Богдан Конюшков: «Прачечная Галина – 50 процентов успеха «Торпедо». Сокровище, которое вы не видите – очень душевная женщина»

Богдан Конюшков связал успехи «Торпедо» с работой прачечной

Защитник « » заявил, что прачечная Галина – 50 процентов успеха команды.

– Что именно за прошедший год тебя больше всего поразило в Нижнем Новгороде и «Торпедо»?

– Стоит выделить весь город. Я до этого там бывал, когда играл в детских и юношеских командах. Ездили от гостиницы до арены, а на то, чтобы погулять по городу, времени не было.

А сейчас я прожил год в Нижнем, и мне он очень понравился. Очень красивый город, там приятно жить и хорошие люди.

Да и в самой клубной организации все очень здорово выстроено, начиная от тренерского штаба, заканчивая прачечной Галиной, которая является 50% нашего успеха.

Нет никаких мелочей. Все сделано для того, чтобы мы выходили и показывали результат.

– Пятьдесят процентов успеха зависят от работы прачечной? Серьезная цифра!

– Галина – это наше сокровище, которое вы не видите. Она – очень душевная женщина.

– Мне кажется, в команде, где роль прачечной в успехах настолько сильно подчеркивается, все должно быть в порядке с микроклиматом, не так ли?

– Да, Галина – очень позитивная женщина. Всегда тебе хорошего дня пожелает.

Когда я только приехал, то жил в гостинице при «Нагорном». У меня тогда не было возможности бесплатно постираться, а за деньги я не мог себе этого позволить. Я только приехал из Пензы, и денег у меня особо не было.

И я как-то у нее спросил: «А можно у вас майку постирать?». И она мне сказала: «Да без проблем! Приноси, что надо, я тебе все постираю».

А на следующий день Галина еще и погладила мои вещи. Они лежали на месте, где я снимал верхнюю одежду. Меня это крайне удивило, я был очень ей благодарен за этот момент, – сказал Конюшков.