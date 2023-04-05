Самсонов отказался от радужной наклейки на шлеме перед матчем с «Коламбусом»
Илья Самсонов отказался от радужной наклейки на шлеме
Вратарь «Торонто» не принял участия в акции клуба в рамках Pride Night перед игрой с «Коламбусом».
Другие игроки клуба вышли на раскатку перед матчем в шлемах с наклейками в цветах радуги. Они не надевали радужные джерси.
«Торонто» проводит акцию Pride Night («Ночь гордости») с 2017 года, но никогда не использовал свитеры с радужными цветами для разминки.
Самсонов не стал общаться с прессой перед игрой и объяснять свое решение.
Напомним, что российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов первым не вышел в радужном джерси на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
Позже его примеру последовали вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер, а также игроки «Флориды» Эрик и Марк Стаалы.
Илья Любушкин из «Баффало» пропустил разминку в радужном джерси перед матчем с «Монреалем» и сослался на закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ.
От радужных джерси также отказались «Миннесота» и «Чикаго» – в связи с законом РФ и потенциальным риском для российских игроков.
Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко также отказался надевать радужный свитер на разминку перед матчем регулярного чемпионата с «Калгари».
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