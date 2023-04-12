«Виннипег» вышел в плей-офф НХЛ в 5-м сезоне из последних 6. Пропуск был в прошлом году

Теги Кубок Стэнли НХЛ Виннипег Рик Боунесс Хоккей

«Виннипег» вышел в плей-офф в 5-м сезоне из последних 6.

«Джетс» обыграли «Миннесоту» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ и обеспечили себе место в розыгрыше Кубка Стэнли. 

Команда под руководством Рика Боунесса (работает первый сезон) вернулась в плей-офф после пропуска в прошлом году. До этого клуб 4 раза подряд участвовал в кубковых матчах. 

«Виннипег» набрал 95 очков в 81 матче и останется на второй позиции wild card от Западной конференции. Соперником по плей-офф будет команда с первым посевом. 

2 комментария

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Иван Павлов
Еле-еле почти полностью здоровый Виннипег смог преодолеть сопротивление со стороны переломанного и продававшего на дедлайне Нэшвилла и Калгари с проведшим ужасный сезон Маркстремом и маразматиком на тренере.
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curdboy
Молодцы, что дожали. Так понимаю, теперь либо Вегас, либо Эдмонтон в ПО.
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