Федоров про 1:3 от СКА: «Имели преимущество во втором периоде, но не забили. Пропустили курьезный гол, а потом играли в догонялки»

Сергей Федоров подвел итоги матча плей-офф против СКА (1:3, 2-2 в серии)

– Две пропущенные шайбы за короткий период. Почему так случилось?

– Стечение обстоятельств. Думаю, соперник грамотно выводил шайбы, побежали все вперед.

– Со стороны было ощущение, что ЦСКА чувствовал себя хуже физически.

– Ощущений таких нет. Имели преимущество во втором периоде, но не забили моменты.

Пропустили курьезный гол, а потом играли в догонялки. Сегодня не получилось, – сказал главный тренер ЦСКА Федоров.