Береглазов может перейти в «Трактор»
Алексей Береглазов может перейти из «Авангарда» в «Трактор».
Как сообщает Metaratings, защитник с большой долей вероятности покинет «Авангард».
Срок контракта 28-летнего игрока с омским клубом истекает 30 апреля.
В сезоне-2022/23 Береглазов провел 66 игр в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 24 (8+16) очка.
В плей-офф на его счету 4 (2+2) балла в 13 матчах за «Авангард».
Береглазовым интересуются несколько топ-клубов КХЛ. Он может перейти в «Ак Барс»
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