«Бостон» с рекордом всех времен по очкам, Нюландер с 1+2 и Мразек с 38 сэйвами и победой над «Питтсбургом» – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Торонто Бостон Чикаго НХЛ Петр Мразек Вильям Нюландер Хоккей

«Бостон», Вильям Нюландер и Петр Мразек – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Первая звезда – «Бостон». Клуб одержал 64-ю победу в сезоне (над «Вашингтоном» – 5:2) и установил новый рекорд по набранным очкам – 133 против 132 у «Монреаля» в сезоне-1976/77. 

Вторая звезда – форвард «Торонто» Вильям Нюландер с 3 (1+2) очками в матче с «Тампой» (4:3). 

Третья звезда – вратарь «Чикаго» Петр Мразек, отразивший 38 из 40 бросков в матче с «Питтсбургом» (5:2). 

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