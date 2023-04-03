Защитник «Ак Барса» Юдин забил первый гол в Кубке Гагарина – в 61-м матче. Это самая длинная безголевая серия среди хоккеистов, игравших в этом плей-офф

Теги Ак Барс Авангард видео КХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Юдин Хоккей

Дмитрий Юдин забросил первую шайбу в плей-офф КХЛ

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин отметился заброшенной шайбой во втором матче финала Восточной конференции против «Авангарда» (2:3, 1-1 в серии).

Хоккеист отличился за три секунды до конца третьего периода.

Таким образом, Юдин забил первый гол в плей-офф КХЛ в своей 61-й игре в розыгрышах Кубка Гагарина.

Это была самая длинная безголевая серия среди игроков, принимавших участие в текущем плей-офф.

2 комментария

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srs
Какие чудеса могут случится когда пытаешься удержать счет вновь показал в данном случае Авангард
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Ыжык
Будет Васе должен.
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