Мингачев про 1:3 от СКА: «Получили 2 сумбурных гола, не смогли оправиться после них. Выходили на 3-й период отыгрываться, но не получилось»

Тахир Мингачев подвел итоги четвертого матча серии плей-офф против СКА (1:3, 2-2)

«СКА – быстрая команда, играли без средней зоны. Получили два сумбурных гола, не смогли оправиться после них. Выходили на третий период отыгрываться, но не получилось.

Играл ли СКА в более силовой хоккей сегодня? Они и раньше играли в силовой хоккей. Было понятно, что они побегут, что они заточены на силовые приемы. Но мы были готовы к этому», – сказал нападающий ЦСКА Мингачев.