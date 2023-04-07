Билялетдинов про 1:0 с «Авангардом»: «Ребята проявили характер, в нужный момент перетерпели. Было большое желание выиграть»

Теги Ак Барс Авангард Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Воронков Хоккей

Зинэтула Билялетдинов отметил, что игроки проявили характер в матче с «Авангардом»

«Ак Барс» повел 3-1 в серии финала Восточной конференции, выиграв четвертый матч со счетом 1:0.

– Сегодня была боевая игра, победа была нужна всем. Я благодарен команде за то, что она перетерпела ситуацию, которая была сложной, и сделала все, чтобы выиграть этот матч.

– Что было главным в этой победе?

– Подготовка, ребята проявили свой характер, в нужный момент перетерпели. И было большое желание выиграть.

– Цель на казанский матч – закончить серию?

– Давайте мы сейчас будем готовиться к следующему матчу, а там посмотрим.

– Первую шайбу Дмитрия Воронкова отменили, но он потом все-таки забил. Хоккейный бог вернул?

– Хорошо, что засчитали. Моментов было не так много, конечно, обидно, что первую шайбу отменили. Но это судьи решают, мы стараемся на это не очень реагировать, потому что это бесполезно – есть решение и есть. Молодцы, что забили вторую шайбу, тоже с пятака, в борьбе.

– Можно ли сказать, что «Ак Барс» эти две победы взял нахрапом, дерзостью.

– Я считаю, что больше терпением, правильными действиями и большим желанием.

– В прошлых играх активное начало всегда было у Омска, сегодня они играли сдержаннее. Вас это не удивило?

– Не могу сказать, что они сдержанно играли, они хорошо начали. В принципе, мы готовились к этому, и вообще игра сама по себе была хорошая.

– Почему всего одна шайба в итоге заброшена в матче?

– Игра вратарей была хорошая, команды хорошо оборонялись, поэтому сложно было забить.

– В двух матчах подряд вы отбились в меньшинстве «3 на 5». За счет чего это удается, за счет разбора?

– Вот и ответ, вы задаете и сами отвечаете. Но это был сложный момент для нас. Игроки, которые много работают в обороне, были удалены. Ребята проявили свои умения, выполнили то, о чем мы говорили, что очень важно – сработало, – сказал главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов.

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11 комментариев

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marshal .masha
Ответ Bashibuzuck
Неужели опять "Кубок Татарина"?🤔😁
Чтобы думать о кубке Гагарина, надо для начала выйти в финал
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BLAD
Зинатулла Хайдарович продолжает победные традиции дедушки Моисеева " Пусть земля ему будет пухом ". Настоящий татарский интеллигент, ни слова бахвальства, чванливости, уважение сопернику. С таким в огонь 🔥 и в воду, парни и сделали это. Может я и предвзят, это эмоции, извинения, спасибо парням и Зинатулле Хайдаровичу...
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Tina
На этот раз более адекватные вопросы чем в прошлый раз.
ЗХ на всё грамотно ответил.
Верим в команду, удачи и ПОБЕДЫ Вам!!!
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Max Kochetkov
Ответ Эд..19
Мэтр ! с 9-го места вывести команду на полуфинал, где уже 3-1! При этом не поменяв ни одного игрока. Это насколько же никудышен был Знарок, и насколько велик Билл ! Удачи далее, Ак Барс !
ЗХБ обыгрывал Знарка в прайме за КГ, но сегодняшняя заочная победа в 1000 раз определённо ценнее..
+5
0
+5
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Den Sh
Ответ сервисник
Рано! Авангард тоже не из ж..ы вылезли, легко не сдадутся! А там ещё кони, и те и те сильны.
Кони и станут чемпионами!
0
-4
-4
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Илья Муромцев
Ответ Bashibuzuck
Неужели опять "Кубок Татарина"?🤔😁
Так точно! Мы его уже давно заждались...💫🏆🏆🏆🏆💫
Тем более тут и другие команды на пятки наступают уже!
Хотят с нами подравняться!)
А нам этого не как нельзя допустить!)🙅‍♂️
+2
0
+2
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сервисник
Ответ Эд..19
Мэтр ! с 9-го места вывести команду на полуфинал, где уже 3-1! При этом не поменяв ни одного игрока. Это насколько же никудышен был Знарок, и насколько велик Билл ! Удачи далее, Ак Барс !
Билл на багаже Знарка работает) шутка, если что)
+1
0
+1
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сервисник
Ответ Bashibuzuck
Неужели опять "Кубок Татарина"?🤔😁
Рано! Авангард тоже не из ж..ы вылезли, легко не сдадутся! А там ещё кони, и те и те сильны.
+8
0
+8
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Эд..19
Мэтр ! с 9-го места вывести команду на полуфинал, где уже 3-1! При этом не поменяв ни одного игрока. Это насколько же никудышен был Знарок, и насколько велик Билл ! Удачи далее, Ак Барс !
+13
-1
+12
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Владимир Гришин
Ответ Bashibuzuck
Неужели опять "Кубок Татарина"?🤔😁
Хотелось бы! Но не надо бежать впереди паровоза. Соперник силён и успокаиваться нельзя
+12
0
+12
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Bashibuzuck
Неужели опять "Кубок Татарина"?🤔😁
+3
-1
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