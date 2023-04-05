Самсонов отказался от радужной наклейки на шлеме перед матчем с «Коламбусом»

Теги Торонто НХЛ игровая форма ЛГБТ Илья Самсонов Хоккей

Илья Самсонов отказался от радужной наклейки на шлеме

Вратарь «Торонто» не принял участия в акции клуба в рамках Pride Night перед игрой с «Коламбусом».

Другие игроки клуба вышли на раскатку перед матчем в шлемах с наклейками в цветах радуги. Они не надевали радужные джерси.

«Торонто» проводит акцию Pride Night («Ночь гордости») с 2017 года, но никогда не использовал свитеры с радужными цветами для разминки.

Самсонов не стал общаться с прессой перед игрой и объяснять свое решение.

Напомним, что российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов первым не вышел в радужном джерси на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

Позже его примеру последовали вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер, а также игроки «Флориды» Эрик и Марк Стаалы.

Илья Любушкин из «Баффало» пропустил разминку в радужном джерси перед матчем с «Монреалем» и сослался на закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ.

От радужных джерси также отказались «Миннесота» и «Чикаго» – в связи с законом РФ и потенциальным риском для российских игроков.

Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко также отказался надевать радужный свитер на разминку перед матчем регулярного чемпионата с «Калгари».

Игроки «Сент-Луиса» не наденут радужные джерси на разминку перед матчем с «Филадельфией»

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29 комментариев

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Putin Teams
Ответ Ростов-на-Дону
Самсонов: "Пусть питухи в этих наклейках вонючих бегают с оотопыренным дуплом".
🤣
0
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Bulat89
Ответ Пылесос
NHL постепенно начинает излечиваться. Жду, когда вся Америка и Канада излечатся
Благодаря русским).
+1
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+1
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Arty Novikoff
Ответ gukmamop
мазел тов!
! בהצלחה
0
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Фёдор Кузнецов
Благодаря НХЛ спортсу теперь не нужно искать высказывания представителей ЛГБТ которые можно притянуть у спорту, новости об ЛГБТ появляются сами
0
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And-Rover
закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ внедрён в НХЛ, любопытно
+3
0
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Олег Акимов
Ну всё, теперь нужно орден дать
0
-1
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Niko [Ars]
Ответ AminO2
Его можно понять. Сначала наклейки, потом накладки, потом прокладки...
боюсь представить, что там дальше может быть. тьфу-тьфу
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забил на оборону
Ответ Arty Novikoff
"Я иудей и потомок библейского Самсона, нам нельзя такое" - объяснил свой поступок хоккеист.
"Пить, курить и есть мацу комсомольцу не к лицу!"
0
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Ростов-на-Дону
Ответ amur.
Прально! передасты нас не уважают, за что нам их уважать?!
Мне не надо уважения этих ....
+3
-1
+2
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заводчанин
Хорошо, что стало нормой, почти для всех наших
+2
0
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Ростов-на-Дону
Самсонов: "Пусть питухи в этих наклейках вонючих бегают с оотопыренным дуплом".
+2
-1
+1
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gukmamop
Ответ Александр
завтра у скабеевой срочной новостью будет
вам бригадир все доведёт, а теперь работайте дальше
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gukmamop
Ответ Arty Novikoff
"Я иудей и потомок библейского Самсона, нам нельзя такое" - объяснил свой поступок хоккеист.
мазел тов!
0
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Arty Novikoff
Ответ Артём1987
Рассмешил))))))
Ну наконец-то
+2
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amur.
Прально! передасты нас не уважают, за что нам их уважать?!
+1
0
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Пылесос
NHL постепенно начинает излечиваться. Жду, когда вся Америка и Канада излечатся
+5
-1
+4
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yurist Cherchesova
Как там Овечкин и Малкин?
+1
-1
0
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МИХАЛЫЧ
Ответ AminO2
Его можно понять. Сначала наклейки, потом накладки, потом прокладки...
Это пять
+3
-1
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Артём1987
Ответ Arty Novikoff
"Я иудей и потомок библейского Самсона, нам нельзя такое" - объяснил свой поступок хоккеист.
Рассмешил))))))
0
0
0
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AminO2
Его можно понять. Сначала наклейки, потом накладки, потом прокладки...
+29
-2
+27
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Ковид 07.10.52
А вот развлекать публику враждебной страны не брезгует...а еще налогами формирует военный бюджет...И что большее зло безобидные геи или вооружение, которое производится на налоги наших хоккеистов ....
+2
-6
-4
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МИХАЛЫЧ
Ответ Александр
завтра у скабеевой срочной новостью будет
Не ну Спортс всё равно первый о наболевшем
+8
-1
+7
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Мистер Кафель
И молодца.
+6
-2
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Alex_msk
"Самсонов не стал общаться с прессой перед игрой и объяснять свое решение"

Да просто гомосеков не любит и все
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Александр
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