«Каролина» и «Нью-Джерси» обеспечили себе преимущество своей площадки в 1-м раунде плей-офф.

Оба клуба сегодня одержали победы в регулярном чемпионате . «Харрикейнс» справились с «Детройтом» (4:1), «Девилс» – с «Баффало» (6:2).

У «Каролины» 111 очков в 81 игре, у « » – 110 в 81. В случае равенства очков преимущество будет у «дьяволов».

Команды обеспечили себе места в топ-2 Столичного дивизиона и преимущество своего льда в первом раунде плей-офф.

Первая команда дивизиона сыграет с командой, которая займет первое из двух мест в зоне wild card. Вторая команда дивизиона встретится с « ».

В последнем матче регулярки « » сыграет с «Флоридой» в гостях, «Нью-Джерси» – с «Вашингтоном» в гостях.