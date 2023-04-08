Федоров про 1:3 от СКА: «Имели преимущество во втором периоде, но не забили. Пропустили курьезный гол, а потом играли в догонялки»
Сергей Федоров подвел итоги матча плей-офф против СКА (1:3, 2-2 в серии)
– Две пропущенные шайбы за короткий период. Почему так случилось?
– Стечение обстоятельств. Думаю, соперник грамотно выводил шайбы, побежали все вперед.
– Со стороны было ощущение, что ЦСКА чувствовал себя хуже физически.
– Ощущений таких нет. Имели преимущество во втором периоде, но не забили моменты.
Пропустили курьезный гол, а потом играли в догонялки. Сегодня не получилось, – сказал главный тренер ЦСКА Федоров.
Или шайба ЦСКА тоже курьез
Дальше пусть не расстраивайся....