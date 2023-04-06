Завьялов возглавит «Витязь». Он был помощником Буцаева в этом сезоне

Теги Витязь Вячеслав Буцаев КХЛ Александр Завьялов Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Завьялов будет назначен на пост главного тренера «Витязя»

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Александр Завьялов был ассистентом Вячеслава Буцаева в нынешнем сезоне КХЛ.

Ранее специалист работал помощником в «Амуре», «Нефтехимике», «Тракторе» и «Ак Барсе».

В этом сезоне подмосковная команда заняла шестое место в таблице Западной конференции и уступила «Локомотиву» (1-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

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