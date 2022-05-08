Павелски забросил 14-ю победную шайбу в плей-офф за карьеру. Это лучший результат среди действующих игроков

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Форвард «Далласа» Джо Павелски забросил 14-ю победную шайбу в плей-офф.

37-летний игрок сделал дубль в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Калгари» (4:2, 2-1). Он принес своей команде победу во второй игре подряд. 

На его счету стало 14 победных шайб в плей-офф за карьеру. Это лучший результат среди действующих игроков, Павелски опередил Евгения Малкина из «Питтсбурга» (13). 

Среди уроженцев США Павелски идет на третьем месте, уступая лишь Крису Друри (17) и Майку Модано (15). Рекордом лиги владеют Уэйн Гретцки и Бретт Халл (по 24). 

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