Робертсон – первый игрок в истории «Далласа» (в Техасе) со 100 очками за сезон

Джейсон Робертсон – 1-й игрок в истории «Далласа», набравший 100 очков за сезон

Форвард «Далласа» достиг отметки 100 очков в сезоне , набрав 4 (1+3) балла в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (5:1).

На счету 23-летнего игрока 101 (43+58) очко в 77 играх.

В истории « » (после переезда клуба из Миннесоты) ни один игрок до него не набирал 100 очков за сезон. Прошлый рекорд принадлежал (93 очка в 76 играх, 1993/94, 50+43).

С учетом истории «Норт Старс» рекорд франшизы принадлежит Бобби Смиту (114 очков в 80 играх, 1981/82, 43+71).

в том же сезоне набрал 106 (55+51) очков в 76 играх, пятью годами позже – 103 (52+51) в 80. Кроме того, в сезоне-1985/86 Нил Бротен набрал 105 (29+76) баллов в 80 играх.

В текущем сезоне Робертсон стал 6-м игроком, достигшим отметки 100 очков.

В гонке бомбардиров его опережают Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 146 очков в 77 играх), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 120 в 75), Никита Кучеров («Тампа», 106 в 77), Давид Пастрняк («Бостон», 103 в 77) и Мэттью Ткачак («Флорида», 102 в 74).