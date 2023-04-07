Вратарь «Ак Барса» Билялов сделал шатаут в матче с «Авангардом», отразив 25 бросков

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Кубок Гагарина Тимур Билялов Хоккей

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов сделал шатаут в матче плей-офф против «Авангарда»

Голкипер отразил все 25 бросков в четвертом матче (1:0) серии финала Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Ак Барс» повел 3-1 в серии.

Следующий матч пройдет 9 апреля в Казани.

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12 комментариев

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Tina
Тимур молодец, прошлую игру действительно сильно тащил, в этой отстоял достойно, а в целом ПОБЕДА дело рук всей команды.
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Габорик
Будем честны - ничего сверхъестественного ему сегодня делать не пришлось, в отличие от прошлой игры. Защитники блокировали, хозяева яйца берегли на пасху и на пятак никто не лез, в целом Тимур второй период вообще отдыхал. Но не спорю, свои моменты подчистил :)
+3
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+3
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сервисник
Ответ Dimon 949
Только - отыграл. 😉
Именно)
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Dimon 949
Ответ сервисник
Хорошо отстоял! Продолжай в том же духе Тимур!
Только - отыграл. 😉
+1
0
+1
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Snow11
Ну да, ну да 25 бросков)))) !!
Вы на его технику посмотрите, Демченко намного техничнее в раме движется. Здесь весь вопрос кто плотнее из пятерки к штангам прижался)))
0
-3
-3
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Илья Муромцев
Барсам в воскресенье надо зделать уверенную Ушаталовку) 💪✌✌✌✌
И закрыть вопрос с Ястребами на этот сезон !)👌
+4
0
+4
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sadam-kzn
Ответ Xell
Красава! Настоящий джигит.
Батыр, никак не джигит
+5
0
+5
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Олег
Тимур вообще малодчик. Его победа...
+1
-1
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ВОЛКОДАВ
в Казани надо дать поиграть Амиру. И Биляль отдохнёт, и Мифтахов опыта наберётся.
+2
-2
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Ралина Силякова
Тимур Билялов Стена всего Ак Барса
Я верила что у него будет сухарь🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞
+6
-1
+5
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Xell
Красава! Настоящий джигит.
+9
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+9
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сервисник
Хорошо отстоял! Продолжай в том же духе Тимур!
+17
-2
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