Где смотреть СКА – ЦСКА, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Гагарина 2022/2023 10 апреля
В понедельник, 10 апреля, сыграют СКА и ЦСКА в пятом матче финала конференции Кубка Гагарина 2022/2023.
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- Игра пройдет на стадионе «Ледовый дворец».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют СКА – ЦСКА
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
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