«Виннипег» вышел в плей-офф НХЛ в 5-м сезоне из последних 6. Пропуск был в прошлом году
«Виннипег» вышел в плей-офф в 5-м сезоне из последних 6.
«Джетс» обыграли «Миннесоту» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ и обеспечили себе место в розыгрыше Кубка Стэнли.
Команда под руководством Рика Боунесса (работает первый сезон) вернулась в плей-офф после пропуска в прошлом году. До этого клуб 4 раза подряд участвовал в кубковых матчах.
«Виннипег» набрал 95 очков в 81 матче и останется на второй позиции wild card от Западной конференции. Соперником по плей-офф будет команда с первым посевом.
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