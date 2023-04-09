«Виннипег» обыграл «Нэшвилл» и лидирует в гонке за последнее место в плей-офф на Западе

«Виннипег» лидирует в гонке за последнее место в плей-офф на Западе

Сегодня «Джетс» обыграли прямого конкурента «Нэшвилл» (2:0) в регулярном чемпионате .

« » потерял очко, уступив «Ванкуверу» (2:3 Б).

« » имеет в активе 91 очко в 79 играх. Клубу осталось сыграть с «Сан-Хосе» (дома), «Миннесотой» и «Колорадо» (в гостях).

«Калгари» набрал 90 очков в 80 играх. Следующие матчи – с « » и «Сан-Хосе» (дома).

У «Предаторс» 88 очков в 79 играх. Следующие матчи – с «Калгари» (в гостях), «Миннесотой» и «Колорадо» (дома).