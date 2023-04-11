Гавриков забросил 6-ю шайбу в сезоне и обновил личный рекорд. У него 9 очков и «+11» в 19 играх за «Кингс»

Владислав Гавриков забросил 6-ю шайбу в сезоне и обновил личный рекорд.

Защитник « » отличился в матче регулярного чемпионата с « » (3:0).

В активе россиянина стало 19 (6+13) очков в 71 игре сезона. В составе «Кингс» – 9 (3+6) баллов в 19 играх при полезности «+11».

Ранее он дважды забрасывал по 5 шайб за сезон.

Сегодня Гавриков (18:55, 2:09 – в меньшинстве, «+1») нанес 4 броска в створ, сделал 2 блока и был признан 2-й звездой матча.