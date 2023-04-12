«Каролина» и «Нью-Джерси» обеспечили себе преимущество своей площадки в 1-м раунде плей-офф
«Каролина» и «Нью-Джерси» обеспечили себе преимущество своей площадки в 1-м раунде плей-офф.
Оба клуба сегодня одержали победы в регулярном чемпионате НХЛ. «Харрикейнс» справились с «Детройтом» (4:1), «Девилс» – с «Баффало» (6:2).
У «Каролины» 111 очков в 81 игре, у «Нью-Джерси» – 110 в 81. В случае равенства очков преимущество будет у «дьяволов».
Команды обеспечили себе места в топ-2 Столичного дивизиона и преимущество своего льда в первом раунде плей-офф.
Первая команда дивизиона сыграет с командой, которая займет первое из двух мест в зоне wild card. Вторая команда дивизиона встретится с «Рейнджерс».
В последнем матче регулярки «Каролина» сыграет с «Флоридой» в гостях, «Нью-Джерси» – с «Вашингтоном» в гостях.
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