Рантанен впервые набрал 100 очков в сезоне НХЛ. У форварда «Колорадо» 54 гола и 48 передач

Микко Рантанен набрал 100 очков в сезоне НХЛ впервые в карьере.

Нападающий « » отметился 4 (2+2) баллами в матче регулярного чемпионата против «Анахайма» (5:4 ОТ).

26-летний финский форвард довел количество своих набранных очков в этом сезоне до 102 (54+48). Хоккеист сыграл 79 игр в чемпионате.

Ранее его лучшим результатом были 92 (36+56) балла в прошлом сезоне.

Нападающий дебютировал в НХЛ в сезоне-2015/16.

В общей сложности Рантанен набрал 510 (219+291) очков в 487 играх в лиге