Нюджент-Хопкинс впервые набрал 100 очков в сезоне НХЛ. У форварда «Эдмонтона» 36 голов и 64 передачи

Теги Эдмонтон НХЛ Райан Нюджент-Хопкинс Хоккей

Райан Нюджент-Хопкинс набрал 100 очков в сезоне НХЛ впервые в карьере

«Эдмонтон» обыграл «Анахайм» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

29-летний нападающий отметился результативной передачей. Этот балл позволил канадцу достигнуть отметки в 100 набранных очков в нынешнем сезоне.

Райан Нюджент-Хопкинс забросил 36 шайб и сделал 64 голевых передачи в 79 матчах в текущем сезоне.

Предыдущий личный рекорд форварда был зафиксирован в сезоне-2018/19, когда Нюджент-Хопкинс набрал 69 (28+41) очков в 82 матчах.

Хоккеист проводит 12-й сезон в НХЛ.

В общей сложности в лиге Нюджент-Хопкинс набрал 628 (232+396) баллов в 798 играх.

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29 комментариев

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Alex Plus
Ответ Latenight Radio
Круто) Грегор его недавно на ON разбирал по полочкам - в этом сезоне и больше бросков с опасных позиций стало, и пасов в слот, и еще много чего. Нюджику не просто фартит рядом с доминаторами, он реально к 30 годам(!) улучшает свою игру. Ну и малого в семье ждут, это всегда плюс к скиллам)
Но большинство "экспертов" все равно скажет: Нет, вы всё врете! Это МакДрай его прокачали)))

Мне вот в одной из веток написали, что 97 и 29 в этом году просто больше шайб забросили, поэтому у РНХ больше очков.

Непонятно, правда, как тогда сам РНХ в этом сезоне шайб забросил больше, чем в двух предыдущих вместе взятых?

Но там логика такая) Тут удобный факт - используем. Тут не вписывается - рыбу заворачиваем.

P.S. Главное со всей этой красотой и ударным финишем регулярки, теперь в ПО не обделаться:) За вратарей наших тревожно
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Latenight Radio
Ответ Alex Plus
Это да) Кстати, прекрасную стату у Уиллиса из Атлетика подглядел. Последние 3 сезона по игре в ПП (формат 5 на 4): МакДрай с РНХ - 13,6 goals per hour МакДрай без РНХ - 7,5 goals per hour И там же Уиллис сравнивает наше ПП с Бэрри и без него (ничего не поменялось). Но некоторым будет сложно осознать, что оказывается РНХ тоже БОЛЬШОЙ МАСТЕР, и такой же важный элемент нашего убойного ПП.
Круто)

Грегор его недавно на ON разбирал по полочкам - в этом сезоне и больше бросков с опасных позиций стало, и пасов в слот, и еще много чего. Нюджику не просто фартит рядом с доминаторами, он реально к 30 годам(!) улучшает свою игру.

Ну и малого в семье ждут, это всегда плюс к скиллам)
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Alex Plus
Ответ Latenight Radio
Keep Nuge Forever!
Это да)

Кстати, прекрасную стату у Уиллиса из Атлетика подглядел.

Последние 3 сезона по игре в ПП (формат 5 на 4):

МакДрай с РНХ - 13,6 goals per hour
МакДрай без РНХ - 7,5 goals per hour

И там же Уиллис сравнивает наше ПП с Бэрри и без него (ничего не поменялось).

