Овечкин впервые в карьере 3 раза по ходу сезона выбывал из-за травмы. Всего он пропустил 30 игр из-за травм

Теги травмы Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин пропустил 30-й матч в карьере из-за травмы

Капитан «Вашингтона» ранее не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (2:4) из-за повреждения.

Для Овечкина это уже 30-й пропущенный из-за травмы матч. Всего он пропустил 54 игры в карьере.

Кроме того, нападающий впервые в карьере три раза в рамках одного регулярного чемпионата выбывал из-за травм. 

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33 комментария

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e1ther - e1ther
Ответ забил на оборону
Йендл уже экспертом в студии работает.
Обалдеть)
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e1ther - e1ther
Может, я очень надеюсь, на этот мир?)
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Jeff Lebowski
Ответ забил на оборону
Новость от The Athletic, было бы веселее если бы от RMNB.
О е!
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забил на оборону
Ответ e1ther - e1ther
А он играет еще в кошках?)
Йендл уже экспертом в студии работает.
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забил на оборону
Ответ Jeff Lebowski
Ови 37 лет, у некоторых в его возрасте сил нет за водкой сходить, а он в НХЛ играет.
Новость от The Athletic, было бы веселее если бы от RMNB.
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Вадим Скорин
Ответ Hugo Sanchez
Не хватает перебивок в стиле Духа: Травмы 30 (Рекорд Месье-34) По семейным 6 (Рекорд Бродер-30) ))
Нет. Зачем? Написал чётко по Овечкину, в новости не было расшифровки, я добавил, а цирк устраивать нет смысла. Я так считаю.
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Jeff Lebowski
Ови 37 лет, у некоторых в его возрасте сил нет за водкой сходить, а он в НХЛ играет.
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jonnysilverhand01
Травматик, всю карьеру мучается, заканчивай саня, прыгай в тёплое депутатское место и пойми ты уже, что лучший игрок твоего поколения это Кросби ! Гоу Сид Гоу !
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Hugo Sanchez
Ответ Вадим Скорин
Овечкин пропустил 54 игры : травмы 30, по семейным обстоятельствам 6, дисквалификации за нарушения 7, попадание в ковид протокол 6, дисквалификации за пропуск матчей звёзд 3, отдых перед плей-офф 1, проспал тренировку и получил штраф от клуба 1. Сыграл 1346 матчей из 1400 матчей возможных за всю карьеру.
Не хватает перебивок в стиле Духа:
Травмы 30 (Рекорд Месье-34)
По семейным 6 (Рекорд Бродер-30)
))
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Бобынин
Дерево оно есть дерево.
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e1ther - e1ther
Ответ Михаил Майоров
Нет. Его же вроде обменяли оттуда
Ага,я тоже так помню)
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e1ther - e1ther
Ответ Jevgenijs Sapronenko
Скрастиньш
Я тебе на флаге заверну орла с любой своей футболки)н-н-надо?)
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Jevgenijs Sapronenko
Ответ e1ther - e1ther
Абсолютли)таких железных давно не было,сразу вспоминается Алзнер,Кессел и третьего на языке крутится,но не вспомню)железные люди))
Скрастиньш
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Михаил Майоров
Ответ e1ther - e1ther
А он играет еще в кошках?)
Нет. Его же вроде обменяли оттуда
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Сергей К
Ответ йозе марино
ой, да не травма это, просто команда не выходит в плей оф и решили отравить деду сашу в отпуск пораньше)
У деды Саши другие задачи.
Чтобы уйти пораньше на пенсию, нужно много забрасывать. Так что не резон ему просто так игры пропускать пока ещё "молодой")
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e1ther - e1ther
Ответ Михаил Майоров
Йендл
А он играет еще в кошках?)
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e1ther - e1ther
Ответ Михаил Майоров
Йендл
Бинго)
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Михаил Майоров
Ответ e1ther - e1ther
Абсолютли)таких железных давно не было,сразу вспоминается Алзнер,Кессел и третьего на языке крутится,но не вспомню)железные люди))
Йендл
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e1ther - e1ther
Ответ Владимир Гришин
У Кольяно серия без пропусков на рекорд шла, пока из-за дисквалификации не прервалась. Так жаль было
это же было в Анахайме))захотел пошутить,как Алзнер ушел в Канадианс)за кубком)))сразу видно,что транзитом через ПП(филадельфия)))надо Шири выкуривать))НИсканена же не было в 2018 тоже?)ну то есть ни одного с Ривали)
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NACfoRekcuF
Ответ Вероника Терюшкова
Некогда ему играть, надо бункерного друга поддерживать
Ты можешь подержать своего дружка
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e1ther - e1ther
Ответ Вадим Скорин
Сижу смотрю Париж - Рубе, на телефон приходит новость о Овечкине. Глянул там твой комментарий про ужас и восхищение, решил добавить, всего лишь сухие цифры, тоже рад тебя читать, вчера про бобину улыбнуло.
Я не злой,и тут очень давно)пока, люди меняют никнеймы,я тащу свое весло,не меняя направление))и когда меня банят,я сижу три дня в сауне,как положено)а вот переобутых просто не долюбливаю)
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e1ther - e1ther
Ответ Владимир Гришин
У Кольяно серия без пропусков на рекорд шла, пока из-за дисквалификации не прервалась. Так жаль было
Помню
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Вадим Скорин
Ответ e1ther - e1ther
Комментарий удален модератором
Сижу смотрю Париж - Рубе, на телефон приходит новость о Овечкине. Глянул там твой комментарий про ужас и восхищение, решил добавить, всего лишь сухие цифры, тоже рад тебя читать, вчера про бобину улыбнуло.
+2
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Владимир Гришин
Ответ e1ther - e1ther
Абсолютли)таких железных давно не было,сразу вспоминается Алзнер,Кессел и третьего на языке крутится,но не вспомню)железные люди))
У Кольяно серия без пропусков на рекорд шла, пока из-за дисквалификации не прервалась. Так жаль было
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e1ther - e1ther
Ответ hhlg
Люблю заголовки ради хайпа. Что ж вы не написали, сколько он игр пропустил из-за травм в этом сезоне? Кэпс сыграли 79, он сыграл 72, пару игр пропустил из-за отца, сколько остаётся? 2-3? ;)
Я точно останусь, тебя опять потерли))поэтому на предыдущие))
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