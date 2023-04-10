Маккиннон, Эберле и Лайон – звезды недели в НХЛ. Форвард «Колорадо» набрал 10 очков в 4 матчах

Теги рейтинги Флорида Колорадо НХЛ Джордан Эберле Нэтан Маккиннон Сиэтл Алекс Лайон Хоккей

НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой назван голкипер «Флориды» Алекс Лайон, одержавший три победы в трех матчах, пропуская в среднем 1,67 шайбы и отражая 95,9% бросков.

Второй звездой стал нападающий «Сиэтла» Джордан Эберле, набравший 8 (4+4) очков в четырех играх.

Первой звездой признан форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон, который отметился 10 (5+5) баллами в четырех матчах.

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