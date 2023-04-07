Вратарь «Ак Барса» Билялов сделал шатаут в матче с «Авангардом», отразив 25 бросков
Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов сделал шатаут в матче плей-офф против «Авангарда»
Голкипер отразил все 25 бросков в четвертом матче (1:0) серии финала Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Ак Барс» повел 3-1 в серии.
Следующий матч пройдет 9 апреля в Казани.
Вы на его технику посмотрите, Демченко намного техничнее в раме движется. Здесь весь вопрос кто плотнее из пятерки к штангам прижался)))
И закрыть вопрос с Ястребами на этот сезон !)👌
Я верила что у него будет сухарь🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