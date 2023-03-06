Толчинский забил 3 гола в 2 последних играх с «Сибирью». Шарипзянов заблокировал 7 бросков при игровом времени 29 минут (10:38 в 3-м периоде) в 3-м матче серии

сделал дубль в третьем матче серии с «Сибирью».

« » обыграл новосибирскую команду со счетом 4:3 и вышел вперед в серии первого раунда – 2-1.

Форвард омского клуба забил гол в первом периоде, а также отличился в третьем периоде – этот гол в протоколе будет записан как победный. Также Сергей забросил одну из шайб «ястребов» во втором матче серии.

В третьем матче серии хоккеисты «Авангарда» заблокировали 32 броска, из них 7 блок-шотов сделал капитан команды .

В том числе он провел на льду 29 минут и 8 секунд (10:38 в третьем периоде) – наибольшее игровое время в команде.