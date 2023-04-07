Билялетдинов про 1:0 с «Авангардом»: «Ребята проявили характер, в нужный момент перетерпели. Было большое желание выиграть»

Зинэтула Билялетдинов отметил, что игроки проявили характер в матче с «Авангардом»

«Ак Барс» повел 3-1 в серии финала Восточной конференции, выиграв четвертый матч со счетом 1:0.

– Сегодня была боевая игра, победа была нужна всем. Я благодарен команде за то, что она перетерпела ситуацию, которая была сложной, и сделала все, чтобы выиграть этот матч.

– Что было главным в этой победе?

– Подготовка, ребята проявили свой характер, в нужный момент перетерпели. И было большое желание выиграть.

– Цель на казанский матч – закончить серию?

– Давайте мы сейчас будем готовиться к следующему матчу, а там посмотрим.

– Первую шайбу отменили, но он потом все-таки забил. Хоккейный бог вернул?

– Хорошо, что засчитали. Моментов было не так много, конечно, обидно, что первую шайбу отменили. Но это судьи решают, мы стараемся на это не очень реагировать, потому что это бесполезно – есть решение и есть. Молодцы, что забили вторую шайбу, тоже с пятака, в борьбе.

– Можно ли сказать, что «Ак Барс» эти две победы взял нахрапом, дерзостью.

– Я считаю, что больше терпением, правильными действиями и большим желанием.

– В прошлых играх активное начало всегда было у Омска, сегодня они играли сдержаннее. Вас это не удивило?

– Не могу сказать, что они сдержанно играли, они хорошо начали. В принципе, мы готовились к этому, и вообще игра сама по себе была хорошая.

– Почему всего одна шайба в итоге заброшена в матче?

– Игра вратарей была хорошая, команды хорошо оборонялись, поэтому сложно было забить.

– В двух матчах подряд вы отбились в меньшинстве «3 на 5». За счет чего это удается, за счет разбора?

– Вот и ответ, вы задаете и сами отвечаете. Но это был сложный момент для нас. Игроки, которые много работают в обороне, были удалены. Ребята проявили свои умения, выполнили то, о чем мы говорили, что очень важно – сработало, – сказал главный тренер « » .