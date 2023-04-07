Кравец о том, как вытащить серию с «Ак Барсом»: «За счет характера – других вариантов нет. Нужно верить, бороться, доставать из себя силы»

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Чемпионат.com Хоккей

Михаил Кравец подвел итоги матча плей-офф с «Ак Барсом» (0:1, 1-3 в серии)

«Напряженная игра, много силовой борьбы на протяжении всей игры. Досадный гол в концовке. Конечно, надо забивать в большинстве, это все понятно. Но в целом ребята с первой до последней минуты боролись, старались.

Естественно, вся команда хотела выиграть и сделать результат в серии ничейным. Так складывается, значит, наша судьба. Не опускаем руки, едем в Казань и возвращаем серию в Омск.

Большинство? У меня претензий к розыгрышу нет – ребята на протяжении всего сезона показывают отличную игру. Можно сказать, что и Казань разобрала, и где-то не хватило везения.

Осторожничали в первом периоде? Мы не осторожничали, с первых секунд начали бороться, старались перевести шайбу в ту зону, закончить атаки – просто не всегда это получается, соперник отоборонялся и все. Куда нам осторожничать, когда мы проигрывали в серии 1-2. Играть в откат – это неправильно, тем более дома.

За счет чего вытаскивать серию? За счет характера – других вариантов нет. Нужно верить, нужно бороться, нужно доставать из себя силы. Надо хорошо сейчас отдохнуть. Анализировать, конечно, можно – опять углубиться во все детали. Но я считаю, просто нужно выйти на следующую игру и сыграть так, чтобы вернуться сюда, отдать все силы и все, что есть у каждого игрока», – сказал главный тренер «Авангарда» Кравец.

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19 комментариев

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Максим Викторович
Ответ Ястреб
Так не пойдет… Вы что так боитесь допускать ошибки в атаке? Надо быть агрессивнее в атаке… Белов это не игра, что с ним происходить??? Тренерам надо иметь запасные схемы, команде битая и вытащить серию зубами, отступать уже некуда.. Верим, ждём 🤞🙏
Кравец не Хартли, пока, что Авангард Михаила Григорьевича не может выиграть у Ак Барса Зинэтулы Билялетдинова больше одного матча в очной дуэли тренеров. Авангард проиграл Ак Барсу последние три матча регулярки, когда Билялетдинов был главным рулевым команды, сейчас в плей-офф также три игры, что в сумме дает 6 побед против одной у Кравеца в играх на выбывание. Это фиаско, товарищи!!!
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Олег Каге
Ответ Den Sh
Первое звено устало, ну а остальных как-то и не видно. Демченко в каждом матче хотя бы одну плюху пускает, ещё и защита очень медленная и долго не может шайбу вывести, поэтому их часто и накрывают... Если изменений в стартовом составе никаких не будет, если звенья никак не трясонут, то шансов зацепить хотя бы 1 матч равны нулю. Но всё же ругать тренера я бы не стал, с Рябыкиным мы бы и в ПО не попали. Единственное, что прям раздражает, ну нужно было в этом розыгрыше ПО, хотя бы раз, но поставить второго вратаря! Этот не тянет и как второй играет так и не узнали.
Вопрос в том что действительно как сыграет второй вратарь не известно, а матч будет крайним, ну и потом все шишки повесят на второго вратаря, я считаю что не надо порня молодого подставлять, ну а благодаря Демченко мы в финале конференции, хотя честно сказать хотелось бы большего.
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Максим Викторович
Ответ Ястреб
Так не пойдет… Вы что так боитесь допускать ошибки в атаке? Надо быть агрессивнее в атаке… Белов это не игра, что с ним происходить??? Тренерам надо иметь запасные схемы, команде битая и вытащить серию зубами, отступать уже некуда.. Верим, ждём 🤞🙏
Все время берегут себя от травм, не лезут на ворота, как это делал Воронков в сегодняшнем матче, но настырность Дмитрия оказалось очень полезной, он добился своей цели, несмотря на отменную первую шайбу в игре.
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Олег Каге
А может это просто слив игр АК Барсу, для поддержки БИЛА , так сказать прощальный кубок. Ну это так мысли вслух.
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srs
Вернуть Хартли. Три победы подряд, одна в запасе
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Den Sh
Первое звено устало, ну а остальных как-то и не видно. Демченко в каждом матче хотя бы одну плюху пускает, ещё и защита очень медленная и долго не может шайбу вывести, поэтому их часто и накрывают... Если изменений в стартовом составе никаких не будет, если звенья никак не трясонут, то шансов зацепить хотя бы 1 матч равны нулю. Но всё же ругать тренера я бы не стал, с Рябыкиным мы бы и в ПО не попали. Единственное, что прям раздражает, ну нужно было в этом розыгрыше ПО, хотя бы раз, но поставить второго вратаря! Этот не тянет и как второй играет так и не узнали.
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омич 72
Ну давайте смотреть правде в лицо в 4 игре АК нас переиграл, обидно, но факт. Конечно Кравец молодец с учётом того как складывался для нас сезон. Шанс конечно есть но... К следующему сезону хотелось бы что бы что бы сохранили первые 2 звена, а вот что касается 3 и 4 плюс защита(не все) необходимы перемены на данный момент это два звена балласта. Нельзя выигрывать кубки 2 звеньчми.
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Олег Каге
Ответ alklimov2018
Никогда не испытывал особых симпатий к Кравецу, но в последнее время нравится как пытается работать, а не держаться за результат. И на интервью достойно отвечает. Ощущение, что в Омске что-то с микроклиматом.
Как не держится за результат, а последним два матча при выигрыше 3:0, выиграли за счёт забитых шайб 3:2, а затем при выигрыше 2:0, проиграли 2:3 в овертайме, вот вам и не держится за результат.
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Ястреб
Так не пойдет…
Вы что так боитесь допускать ошибки в атаке?
Надо быть агрессивнее в атаке…
Белов это не игра, что с ним происходить???
Тренерам надо иметь запасные схемы, команде битая и вытащить серию зубами, отступать уже некуда..
Верим, ждём 🤞🙏
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Михаил Качалов
Насчёт характера, это к Тамбиеву
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alklimov2018
Никогда не испытывал особых симпатий к Кравецу, но в последнее время нравится как пытается работать, а не держаться за результат. И на интервью достойно отвечает.
Ощущение, что в Омске что-то с микроклиматом.
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Олег Каге
Плохо сыграли последние два матча, как дворовая команда, не было ни моментов, ни большинства, один сплошной провал, команда проиграла с огромным позором и не какие оправдания здесь не помогут, а по поводу того что мы любим и верим в команду побед от этого не прибавляется . Прощай сезон охоты.
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Михаил Качалов
Ответ Олег Каге
Насчёт Демченко не согласен, он то тащит команду, а вот команда как то рассыпалась, большинство вообще пропало, куда смотрит Курьянов, очень много потерь как в своей зоне так и в средней, одним словом прощай финал кубка Гагарина, чемодан, вокзал, да здравствует отпуск... 😎
Полностью согласен, но всякое бывает, вдруг Невский прав, но я не верю
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Олег Каге
Ответ Максим Викторович
О каком характере говорит главный тренер, когда нужно срочно менять тактику, искать варианты для усиления состава, научиться заново забивать в большинстве, не проваливать третьи периоды. Михаил Григорьевич, уберите Демченко из ворот, поставьте хотя бы Мишурова! За место Якупова поставьте Михайлова, полностью расформируйте бесполезные нижние звенья.
Насчёт Демченко не согласен, он то тащит команду, а вот команда как то рассыпалась, большинство вообще пропало, куда смотрит Курьянов, очень много потерь как в своей зоне так и в средней, одним словом прощай финал кубка Гагарина, чемодан, вокзал, да здравствует отпуск... 😎
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Габорик
Везения в большинстве - а как должно повезти, чтобы шайба от перепаса за воротами и вдоль бортов в ворота залетела? Просто, наверное, не доходит, что те вещи, которые проходили с более слабой по составу Сибирью и равнодушной Магниткой, с Биллом не пройдут.

