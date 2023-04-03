Защитник «Ак Барса» Юдин забил первый гол в Кубке Гагарина – в 61-м матче. Это самая длинная безголевая серия среди хоккеистов, игравших в этом плей-офф
Дмитрий Юдин забросил первую шайбу в плей-офф КХЛ
Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин отметился заброшенной шайбой во втором матче финала Восточной конференции против «Авангарда» (2:3, 1-1 в серии).
Хоккеист отличился за три секунды до конца третьего периода.
Таким образом, Юдин забил первый гол в плей-офф КХЛ в своей 61-й игре в розыгрышах Кубка Гагарина.
Это была самая длинная безголевая серия среди игроков, принимавших участие в текущем плей-офф.
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