«Куньлунь» продолжит играть в России в следующем сезоне КХЛ. Возможно проведение некоторых игр в Китае с дальневосточными командами

« » принял решение остаться в России еще на один сезон .

Китайская команда с 2020 года проводит домашние матчи в подмосковных Мытищах.

«Возвращение в Китай по-прежнему является для хоккейного клуба «Куньлунь» приоритетной задачей, однако после всестороннего изучения ситуации и продолжительных консультаций и переговоров со всеми участниками процесса клуб пришел к выводу, что в настоящий момент такое решение было бы преждевременным.

В Китае еще сохраняются ограничения в отношении авиаперевозок – в частности, запрет на полеты бортов с двойной регистрацией, а также введены квоты на выдачу виз гражданам РФ.

Есть все основания полагать, что ситуация изменится к лучшему, но, скорее всего, это произойдет уже по ходу хоккейного сезона.

В нынешних же условиях переезд в Китай привел бы к многочисленным сложностям логистического характера и дополнительным финансовым затратам для всех участников чемпионата КХЛ.

В связи с этим руководством клуба было принято решение остаться в России еще на один сезон.

Клуб сохраняет надежду на возвращение в Китай в сезоне-2024/25.

В то же время мы планируем обсудить с КХЛ возможность проведения в Китае некоторых матчей сезона-2023/24 – предположительно с дальневосточными командами», – сообщила пресс-служба «Куньлуня».

В нынешнем сезоне команда не попала в плей-офф, заняв 10-е место в таблице Западной конференции.