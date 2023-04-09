«Виннипег» обыграл «Нэшвилл» и лидирует в гонке за последнее место в плей-офф на Западе

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«Виннипег» лидирует в гонке за последнее место в плей-офф на Западе

Сегодня «Джетс» обыграли прямого конкурента «Нэшвилл» (2:0) в регулярном чемпионате НХЛ

«Калгари» потерял очко, уступив «Ванкуверу» (2:3 Б). 

«Виннипег» имеет в активе 91 очко в 79 играх. Клубу осталось сыграть с «Сан-Хосе» (дома), «Миннесотой» и «Колорадо» (в гостях). 

«Калгари» набрал 90 очков в 80 играх. Следующие матчи – с «Нэшвиллом» и «Сан-Хосе» (дома). 

У «Предаторс» 88 очков в 79 играх. Следующие матчи – с «Калгари» (в гостях), «Миннесотой» и «Колорадо» (дома). 

1 комментарий

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Амфитрион
Вот из-за такого и смотришь НХЛ. Ванкуверу уже ничего не надо в сезоне, для Огоньков матч жизни. А Косатки упираются и выигрывают, это не КХЛ, где команды в финалах известны до начала чемпионата.
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