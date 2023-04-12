«Каролина» и «Нью-Джерси» обеспечили себе преимущество своей площадки в 1-м раунде плей-офф

Теги Нью-Джерси Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Хоккей

«Каролина» и «Нью-Джерси» обеспечили себе преимущество своей площадки в 1-м раунде плей-офф.

Оба клуба сегодня одержали победы в регулярном чемпионате НХЛ. «Харрикейнс» справились с «Детройтом» (4:1), «Девилс» – с «Баффало» (6:2). 

У «Каролины» 111 очков в 81 игре, у «Нью-Джерси» – 110 в 81. В случае равенства очков преимущество будет у «дьяволов». 

Команды обеспечили себе места в топ-2 Столичного дивизиона и преимущество своего льда в первом раунде плей-офф. 

Первая команда дивизиона сыграет с командой, которая займет первое из двух мест в зоне wild card. Вторая команда дивизиона встретится с «Рейнджерс». 

В последнем матче регулярки «Каролина» сыграет с «Флоридой» в гостях, «Нью-Джерси» – с «Вашингтоном» в гостях. 

4 комментария

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curdboy
Ответ ABarca777
Монреалю надо только проиграть иначе они вылетят из топ-5 ботома. Они разыграют жребий за Бедара
так я к тому, что Вашингтон может преподнести сюрприз)
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ABarca777
Ответ curdboy
все думали, что Острова и так выиграют у Вашингтона))
Монреалю надо только проиграть иначе они вылетят из топ-5 ботома. Они разыграют жребий за Бедара
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curdboy
Ответ ABarca777
Каролине нужна только победа, чтобы с Рейнджерс не играть! , а Флориде тоже победа, чтобы с Бостоном не играть. Нью-Джерси и так выиграет свой матч. Так что матч жизни будет! Ну если Острова в основное время выиграют свой.
все думали, что Острова и так выиграют у Вашингтона))
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ABarca777
Каролине нужна только победа, чтобы с Рейнджерс не играть! , а Флориде тоже победа, чтобы с Бостоном не играть. Нью-Джерси и так выиграет свой матч. Так что матч жизни будет! Ну если Острова в основное время выиграют свой.
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