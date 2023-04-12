«Бостон» с рекордом всех времен по очкам, Нюландер с 1+2 и Мразек с 38 сэйвами и победой над «Питтсбургом» – звезды дня в НХЛ

«Бостон», Вильям Нюландер и Петр Мразек – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – « ». Клуб одержал 64-ю победу в сезоне (над «Вашингтоном» – 5:2) и установил новый рекорд по набранным очкам – 133 против 132 у «Монреаля» в сезоне-1976/77.

Вторая звезда – форвард « » с 3 (1+2) очками в матче с «Тампой» (4:3).

Третья звезда – вратарь « » , отразивший 38 из 40 бросков в матче с «Питтсбургом» (5:2).