«Дорофеев зажигает. Не хочу быть рядом, а то ожог 2-й степени получу». Колесар о партнере по «Вегасу»

Теги Миннесота НХЛ Вегас Киган Колесар Павел Дорофеев Хоккей

Киган Колесар считает, что его партнер по «Вегасу» Павел Дорофеев в отличной форме

Российский форвард «Голден Найтс» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:3 Б). 

В 10 матчах после вызова в основу в марте 22-летний игрок набрал 9 (7+2) очков. 

«Он зажигает. Я даже не хочу быть рядом, а то ожог второй степени получу», – сказал Колесар после игры со смехом. 

Дорофеев сделал дубль и забил в серии буллитов, став 2-й звездой матча с «Миннесотой». У него 7+2 в 13 играх

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