Суббан о радужных джерси: «Не можем заставить всех стать активистами. Нужно быть очень осторожными»

Пи Кей Суббан считает, что спортсмены не должны быть активистами ЛГБТ-сообщества

предлагает не делать из спортсменов активистов ЛГБТ-сообщества.

«Мы не можем заставить всех стать активистами. Нужно быть очень осторожными.

Люди выбирают то, о чем они хотят говорить. Мне не нравится, что мы возлагаем на спортсменов ответственность быть активистами. Они не должны быть активистами.

Я не говорю, что носить радужную форму правильно или неправильно, но мы просто должны быть очень осторожными, подталкивая игроков к определенным действиям.

Люди, которые пишут статьи, люди, которые продвигают определенный нарратив в СМИ, должны нести ответственность», – сказал бывший защитник « » и « », сыгравший 834 матча в .

Напомним, что российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов первым не вышел в радужном джерси на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

Позже его примеру последовали вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер, а также игроки «Флориды» Эрик и Марк Стаалы.

Илья Любушкин из «Баффало» пропустил разминку в радужном джерси перед матчем с «Монреалем» и сослался на закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ.

От радужных джерси также отказались «Миннесота» и «Чикаго» – в связи с законом РФ и потенциальным риском для российских игроков.

Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко также отказался надевать радужный свитер на разминку перед матчем регулярного чемпионата с «Калгари».

Игроки «Калгари» – включая россиянина Никиту Задорова, а также Назема Кадри, – надели свитера с радужными логотипами перед матчем с «Кингс».