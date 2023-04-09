Овечкин впервые в карьере 3 раза по ходу сезона выбывал из-за травмы. Всего он пропустил 30 игр из-за травм
Александр Овечкин пропустил 30-й матч в карьере из-за травмы
Капитан «Вашингтона» ранее не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (2:4) из-за повреждения.
Для Овечкина это уже 30-й пропущенный из-за травмы матч. Всего он пропустил 54 игры в карьере.
Кроме того, нападающий впервые в карьере три раза в рамках одного регулярного чемпионата выбывал из-за травм.
Травмы 30 (Рекорд Месье-34)
По семейным 6 (Рекорд Бродер-30)
))
Чтобы уйти пораньше на пенсию, нужно много забрасывать. Так что не резон ему просто так игры пропускать пока ещё "молодой")