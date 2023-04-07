Торопченко забросил 10-ю шайбу в сезоне в матче против «Рейнджерс». У форварда «Блюз» 4+2 в последних 6 играх

Алексей Торопченко забросил 10-ю шайбу в сезоне в матче с «Рейнджерс»

Форвард « » отличился в матче регулярного чемпионата против клуба из Нью-Йорка (3:2 ОТ).

Во втором периоде он перехватил шайбу у в своей зоне, совершил проход к воротам Ярослава Галака и открыл счет в игре.

В активе 23-летнего россиянина 19 (10+9) очков в 66 играх. В последних 6 матчах он набрал 6 (4+2) очков.

Сегодня Торопченко (14:20, 0:58 – в меньшинстве, «+2») нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и 1 перехват.