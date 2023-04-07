Кравец о том, как вытащить серию с «Ак Барсом»: «За счет характера – других вариантов нет. Нужно верить, бороться, доставать из себя силы»
Михаил Кравец подвел итоги матча плей-офф с «Ак Барсом» (0:1, 1-3 в серии)
«Напряженная игра, много силовой борьбы на протяжении всей игры. Досадный гол в концовке. Конечно, надо забивать в большинстве, это все понятно. Но в целом ребята с первой до последней минуты боролись, старались.
Естественно, вся команда хотела выиграть и сделать результат в серии ничейным. Так складывается, значит, наша судьба. Не опускаем руки, едем в Казань и возвращаем серию в Омск.
Большинство? У меня претензий к розыгрышу нет – ребята на протяжении всего сезона показывают отличную игру. Можно сказать, что и Казань разобрала, и где-то не хватило везения.
Осторожничали в первом периоде? Мы не осторожничали, с первых секунд начали бороться, старались перевести шайбу в ту зону, закончить атаки – просто не всегда это получается, соперник отоборонялся и все. Куда нам осторожничать, когда мы проигрывали в серии 1-2. Играть в откат – это неправильно, тем более дома.
За счет чего вытаскивать серию? За счет характера – других вариантов нет. Нужно верить, нужно бороться, нужно доставать из себя силы. Надо хорошо сейчас отдохнуть. Анализировать, конечно, можно – опять углубиться во все детали. Но я считаю, просто нужно выйти на следующую игру и сыграть так, чтобы вернуться сюда, отдать все силы и все, что есть у каждого игрока», – сказал главный тренер «Авангарда» Кравец.
Вы что так боитесь допускать ошибки в атаке?
Надо быть агрессивнее в атаке…
Белов это не игра, что с ним происходить???
Тренерам надо иметь запасные схемы, команде битая и вытащить серию зубами, отступать уже некуда..
Верим, ждём 🤞🙏
Ощущение, что в Омске что-то с микроклиматом.
Ну и как про Карфаген, который должен быть разрушен - третья тройка с двумя пешеходами и бегунком, это нормально? В четвёртой Жарков, по--моему, закончился. К Малыхину и Дедунову вопросов особо нет, на свои деньги играют.
Во второй активен Толчинский, Грицюк тоже пытается, но все их усилия сводит на нет Бродхерст. В борьбу не лезет, все на чистый лед, развороты, шайбу отдать, лишь бы не били.
Первое звено, к сожалению, не может бесконечно тащить и их примитивные комбинации разгадали.
В общем перетряхнуть бы звенья, убрать легенду #65, но наш тренерский штаб на перемены не способен. К сожалению, что-то подобное будет и в следующем сезоне, хотя Квартальнов пока свободен :)