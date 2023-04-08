Федоров про 1:3 от СКА: «Имели преимущество во втором периоде, но не забили. Пропустили курьезный гол, а потом играли в догонялки»

Теги ЦСКА СКА Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Сергей Федоров подвел итоги матча плей-офф против СКА (1:3, 2-2 в серии)

– Две пропущенные шайбы за короткий период. Почему так случилось?

– Стечение обстоятельств. Думаю, соперник грамотно выводил шайбы, побежали все вперед.

– Со стороны было ощущение, что ЦСКА чувствовал себя хуже физически.

– Ощущений таких нет. Имели преимущество во втором периоде, но не забили моменты.

Пропустили курьезный гол, а потом играли в догонялки. Сегодня не получилось, – сказал главный тренер ЦСКА Федоров.

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6 комментариев

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47hell
Ответ Олег
Это Серёга, Ромки подарок зделал, на именины. Дальше пусть не расстраивайся....
я бы тебе сделал... словарь)))
0
0
0
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Shamarin
Ответ Vagner01
Бывает! Теперь у них надо кровь из носу игру брать!
Одну и возьмёте, а две других заберёт СКА.
+1
-2
-1
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Vagner01
Бывает! Теперь у них надо кровь из носу игру брать!
+3
-1
+2
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xoms
В чём курьезность шайбы, странно можно сказать одинаково забили первые шайбы.
Или шайба ЦСКА тоже курьез
+3
-1
+2
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Олег
Это Серёга, Ромки подарок зделал, на именины.
Дальше пусть не расстраивайся....
0
-1
-1
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Сергей Богодухов
Ничего страшного не случилось. Все ошибаются. Все впереди
+2
-1
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