Но некоторым будет сложно осознать, что оказывается РНХ тоже БОЛЬШОЙ МАСТЕР, и такой же важный элемент нашего убойного ПП.
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Alex Plus
Ответ Bullrun
Нюдж великолепен в этом сезоне. Возможно, прошлогодний ПО на нем так сказался. Но оказалось, что он может даже лицо оппонентам набить) Вот такого от него точно никто не ожидал)
Сезон века)) Выбил сотку, впервые забросил 30+ шайб, набил табло Холлу (другому) :))))
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Bullrun
Ответ Alex Plus
Справедливости ради, он по предыдущему своему контракту получил скорее "больше положенного":) Им же тогда всей троице 93, 4 и 14 выдали по 6 млн. И, пожалуй, всем кроме Холла в тот момент это казалось скорее авансом. Дальше Нюджика немного колбасило. Не всегда стабилен, травмы. Поэтому, можно сказать (условно), что новый контракт балансирует:)) Еще, конечно, неизвестно, как он будет стареть. Надеюсь, не как условный Брайан Литтл из Пега, который в один момент просто развалился и всё. А так РНХ просто прекрасен в этом сезоне. Честно говоря, достали уже кругом идиотские невероятно "оригинальные мысли", что его "всего лишь" прокачали МакДрай в ПП. Можно подумать, предыдущие годы они в разных командах играли или в разных бригадах ПП:) Просто у Ньюджа все сложилось отлично в этом году. В прошлом сезоне у него была адская непруха с броском, не заходило и всё. В этом году скорее наоборот, иногда вообще не понимаешь, как он её так мягко и легко протолкнул в сетку мимо кипера. Кайф:) Очень рад за РНХ. Мне он тоже очень долго казался слишком мягким, не для ПО. Но Райан прибавлял с каждым годом. На точке, увы, так и не научился играть, но выходит в любых ситуациях, универсал. В центре, слева. Хоть с Маком, хоть с Драем. Если Вудкрофт собирает 97 и 29 в одном звене, то РНХ тащит второе. P.S. Особенно в свете разговоров "да это просто МакДрай его прокачали" вспоминается отрезок в середине сезона, когда у всей команды не особо шло. И вдруг поперло звено Янмарк-РНХ-Костин. Был такой эпизод) Короче, наслаждаемся Нюджиком, и главное чтобы без травм:)
Нюдж великолепен в этом сезоне. Возможно, прошлогодний ПО на нем так сказался. Но оказалось, что он может даже лицо оппонентам набить) Вот такого от него точно никто не ожидал)
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Latenight Radio
Ответ Alex Plus
Справедливости ради, он по предыдущему своему контракту получил скорее "больше положенного":) Им же тогда всей троице 93, 4 и 14 выдали по 6 млн. И, пожалуй, всем кроме Холла в тот момент это казалось скорее авансом. Дальше Нюджика немного колбасило. Не всегда стабилен, травмы. Поэтому, можно сказать (условно), что новый контракт балансирует:)) Еще, конечно, неизвестно, как он будет стареть. Надеюсь, не как условный Брайан Литтл из Пега, который в один момент просто развалился и всё. А так РНХ просто прекрасен в этом сезоне. Честно говоря, достали уже кругом идиотские невероятно "оригинальные мысли", что его "всего лишь" прокачали МакДрай в ПП. Можно подумать, предыдущие годы они в разных командах играли или в разных бригадах ПП:) Просто у Ньюджа все сложилось отлично в этом году. В прошлом сезоне у него была адская непруха с броском, не заходило и всё. В этом году скорее наоборот, иногда вообще не понимаешь, как он её так мягко и легко протолкнул в сетку мимо кипера. Кайф:) Очень рад за РНХ. Мне он тоже очень долго казался слишком мягким, не для ПО. Но Райан прибавлял с каждым годом. На точке, увы, так и не научился играть, но выходит в любых ситуациях, универсал. В центре, слева. Хоть с Маком, хоть с Драем. Если Вудкрофт собирает 97 и 29 в одном звене, то РНХ тащит второе. P.S. Особенно в свете разговоров "да это просто МакДрай его прокачали" вспоминается отрезок в середине сезона, когда у всей команды не особо шло. И вдруг поперло звено Янмарк-РНХ-Костин. Был такой эпизод) Короче, наслаждаемся Нюджиком, и главное чтобы без травм:)
Keep Nuge Forever!
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Alex Plus
Ответ Latenight Radio
Ему в кайф жить в Эдмонтоне. Он женился там, по юниорам играл за Ред Дир, 12-й сезон в Ойлерс плюс три за Ребелс. Сделал скидку в среднем, но получил максимальный срок, 41 млн - вполне прилично для джентльмена.
Справедливости ради, он по предыдущему своему контракту получил скорее "больше положенного":) Им же тогда всей троице 93, 4 и 14 выдали по 6 млн. И, пожалуй, всем кроме Холла в тот момент это казалось скорее авансом.

Дальше Нюджика немного колбасило. Не всегда стабилен, травмы. Поэтому, можно сказать (условно), что новый контракт балансирует:)) Еще, конечно, неизвестно, как он будет стареть. Надеюсь, не как условный Брайан Литтл из Пега, который в один момент просто развалился и всё.

А так РНХ просто прекрасен в этом сезоне. Честно говоря, достали уже кругом идиотские невероятно "оригинальные мысли", что его "всего лишь" прокачали МакДрай в ПП.

Можно подумать, предыдущие годы они в разных командах играли или в разных бригадах ПП:)

Просто у Ньюджа все сложилось отлично в этом году. В прошлом сезоне у него была адская непруха с броском, не заходило и всё. В этом году скорее наоборот, иногда вообще не понимаешь, как он её так мягко и легко протолкнул в сетку мимо кипера. Кайф:)

Очень рад за РНХ. Мне он тоже очень долго казался слишком мягким, не для ПО. Но Райан прибавлял с каждым годом. На точке, увы, так и не научился играть, но выходит в любых ситуациях, универсал. В центре, слева. Хоть с Маком, хоть с Драем. Если Вудкрофт собирает 97 и 29 в одном звене, то РНХ тащит второе.

