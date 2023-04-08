Юдин о победе СКА: «Пассивность ЦСКА бросилась в глаза. Если это результат двух 7-матчевых серий, то у московских армейцев большие проблемы»
Александр Юдин высказался о пассивности ЦСКА в матче против СКА (1:3, 2-2)
«Невозможно спорить о заслуженности победы СКА – гости и моментов создали больше, и борьбу всю выиграли. Первый период был снова очень хороший, я все жду, когда игроки санкт-петербургской команды начнут свое большое преимущество на старте переводить в голы.
И очень понравился третий период: СКА вообще ничего не дал сделать москвичам, забил сам, полностью доминировал на своем пятаке. Видно, что тренерский штаб плодотворно поработал после прошлой встречи.
Гол Волкова? Если ты выпускаешь нового игрока и он забрасывает победную шайбу, значит, все сделано правильно.
Еще бросилась в глаза пассивность ЦСКА – чем дольше продолжался матч, тем отчетливее было видно, что хозяева устали. Если это результат двух семиматчевых серий, то у московских армейцев большие проблемы – сегодня СКА был значительно свежее, и дальше ситуация не изменится», – сказал бывший защитник СКА Юдин.
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