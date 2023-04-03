Защитник «Ак Барса» Юдин забил первый гол в Кубке Гагарина – в 61-м матче. Это самая длинная безголевая серия среди хоккеистов, игравших в этом плей-офф

Дмитрий Юдин забросил первую шайбу в плей-офф КХЛ

Защитник « » отметился заброшенной шайбой во втором матче финала Восточной конференции против « » (2:3, 1-1 в серии).

Хоккеист отличился за три секунды до конца третьего периода.

Таким образом, Юдин забил первый гол в плей-офф в своей 61-й игре в розыгрышах Кубка Гагарина.

Это была самая длинная безголевая серия среди игроков, принимавших участие в текущем плей-офф.