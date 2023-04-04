Робертсон – первый игрок в истории «Далласа» (в Техасе) со 100 очками за сезон

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Джейсон Робертсон – 1-й игрок в истории «Далласа», набравший 100 очков за сезон

Форвард «Далласа» Джейсон Робертсон достиг отметки 100 очков в сезоне НХЛ, набрав 4 (1+3) балла в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (5:1).

На счету 23-летнего игрока 101 (43+58) очко в 77 играх. 

В истории «Далласа» (после переезда клуба из Миннесоты) ни один игрок до него не набирал 100 очков за сезон. Прошлый рекорд принадлежал Майку Модано (93 очка в 76 играх, 1993/94, 50+43). 

С учетом истории «Норт Старс» рекорд франшизы принадлежит Бобби Смиту (114 очков в 80 играх, 1981/82, 43+71).

Дино Сиссарелли в том же сезоне набрал 106 (55+51) очков в 76 играх, пятью годами позже – 103 (52+51) в 80. Кроме того, в сезоне-1985/86 Нил Бротен набрал 105 (29+76) баллов в 80 играх. 

В текущем сезоне Робертсон стал 6-м игроком, достигшим отметки 100 очков.

В гонке бомбардиров его опережают Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 146 очков в 77 играх), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 120 в 75), Никита Кучеров («Тампа», 106 в 77), Давид Пастрняк («Бостон», 103 в 77) и Мэттью Ткачак («Флорида», 102 в 74). 

1 комментарий

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Амфитрион
Силён. А при этом молодой и контракт адекватный, даже скорее заниженный, однозначно самый ценный актив Далласа.
+4
0
+4
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