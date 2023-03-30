«Куньлунь» продолжит играть в России в следующем сезоне КХЛ. Возможно проведение некоторых игр в Китае с дальневосточными командами

Теги КХЛ Куньлунь Ред Стар ТАСС Хоккей

«Куньлунь» принял решение остаться в России еще на один сезон КХЛ.

Китайская команда с 2020 года проводит домашние матчи в подмосковных Мытищах.

«Возвращение в Китай по-прежнему является для хоккейного клуба «Куньлунь» приоритетной задачей, однако после всестороннего изучения ситуации и продолжительных консультаций и переговоров со всеми участниками процесса клуб пришел к выводу, что в настоящий момент такое решение было бы преждевременным.

В Китае еще сохраняются ограничения в отношении авиаперевозок – в частности, запрет на полеты бортов с двойной регистрацией, а также введены квоты на выдачу виз гражданам РФ.

Есть все основания полагать, что ситуация изменится к лучшему, но, скорее всего, это произойдет уже по ходу хоккейного сезона.

В нынешних же условиях переезд в Китай привел бы к многочисленным сложностям логистического характера и дополнительным финансовым затратам для всех участников чемпионата КХЛ.

В связи с этим руководством клуба было принято решение остаться в России еще на один сезон.

Клуб сохраняет надежду на возвращение в Китай в сезоне-2024/25.

В то же время мы планируем обсудить с КХЛ возможность проведения в Китае некоторых матчей сезона-2023/24 – предположительно с дальневосточными командами», – сообщила пресс-служба «Куньлуня».

В нынешнем сезоне команда не попала в плей-офф, заняв 10-е место в таблице Западной конференции.

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6 комментариев

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Эд..19
Заканчивайте уже эту порнографию с китайцами в КХЛ ! Разве не понятно, что хоккей Китаю не нужен? Олимпиада прошла - больше не надо вымудривать причины их нахождения в КХЛ - скатертью дорога. Китайский бизнес не горит желанием вкладываться в свой же клуб, ибо хоккей китайцам не интересен. Хорош уже нашему Сибуру тратиться на эту никому не нужную чужеродную игрушку ! Поднимайте лучше российские клубы !
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"Kuzya"
Ответ Павел Гаврош
Если бы Китай нормально относился к хоккею и выделял на это бабки в те же 900 милл то они могли бы такой неограниченный состав легионеров набрать и всех в КХЛ выносить.
Потому что никому не нужен хоккей в Китае. А для других они не хотят шоу устраивать
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Booligan
#freeMytischi
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Сергей Жарковский
Зачем этот баласт КХЛ? Хотят домой,так пусть едут!
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Павел Гаврош
Если бы Китай нормально относился к хоккею и выделял на это бабки в те же 900 милл то они могли бы такой неограниченный состав легионеров набрать и всех в КХЛ выносить.
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megaotstoi
При желании и китайском финансировании из Куньки можно контендер сделать. База в Москве, лимита нет на легов. Летать не надо много
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