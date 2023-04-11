Квартальнов стал главным тренером минского «Динамо». Это его 6-й клуб в КХЛ, контракт – на год

Теги Дмитрий Квартальнов Динамо Минск КХЛ Хоккей

Дмитрий Квартальнов возглавил минское «Динамо».

Белорусский клуб договорился с 57-летним специалистом о подписании однолетнего контракта. 

Последним местом работы Квартальнова был «Ак Барс», который он тренировал с 2019 по 2022 год.

С ЦСКА тренер стал чемпионом России в сезоне-2014/15, а также три раза выигрывал Кубок Континента (2014/15, 2015/16 и 2016/17).

Также он возглавлял «Северсталь», «Сибирь» и «Локомотив». Квартальнов – лидер по количеству матчей (809) и побед (515) в истории КХЛ.

Минское «Динамо» вылетело из Кубка Гагарина-2023, уступив в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ СКА (2-4). Командой руководил канадский тренер Крэйг Вудкрофт. 

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11 комментариев

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alklimov2018
Че-то непонятно что в Минске творится.
Подписываясь на 1 год никто не будет строить команду, а будет пытаться выдать сиюминутный результат, подписывая недорогих шабашников. И Гусева.:)
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RVC
Ответ цэсемьэр
Кварталу надо три года. а так, вполне подходящая команда, прокачает резервы ротацией и будет на Западе ещё один бей-беги👌🏽
у Квартальнова нормальный хоккей первые 1-2 сезона, далее игроки устают от него и хоккей превращается в унылый бей-беги
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Сибирский литовец
Ну вот , наконец-то америкосов убрали из Минска .
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Oleg Kovel
Ответ цэсемьэр
Кварталу надо три года. а так, вполне подходящая команда, прокачает резервы ротацией и будет на Западе ещё один бей-беги👌🏽
И будет хоккей смотреть на который не хочется. Думаю болельщиков станет меньше и на арене, и у экранов.
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ЧакЧак
районы...кварталы....
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AndreyMaximovich96
Классика жанра. Куча российского шлака сейчас приедет в команду. От силы останется 2-3 легионера. Провалит старт сезона и в ноябре поедет снова на Мальдивы. А нам останется вызывать Крэйга снова спасать ситуацию.
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VaD
Хорошая возможность наконец-то пройти первый раунд плей-офф. Селекция, видимо, теперь будет другой: меньше канадцев, больше россиян и, возможно, меньше мест для белорусской молодежи.
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цэсемьэр
Кварталу надо три года.
а так, вполне подходящая команда, прокачает резервы ротацией и будет на Западе ещё один бей-беги👌🏽
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Рустам Давудов
Квартальнов один из сильнейших тренеров
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Олег
Наконец-то Димка работу нашёл, удачи в Белоруссии.
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SmilingBy
Сейчас узнаем кто сыночку обидел
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