Гавриков забросил 6-ю шайбу в сезоне и обновил личный рекорд. У него 9 очков и «+11» в 19 играх за «Кингс»

Теги Ванкувер Лос-Анджелес НХЛ Владислав Гавриков Хоккей

Владислав Гавриков забросил 6-ю шайбу в сезоне и обновил личный рекорд.

Защитник «Лос-Анджелеса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:0). 

В активе россиянина стало 19 (6+13) очков в 71 игре сезона. В составе «Кингс» – 9 (3+6) баллов в 19 играх при полезности «+11».

Ранее он дважды забрасывал по 5 шайб за сезон. 

Сегодня Гавриков (18:55, 2:09 – в меньшинстве, «+1») нанес 4 броска в створ, сделал 2 блока и был признан 2-й звездой матча. 

1 комментарий

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Сергей Орлов
Сильнейший русский защитник #прямосейчас.
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