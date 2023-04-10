Маккиннон, Эберле и Лайон – звезды недели в НХЛ. Форвард «Колорадо» набрал 10 очков в 4 матчах

НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой назван голкипер «Флориды» , одержавший три победы в трех матчах, пропуская в среднем 1,67 шайбы и отражая 95,9% бросков.

Второй звездой стал нападающий « » , набравший 8 (4+4) очков в четырех играх.

Первой звездой признан форвард « » , который отметился 10 (5+5) баллами в четырех матчах.