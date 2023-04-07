ФХР поздравила Ротенберга с 42-летием: «Нас вдохновляют ваша кипучая деятельность и готовность отдавать себя без остатка работе на благо игры»

ФХР поздравила Романа Ротенберга с днем рождения

Сегодня, 7 апреля, главному тренеру СКА и первому вице-президенту Федерации хоккея России исполнилось 42 года.

«7 апреля отмечает день рождения первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. Коллектив федерации поздравляет Романа Борисовича!

Изо дня в день нас вдохновляют ваша кипучая деятельность, искренняя преданность любимому делу и готовность отдавать себя без остатка работе на благо нашей замечательной игры, не жалея ради нее ни сил, ни времени.

Вы являете собой пример истинного профессионализма, целеустремленности и ответственного отношения к любимому делу, и пусть так будет всегда!

Желаем вам достижения новых вершин в карьере, ярких амбициозных проектов и, конечно же, крепкого здоровья, счастья и благополучия!» – говорится в сообщении ФХР.