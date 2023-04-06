Завьялов возглавит «Витязь». Он был помощником Буцаева в этом сезоне

Александр Завьялов будет назначен на пост главного тренера «Витязя»

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

был ассистентом в нынешнем сезоне .

Ранее специалист работал помощником в «Амуре», «Нефтехимике», «Тракторе» и «Ак Барсе».

В этом сезоне подмосковная команда заняла шестое место в таблице Западной конференции и уступила «Локомотиву» (1-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.