Толчинский забил 3 гола в 2 последних играх с «Сибирью». Шарипзянов заблокировал 7 бросков при игровом времени 29 минут (10:38 в 3-м периоде) в 3-м матче серии

Теги Авангард Сибирь видео КХЛ Кубок Гагарина Сергей Толчинский Дамир Шарипзянов Хоккей

Сергей Толчинский сделал дубль в третьем матче серии с «Сибирью».

«Авангард» обыграл новосибирскую команду со счетом 4:3 и вышел вперед в серии первого раунда – 2-1.

Форвард омского клуба забил гол в первом периоде, а также отличился в третьем периоде – этот гол в протоколе будет записан как победный. Также Сергей забросил одну из шайб «ястребов» во втором матче серии.

В третьем матче серии хоккеисты «Авангарда» заблокировали 32 броска, из них 7 блок-шотов сделал капитан команды Дамир Шарипзянов.

В том числе он провел на льду 29 минут и 8 секунд (10:38 в третьем периоде) – наибольшее игровое время в команде.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Растопченко
Если еще введут в состав Грицюка с Мирошниченко, то мощь атак у Авангарда должна усилиться, пока Буше с Найтом не блещут. Удачи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Настоящие лидеры Авангарда!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Габорик
У обоих контракты до 30.04.2023, но мы уже гору денег вывалили пока не очень полезным в плей-офф Буше с Найтом. Наверняка захотят насыпать и Ткачеву, который тоже пока не блещет.

Плюс надо что-то думать с вратарем.

Возникает вопрос, а как все это уместить в потолок?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий