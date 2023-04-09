Овечкин впервые в карьере 3 раза по ходу сезона выбывал из-за травмы. Всего он пропустил 30 игр из-за травм

Александр Овечкин пропустил 30-й матч в карьере из-за травмы

Капитан « » ранее не сыграл в матче регулярного чемпионата против «Флориды» (2:4) из-за повреждения.

Для Овечкина это уже 30-й пропущенный из-за травмы матч. Всего он пропустил 54 игры в карьере.

Кроме того, нападающий впервые в карьере три раза в рамках одного регулярного чемпионата выбывал из-за травм.