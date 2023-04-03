Суббан о радужных джерси: «Не можем заставить всех стать активистами. Нужно быть очень осторожными»
Пи Кей Суббан считает, что спортсмены не должны быть активистами ЛГБТ-сообщества
Пи Кей Суббан предлагает не делать из спортсменов активистов ЛГБТ-сообщества.
«Мы не можем заставить всех стать активистами. Нужно быть очень осторожными.
Люди выбирают то, о чем они хотят говорить. Мне не нравится, что мы возлагаем на спортсменов ответственность быть активистами. Они не должны быть активистами.
Я не говорю, что носить радужную форму правильно или неправильно, но мы просто должны быть очень осторожными, подталкивая игроков к определенным действиям.
Люди, которые пишут статьи, люди, которые продвигают определенный нарратив в СМИ, должны нести ответственность», – сказал бывший защитник «Монреаля» и «Нью-Джерси», сыгравший 834 матча в НХЛ.
Напомним, что российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов первым не вышел в радужном джерси на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
Позже его примеру последовали вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер, а также игроки «Флориды» Эрик и Марк Стаалы.
Илья Любушкин из «Баффало» пропустил разминку в радужном джерси перед матчем с «Монреалем» и сослался на закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ.
От радужных джерси также отказались «Миннесота» и «Чикаго» – в связи с законом РФ и потенциальным риском для российских игроков.
Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко также отказался надевать радужный свитер на разминку перед матчем регулярного чемпионата с «Калгари».
Игроки «Калгари» – включая россиянина Никиту Задорова, а также Назема Кадри, – надели свитера с радужными логотипами перед матчем с «Кингс».
Вот проходят кругом эти парады. Ну и пофиг. Я не вижу как они сильно влияют на людей, на общество.
Вы путаете свободу самовыражения с пропагандой. Люди всего лишь демонстрируют, что это норм. Все.
Они же не заставляют никого становиться как они, просто декларируют, что они существуют.
Можно не обращать внимание и все. Даже в Нидерландах ты отлично проводишь время, если тебя это не беспокоит.
А если беспокоит - то это дело не в них, дружище. Надо разбираться в своем сознании или подсознании...
О’Флаэрти работает в Комитете ООН по правам человека с 2004 года. В 2008 году страны-члены Организации Объединенных Наций сформировали Основную группу ЛГБТИ специально для того, чтобы сосредоточиться на глобальных проблемах ЛГБТ. В состав группы входят организации, финансируемые Arcus, такие как Outright Action International и, конечно же, Комиссия ООН по правам человека.
Аркус учредил Проект по продвижению ЛГБТ-движения (MAP), чтобы “отслеживать сложную систему пропаганды и финансирования, которая будет способствовать гендерной идентичности / трансгендерности в культуре”.
Оттуда эти инициативы в поддержку трансгендеров внедряются в общество, обучая лидеров политической активности, лидерству, законодательству о трансгендерах, свободе вероисповедания, образованию и гражданским правам.
Список таких лидеров и их групп, финансируемых Arcus, по словам Билека, “устрашающий”, включая Институт Победы, Центр американского прогресса, ACLU, Центр трансгендерного права, Проект финансирования транс-правосудия, OutRight Action International, Human Rights Watch, GATE, Парламентариев за глобальные действия (PGA), Совет по глобальному равенству, ООН, Amnesty International и GLSEN.
Возможно, одна из крупнейших областей, в которых работают эти группы, - это государственное образование, особенно в отношении программ извращенного полового воспитания, навязываемых детям в Америке и по всему миру.
Можете смеяться, но это так и работает