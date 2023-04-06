Нюджент-Хопкинс впервые набрал 100 очков в сезоне НХЛ. У форварда «Эдмонтона» 36 голов и 64 передачи

Райан Нюджент-Хопкинс набрал 100 очков в сезоне НХЛ впервые в карьере

« » обыграл «Анахайм» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

29-летний нападающий отметился результативной передачей. Этот балл позволил канадцу достигнуть отметки в 100 набранных очков в нынешнем сезоне.

забросил 36 шайб и сделал 64 голевых передачи в 79 матчах в текущем сезоне.

Предыдущий личный рекорд форварда был зафиксирован в сезоне-2018/19, когда Нюджент-Хопкинс набрал 69 (28+41) очков в 82 матчах.

Хоккеист проводит 12-й сезон в .

В общей сложности в лиге Нюджент-Хопкинс набрал 628 (232+396) баллов в 798 играх.