P.S. Особенно в свете разговоров "да это просто МакДрай его прокачали" вспоминается отрезок в середине сезона, когда у всей команды не особо шло. И вдруг поперло звено Янмарк-РНХ-Костин. Был такой эпизод)

Короче, наслаждаемся Нюджиком, и главное чтобы без травм:)
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heyoka
А он давно крайка играет? Просто когда-то, если не путаю, он же центрил. Судя по комментам, сейчас он в звене Мака катается
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SlavaF.
Ответ Mefodi
Грец в легендарном матче с Микки-Маусами, выходя на меньшинство за 2 минуты до конца, тоже совершенно не думал о личных рекордах. Все помыслы исключительно об интересах команды. Главное было удержать преимущество в 8 шайб.
Офигительно точное сравнение!
Правда, есть ма-аленькое такое отличие- МакДи пахал в меньшинстве в матче с Кингз, прямым конкурентом. При минимальном счёте.
А так всё сходится, ага! ;)
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Max Bochkov
Три по сто...
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Mefodi
Ответ SlavaF.
Так он по три минуты в меньшинстве бегает, явно не о рекордах думает парень сейчас в первую очередь.
Грец в легендарном матче с Микки-Маусами, выходя на меньшинство за 2 минуты до конца, тоже совершенно не думал о личных рекордах. Все помыслы исключительно об интересах команды. Главное было удержать преимущество в 8 шайб.
+5
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akrets
МакДэвид- всемогущий! Затащил РНХ в новостную ленту sports))
+8
-2
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Latenight Radio
Ответ ABarca
Рекорд в том, что 3 игрока Эдмонтона имеют по 100+ и более очков!!! Давно такого не было
с 1996-го
+1
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SlavaF.
Ответ askarik1992
Но вот макдавид не забивает.. Три игры еще есть а надо три шайбы забить чтоб повторить рекорд Ови по годам для 21 века
Так он по три минуты в меньшинстве бегает, явно не о рекордах думает парень сейчас в первую очередь.
+13
-1
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Latenight Radio
Ответ йозе марино
мне кажется ему просто в кайф играть с Макди, деньги тут не решают)да и все понимают что это сотня "вина" Макди))
Ему в кайф жить в Эдмонтоне. Он женился там, по юниорам играл за Ред Дир, 12-й сезон в Ойлерс плюс три за Ребелс. Сделал скидку в среднем, но получил максимальный срок, 41 млн - вполне прилично для джентльмена.
+7
0
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Антон Круть
Интересно что самый возрастной игрок, набиравший 100+ в НХЛ - Хоу, выбил 103 в 41 год и это был его единственный сезон в НХЛ со 100+ очками (были ещё в ВХА сезоны 100+)
+19
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АРХАТ
Ну наконец некстван 2011 зяавил о себе)
+17
-3
+14
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t0ni12
Ответ йозе марино
мне кажется ему просто в кайф играть с Макди, деньги тут не решают)да и все понимают что это сотня "вина" Макди))
Понятное дело, что МакДи — локомотив команды. Ни Хайман, ни Хопс без него таких цифр никогда не набирали (и не набрали бы). Но... Деньги нужны всем и РНХ бы сейчас точно больше просил 🙂
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+9
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йозе марино
Ответ t0ni12
Невовремя контрактый год случился. Сейчас бы сильно больше, чем 5,125 в год получил.
мне кажется ему просто в кайф играть с Макди, деньги тут не решают)да и все понимают что это сотня "вина" Макди))
+9
-2
+7
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ABarca
Рекорд в том, что 3 игрока Эдмонтона имеют по 100+ и более очков!!! Давно такого не было
+4
0
+4
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Johnny_B.
Ответ askarik1992
Раскрылся Хопкинс конечно под конец карьеры
он выглядит на 22, так что вся карьера еще впереди!
+8
-1
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Шлёма Презерман
Ответ askarik1992
Раскрылся Хопкинс конечно под конец карьеры
еще один продукт МакДжезуса, как и немец. С Маком и Якупов бы по 40-50 щелкал из сезона в сезон.
+16
-4
+12
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Кирил Тарароев
Ответ Шлёма Презерман
интересно, сколько бы наколотил Тэйлор Холл. Уж точно не меньше Дрыза.
Нисколько. Игрок гавенный, как по характеру так и так. Очень рад что больше не в нефти.
+17
-3
+14
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askarik1992
Но вот макдавид не забивает.. Три игры еще есть а надо три шайбы забить чтоб повторить рекорд Ови по годам для 21 века
+5
-2
+3
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Шлёма Презерман
интересно, сколько бы наколотил Тэйлор Холл. Уж точно не меньше Дрыза.
+2
-3
-1
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