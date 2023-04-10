Рантанен впервые набрал 100 очков в сезоне НХЛ. У форварда «Колорадо» 54 гола и 48 передач
Микко Рантанен набрал 100 очков в сезоне НХЛ впервые в карьере.
Нападающий «Колорадо» отметился 4 (2+2) баллами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:4 ОТ).
26-летний финский форвард довел количество своих набранных очков в этом сезоне до 102 (54+48). Хоккеист сыграл 79 игр в чемпионате.
Ранее его лучшим результатом были 92 (36+56) балла в прошлом сезоне.
Нападающий дебютировал в НХЛ в сезоне-2015/16.
В общей сложности Рантанен набрал 510 (219+291) очков в 487 играх в лиге
Помню то лето, у меня был прям мини стыд за Джо, когда он предложил ему гораздо меньшие деньги относительно оффера Панарину.
Спасибо за всё, Мико, крутой сезон.