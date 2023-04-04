Армейские клубы в четвертый раз за последние пять лет встречаются в финале Западной конференции Кубка Гагарина. Но даже если кому-то такой сценарий не нравится, то все вынуждены признать, что эти матчи вызывают повышенный интерес. Что нужно нейтральному болельщику? Желательно семь поединков, желательно овертаймы, желательно огонь на льду и на тренерских скамейках, как тут не вспомнить жесты главного тренера питерских армейцев Романа Ротенберга в адрес судей и скамейки противника. В общем, то чего поклонники хоккея хотели, они получили уже в первом матче серии, в которой гости оказались сильнее, забросив победную шайбу в третьем овертайме, и повели в серии 1 – 0. Второй матч состоится в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце», начало в 19:30 по московскому времени.

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТМ 5

Руководство СКА из северной столицы, кажется, учло ошибки прошлого сезона, и будет делать все, чтобы не проиграть в очередной серии одноклубникам. Роман Ротенберг руководит армейцами второй год, опыта на посту главного тренера у него немного, но зато он окружил себя отличными помощниками. Сергей Зубов, Евгений Корешков и другие уже давно в хоккее и прославились не только карьерами игроков, но и имеют тренерские достижения. В первых двух сериях против минских динамовцев и нижегородского «Торпедо» армейцы не испытали особых проблем. В первом раунде им потребовалось сыграть шесть поединков, а для победы над торпедовцами и вовсе четыре.

Но все это перед первым матчем с ЦСКА нужно было забыть. Казалось, плюсом будет то, что времени на отдых у СКА будет больше, но на поверку выяснилось, что это не так. Более того, в первом периоде первого матча серии москвичи смотрелись свежее и интереснее. В дальнейшем хозяевам удалось перехватить инициативу и даже выйти вперед, но преимущество они не удержали. В первом овертайме подопечные Ротенберга были активнее, но вратарь гостей Адам Рейдеборн решил больше не пропускать. В итоге пропущенная хозяевами после броска от синей линии шайба от Никиты Нестерова в самом начале третьего овертайма.

В целом за исключением сценария поединка и его развязки соперники не показали своей лучшей игры. В случае со СКА оставлять ее на потом нельзя. Проиграв второй поединок на своем льду, можно поставить под сомнение победу в серии. История Кубка Гагарина знавала серии, когда команды побеждали исключительно в гостях, но все же рисковать не стоит. Стоит отметить игру Святослава Гребенщикова, которого СКА забрал из «Адмирала». Ну, и большего тренеры ждут от Марата Хуснутдинова и Дамира Жафярова. Во втором матче хозяевам нужно показывать более агрессивный хоккей и сравнивать счет в серии.

У главного тренера армейцев из Москвы опыта немногим больше, чем у его питерского визави, тем не менее, за его плечами прошлогодняя победа в Кубке Гагарина. Задача на этот сезон стоит аналогичная и ЦСКА уже начал ее выполнять. Скептики могут сказать, что у москвичей не так много запаса сил. Их отняли матчи первых двух раундов. В отличие от СКА в обеих сериях пришлось играть полноценные семь поединков. Но данные события не должны обманывать. Во-первых, московские армейцы подошли к матчам со СКА в хорошем игровом тонусе, во-вторых, в матчах с «Северсталью» чудил голкипер, а в поединках с ярославским «Локомотивом» виден был запас прочности ЦСКА.

Есть ли у москвичей слабые места? Многие указывают как раз на вратаря Рейдеборна. Речь не только о «Северстали», в первом матче со СКА он пропустил шайбы, которые голкипер более высокого уровня мог бы взять. С другой стороны, тандем вратарей СКА Николаев – Подъяпольский нельзя назвать сверхнадежным. Никита Нестеров забросил дальним броском. Дмитрия Николаева в этот момент скринили и свой и чужой игрок, но все же такие шайбы нужно брать. Кроме того, ЦСКА не всегда может оказывать давление на протяжении всего матча. Нельзя назвать это минусом, так бывает с любой командой. Но вспомним второй период первого матча. Расслабленность или недонастрой, и были пропущены две шайбы.

Тренерский штаб наверняка учтет ошибки первого поединка, и дальше провалов команда допускать не будет. Вряд ли захочется ЦСКА повторять сценарий первого матча, то есть доводить дело до овертайма. В матче даже пришлось спасаться, Владислав Каменев сравнял счет за две минуты до конца третьего периода. Победа станет для ЦСКА большим подспорьем, чтобы выиграть во всей серии, и в Москву команда сможет приехать более уверенной в своих силах.

Прогноз и коэффициенты на матч СКА – ЦСКА

Многие специалисты просто отказываются давать прогноз на исход не только второго матча, но и всей серии. Слишком она на данный момент кажется непредсказуемой. Но возьмем во внимание то, что хозяевам отступать некуда, и они приложат все усилия для победы во втором матче. Букмекеры отдают небольшое преимущество питерским армейцам. BetBoom предлагает следующие коэффициенты:

Победа СКА — 2,31

Ничья в основное время — 3,61

Победа ЦСКА — 2,91

Все же в первом матче хозяева были в шаге от победы над ЦСКА, но дожать не удалось. Во втором матче тренерский штаб и игроки СКА постараются учесть эти моменты, а за образец можно взять второй период основного времени и первый период овертайма, в них хозяева в первом матче доминировали. На обилие заброшенных шайб в матче вновь рассчитывать не стоит.