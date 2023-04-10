Маккиннон, Эберле и Лайон – звезды недели в НХЛ. Форвард «Колорадо» набрал 10 очков в 4 матчах
НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Третьей звездой назван голкипер «Флориды» Алекс Лайон, одержавший три победы в трех матчах, пропуская в среднем 1,67 шайбы и отражая 95,9% бросков.
Второй звездой стал нападающий «Сиэтла» Джордан Эберле, набравший 8 (4+4) очков в четырех играх.
Первой звездой признан форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон, который отметился 10 (5+5) баллами в четырех матчах.
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