Нюджент-Хопкинс впервые набрал 100 очков в сезоне НХЛ. У форварда «Эдмонтона» 36 голов и 64 передачи
Райан Нюджент-Хопкинс набрал 100 очков в сезоне НХЛ впервые в карьере
«Эдмонтон» обыграл «Анахайм» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
29-летний нападающий отметился результативной передачей. Этот балл позволил канадцу достигнуть отметки в 100 набранных очков в нынешнем сезоне.
Райан Нюджент-Хопкинс забросил 36 шайб и сделал 64 голевых передачи в 79 матчах в текущем сезоне.
Предыдущий личный рекорд форварда был зафиксирован в сезоне-2018/19, когда Нюджент-Хопкинс набрал 69 (28+41) очков в 82 матчах.
Хоккеист проводит 12-й сезон в НХЛ.
В общей сложности в лиге Нюджент-Хопкинс набрал 628 (232+396) баллов в 798 играх.
Мне вот в одной из веток написали, что 97 и 29 в этом году просто больше шайб забросили, поэтому у РНХ больше очков.
Непонятно, правда, как тогда сам РНХ в этом сезоне шайб забросил больше, чем в двух предыдущих вместе взятых?
Но там логика такая) Тут удобный факт - используем. Тут не вписывается - рыбу заворачиваем.
P.S. Главное со всей этой красотой и ударным финишем регулярки, теперь в ПО не обделаться:) За вратарей наших тревожно
Грегор его недавно на ON разбирал по полочкам - в этом сезоне и больше бросков с опасных позиций стало, и пасов в слот, и еще много чего. Нюджику не просто фартит рядом с доминаторами, он реально к 30 годам(!) улучшает свою игру.
Ну и малого в семье ждут, это всегда плюс к скиллам)
Кстати, прекрасную стату у Уиллиса из Атлетика подглядел.
Последние 3 сезона по игре в ПП (формат 5 на 4):
МакДрай с РНХ - 13,6 goals per hour
МакДрай без РНХ - 7,5 goals per hour
И там же Уиллис сравнивает наше ПП с Бэрри и без него (ничего не поменялось).
Но некоторым будет сложно осознать, что оказывается РНХ тоже БОЛЬШОЙ МАСТЕР, и такой же важный элемент нашего убойного ПП.
Дальше Нюджика немного колбасило. Не всегда стабилен, травмы. Поэтому, можно сказать (условно), что новый контракт балансирует:)) Еще, конечно, неизвестно, как он будет стареть. Надеюсь, не как условный Брайан Литтл из Пега, который в один момент просто развалился и всё.
А так РНХ просто прекрасен в этом сезоне. Честно говоря, достали уже кругом идиотские невероятно "оригинальные мысли", что его "всего лишь" прокачали МакДрай в ПП.
Можно подумать, предыдущие годы они в разных командах играли или в разных бригадах ПП:)
Просто у Ньюджа все сложилось отлично в этом году. В прошлом сезоне у него была адская непруха с броском, не заходило и всё. В этом году скорее наоборот, иногда вообще не понимаешь, как он её так мягко и легко протолкнул в сетку мимо кипера. Кайф:)
Очень рад за РНХ. Мне он тоже очень долго казался слишком мягким, не для ПО. Но Райан прибавлял с каждым годом. На точке, увы, так и не научился играть, но выходит в любых ситуациях, универсал. В центре, слева. Хоть с Маком, хоть с Драем. Если Вудкрофт собирает 97 и 29 в одном звене, то РНХ тащит второе.
P.S. Особенно в свете разговоров "да это просто МакДрай его прокачали" вспоминается отрезок в середине сезона, когда у всей команды не особо шло. И вдруг поперло звено Янмарк-РНХ-Костин. Был такой эпизод)
Короче, наслаждаемся Нюджиком, и главное чтобы без травм:)
Правда, есть ма-аленькое такое отличие- МакДи пахал в меньшинстве в матче с Кингз, прямым конкурентом. При минимальном счёте.
А так всё сходится, ага! ;)