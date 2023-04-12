«Виннипег» вышел в плей-офф НХЛ в 5-м сезоне из последних 6. Пропуск был в прошлом году

«Виннипег» вышел в плей-офф в 5-м сезоне из последних 6.

«Джетс» обыграли «Миннесоту» (3:1) в регулярном чемпионате и обеспечили себе место в розыгрыше Кубка Стэнли.

Команда под руководством (работает первый сезон) вернулась в плей-офф после пропуска в прошлом году. До этого клуб 4 раза подряд участвовал в кубковых матчах.

« » набрал 95 очков в 81 матче и останется на второй позиции wild card от Западной конференции. Соперником по плей-офф будет команда с первым посевом.