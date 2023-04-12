Береглазов может перейти в «Трактор»

Алексей Береглазов может перейти из «Авангарда» в «Трактор».

Как сообщает Metaratings, защитник с большой долей вероятности покинет «Авангард».

Срок контракта 28-летнего игрока с омским клубом истекает 30 апреля.

В сезоне-2022/23 Береглазов провел 66 игр в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 24 (8+16) очка.

В плей-офф на его счету 4 (2+2) балла в 13 матчах за « ».

Береглазовым интересуются несколько топ-клубов КХЛ. Он может перейти в «Ак Барс»