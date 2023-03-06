Толчинский забил 3 гола в 2 последних играх с «Сибирью». Шарипзянов заблокировал 7 бросков при игровом времени 29 минут (10:38 в 3-м периоде) в 3-м матче серии
Сергей Толчинский сделал дубль в третьем матче серии с «Сибирью».
«Авангард» обыграл новосибирскую команду со счетом 4:3 и вышел вперед в серии первого раунда – 2-1.
Форвард омского клуба забил гол в первом периоде, а также отличился в третьем периоде – этот гол в протоколе будет записан как победный. Также Сергей забросил одну из шайб «ястребов» во втором матче серии.
В третьем матче серии хоккеисты «Авангарда» заблокировали 32 броска, из них 7 блок-шотов сделал капитан команды Дамир Шарипзянов.
В том числе он провел на льду 29 минут и 8 секунд (10:38 в третьем периоде) – наибольшее игровое время в команде.
Плюс надо что-то думать с вратарем.
Возникает вопрос, а как все это уместить в потолок?