Квартальнов стал главным тренером минского «Динамо». Это его 6-й клуб в КХЛ, контракт – на год

Дмитрий Квартальнов возглавил минское «Динамо».

Белорусский клуб договорился с 57-летним специалистом о подписании однолетнего контракта.

Последним местом работы был «Ак Барс», который он тренировал с 2019 по 2022 год.

С ЦСКА тренер стал чемпионом России в сезоне-2014/15, а также три раза выигрывал Кубок Континента (2014/15, 2015/16 и 2016/17).

Также он возглавлял «Северсталь», «Сибирь» и «Локомотив». Квартальнов – лидер по количеству матчей (809) и побед (515) в истории КХЛ.

Минское « » вылетело из Кубка Гагарина-2023, уступив в серии 1/8 финала плей-офф СКА (2-4). Командой руководил канадский тренер Крэйг Вудкрофт.