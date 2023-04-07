Билялетдинов про 1:0 с «Авангардом»: «Ребята проявили характер, в нужный момент перетерпели. Было большое желание выиграть»
Зинэтула Билялетдинов отметил, что игроки проявили характер в матче с «Авангардом»
«Ак Барс» повел 3-1 в серии финала Восточной конференции, выиграв четвертый матч со счетом 1:0.
– Сегодня была боевая игра, победа была нужна всем. Я благодарен команде за то, что она перетерпела ситуацию, которая была сложной, и сделала все, чтобы выиграть этот матч.
– Что было главным в этой победе?
– Подготовка, ребята проявили свой характер, в нужный момент перетерпели. И было большое желание выиграть.
– Цель на казанский матч – закончить серию?
– Давайте мы сейчас будем готовиться к следующему матчу, а там посмотрим.
– Первую шайбу Дмитрия Воронкова отменили, но он потом все-таки забил. Хоккейный бог вернул?
– Хорошо, что засчитали. Моментов было не так много, конечно, обидно, что первую шайбу отменили. Но это судьи решают, мы стараемся на это не очень реагировать, потому что это бесполезно – есть решение и есть. Молодцы, что забили вторую шайбу, тоже с пятака, в борьбе.
– Можно ли сказать, что «Ак Барс» эти две победы взял нахрапом, дерзостью.
– Я считаю, что больше терпением, правильными действиями и большим желанием.
– В прошлых играх активное начало всегда было у Омска, сегодня они играли сдержаннее. Вас это не удивило?
– Не могу сказать, что они сдержанно играли, они хорошо начали. В принципе, мы готовились к этому, и вообще игра сама по себе была хорошая.
– Почему всего одна шайба в итоге заброшена в матче?
– Игра вратарей была хорошая, команды хорошо оборонялись, поэтому сложно было забить.
– В двух матчах подряд вы отбились в меньшинстве «3 на 5». За счет чего это удается, за счет разбора?
– Вот и ответ, вы задаете и сами отвечаете. Но это был сложный момент для нас. Игроки, которые много работают в обороне, были удалены. Ребята проявили свои умения, выполнили то, о чем мы говорили, что очень важно – сработало, – сказал главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов.
ЗХ на всё грамотно ответил.
Верим в команду, удачи и ПОБЕДЫ Вам!!!
Тем более тут и другие команды на пятки наступают уже!
Хотят с нами подравняться!)
А нам этого не как нельзя допустить!)🙅♂️