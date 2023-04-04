«Дорофеев зажигает. Не хочу быть рядом, а то ожог 2-й степени получу». Колесар о партнере по «Вегасу»
Киган Колесар считает, что его партнер по «Вегасу» Павел Дорофеев в отличной форме
Российский форвард «Голден Найтс» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:3 Б).
В 10 матчах после вызова в основу в марте 22-летний игрок набрал 9 (7+2) очков.
«Он зажигает. Я даже не хочу быть рядом, а то ожог второй степени получу», – сказал Колесар после игры со смехом.
Дорофеев сделал дубль и забил в серии буллитов, став 2-й звездой матча с «Миннесотой». У него 7+2 в 13 играх
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