Павелски забросил 14-ю победную шайбу в плей-офф за карьеру. Это лучший результат среди действующих игроков

Форвард забросил 14-ю победную шайбу в плей-офф.

37-летний игрок сделал дубль в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с (4:2, 2-1). Он принес своей команде победу во второй игре подряд.

На его счету стало 14 победных шайб в плей-офф за карьеру. Это лучший результат среди действующих игроков, Павелски опередил из «Питтсбурга» (13).

Среди уроженцев США Павелски идет на третьем месте, уступая лишь Крису Друри (17) и (15). Рекордом лиги владеют Уэйн Гретцки и Бретт Халл (по 24).