ФХР поздравила Ротенберга с 42-летием: «Нас вдохновляют ваша кипучая деятельность и готовность отдавать себя без остатка работе на благо игры»

Теги СКА ФХР КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

ФХР поздравила Романа Ротенберга с днем рождения

Сегодня, 7 апреля, главному тренеру СКА и первому вице-президенту Федерации хоккея России исполнилось 42 года.

«7 апреля отмечает день рождения первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. Коллектив федерации поздравляет Романа Борисовича!

Изо дня в день нас вдохновляют ваша кипучая деятельность, искренняя преданность любимому делу и готовность отдавать себя без остатка работе на благо нашей замечательной игры, не жалея ради нее ни сил, ни времени.

Вы являете собой пример истинного профессионализма, целеустремленности и ответственного отношения к любимому делу, и пусть так будет всегда!

Желаем вам достижения новых вершин в карьере, ярких амбициозных проектов и, конечно же, крепкого здоровья, счастья и благополучия!» – говорится в сообщении ФХР.

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23 комментария

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Гекдениз Кардениз
Ответ gospodin_nikto
ФХР 🤡-ы…
3,14дорасы
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sla3138
Ответ Иосиф Сталин
Вчера хорошо поздравили))
Евреи по Ливану?
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sla3138
Ответ Atsuktuvas
Ну, за кипучесть, закипучный вы наш!
Молодец, не спишь... Бодрствуй.
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Talgat
Надеюсь вылетит от ЦСКА и поймет , что не тренер он.
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E V
А ФХР те ещё тролли оказывается )))
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Дмитрий Валерьевич
Испанский стыд😶‍🌫
+1
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Савелий Борисов
Кипучая деятельность...это, конечно, серьезное достижение
Вот это поздравление!!!))))
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dimitrii36
пропущу сегодняшний день, поздравлю 12 апреля в день космонавтики
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Водяра
ФХР продажная.
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Atsuktuvas
Ну, за кипучесть, закипучный вы наш!
+1
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Иосиф Сталин
Вчера хорошо поздравили))
+2
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Эдик Горбачёв
ПОПАЛИЗЫ !!! ЗАЧЁТ !!!
+1
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Rudenzik
Орден ещё не выдали за вклад в российский хоккей?
+1
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jonnysilverhand01
Администрация финской арены Йокерита передаёт свои особые поздравления одному из лучших аферистов и приспособленцев в истории российского хоккея Ротенбергу ! Роман, уходи на пенсию, подари стране праздник !
+7
0
+7
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gospodin_nikto
Ответ gospodin_nikto
ФХР 🤡-ы…
У меня -1, то ли Третьяк, то ли Марино заминусил)))
+5
0
+5
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Кеша
Не могу я не поздравить с Днем рождения своего кумира ! Это святое ! С днем рождения, Роман Борисович ! Вы вдохновляете нас на новые комментарии . Без вас жизнь на спортс ру была бы серой и скучной .
+34
0
+34
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Web_kz
Зато всем остальным его "кипучая деятельность" уже осточертела.
+2
0
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Alexander91
Кипучая деятельность,поржал😁
+1
0
+1
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Пинающий Достоинства
Кружку пива 🍻 за этого парня ))
0
-1
-1
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gospodin_nikto
ФХР 🤡-ы…
+12
-2
+10
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Nickolay Lyskov
Талантливый финн. Достойный наследник Йозе Марино. Главное, всего добился сам.
+6
-2
+4
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Сергей Орлов
Ахахахахахаха)
+24
-1
+23
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Bashibuzuck
Нормально так Третьяк прогнулся, теперь точно не снимут😁
+15
-1
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