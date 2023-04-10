Рантанен впервые набрал 100 очков в сезоне НХЛ. У форварда «Колорадо» 54 гола и 48 передач

Теги Колорадо НХЛ Микко Рантанен Хоккей

Микко Рантанен набрал 100 очков в сезоне НХЛ впервые в карьере.

Нападающий «Колорадо» отметился 4 (2+2) баллами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:4 ОТ).

26-летний финский форвард довел количество своих набранных очков в этом сезоне до 102 (54+48). Хоккеист сыграл 79 игр в чемпионате.

Ранее его лучшим результатом были 92 (36+56) балла в прошлом сезоне.

Нападающий дебютировал в НХЛ в сезоне-2015/16.

В общей сложности Рантанен набрал 510 (219+291) очков в 487 играх в лиге

2 комментария

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Дима Миронов
кроме Курии и Селяне ещё кто то из Финнов наберал 💯?
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Антон Якимцев
На самом деле я так благодарен Панарину, что он отказался от щедрого предложения Avalanche и мы смогли переподписать своего в доску Мико. Он полностью отрабатывает свой контракт и по соотношению цена/качество для Avs гораздо лучше Тëмы (вообще ему не в обиду).

Помню то лето, у меня был прям мини стыд за Джо, когда он предложил ему гораздо меньшие деньги относительно оффера Панарину.

Спасибо за всё, Мико, крутой сезон.
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