Ну и как про Карфаген, который должен быть разрушен - третья тройка с двумя пешеходами и бегунком, это нормально? В четвёртой Жарков, по--моему, закончился. К Малыхину и Дедунову вопросов особо нет, на свои деньги играют.

Во второй активен Толчинский, Грицюк тоже пытается, но все их усилия сводит на нет Бродхерст. В борьбу не лезет, все на чистый лед, развороты, шайбу отдать, лишь бы не били.

Первое звено, к сожалению, не может бесконечно тащить и их примитивные комбинации разгадали.

В общем перетряхнуть бы звенья, убрать легенду #65, но наш тренерский штаб на перемены не способен. К сожалению, что-то подобное будет и в следующем сезоне, хотя Квартальнов пока свободен :)
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Михаил Качалов
Ответ Максим Викторович
О каком характере говорит главный тренер, когда нужно срочно менять тактику, искать варианты для усиления состава, научиться заново забивать в большинстве, не проваливать третьи периоды. Михаил Григорьевич, уберите Демченко из ворот, поставьте хотя бы Мишурова! За место Якупова поставьте Михайлова, полностью расформируйте бесполезные нижние звенья.
Благодарите Невского, этот неадекват очень помог Барсам
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Илья Муромцев
Тамбиев тоже, типо, че-то такого говорил !)
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Максим Викторович
Пускай играют свежие хоккеисты, те, которые имеются в составе в данный момент, уже ничего не могут, поэтому обновите состав. Одними и теми же игроками Ак Барс не победить!!!
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Максим Викторович
О каком характере говорит главный тренер, когда нужно срочно менять тактику, искать варианты для усиления состава, научиться заново забивать в большинстве, не проваливать третьи периоды. Михаил Григорьевич, уберите Демченко из ворот, поставьте хотя бы Мишурова! За место Якупова поставьте Михайлова, полностью расформируйте бесполезные нижние звенья.
+2
-2
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