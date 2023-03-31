В четверг, 6 апреля, сыграют ЦСКА и СКА в третьем матче финала конференции Кубка Гагарина 2022/2023.

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Игра пройдет на стадионе «ЦСКА-Арена».

Встречу будут в прямом эфире показывать каналы KHL и KHL Prime.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют ЦСКА – СКА

Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

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