглазов Хоккей

Алексей Береглазов может перейти из «Авангарда» в «Трактор».

Как сообщает Metaratings, защитник с большой долей вероятности покинет «Авангард». 

Срок контракта 28-летнего игрока с омским клубом истекает 30 апреля.

В сезоне-2022/23 Береглазов провел 66 игр в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 24 (8+16) очка.

В плей-офф на его счету 4 (2+2) балла в 13 матчах за «Авангард».

Береглазовым интересуются несколько топ-клубов КХЛ. Он может перейти в «Ак Барс»

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9 комментариев

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Angryslon
А может и не перейти!
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иваныч
Откуда такие данные
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ros80
Ответ Сергей Бакин
каждый час пишут может перейти может перейти)))
Бред пишут, у него железная договоренность с Питсбургом
+1
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+1
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marik
А Жарков как довесок к контракту?)
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Alobama74
Ответ Hola Hola
Береглазов если и перейдет куда, то в команду Западной конференции. Если на Восток, но на существенно бОльшую зп.
дак у нас только зп и могут большую накинуть. 65 с бонусами как Ярулину наверное предложили. я думаю к нам поедет
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Clever_mind
Кто больше даст, туда и перейдет. Врядли для него принципиально, где жить
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Hola Hola
Береглазов если и перейдет куда, то в команду Западной конференции. Если на Восток, но на существенно бОльшую зп.
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Денис Кравцов
Интересно
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Сергей Бакин
каждый час пишут может перейти может перейти)))
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