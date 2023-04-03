Суббан о радужных джерси: «Не можем заставить всех стать активистами. Нужно быть очень осторожными»

Теги Нью-Джерси Монреаль НХЛ Пи Кей Суббан игровая форма ЛГБТ Хоккей

Пи Кей Суббан считает, что спортсмены не должны быть активистами ЛГБТ-сообщества

Пи Кей Суббан предлагает не делать из спортсменов активистов ЛГБТ-сообщества.

«Мы не можем заставить всех стать активистами. Нужно быть очень осторожными.

Люди выбирают то, о чем они хотят говорить. Мне не нравится, что мы возлагаем на спортсменов ответственность быть активистами. Они не должны быть активистами.

Я не говорю, что носить радужную форму правильно или неправильно, но мы просто должны быть очень осторожными, подталкивая игроков к определенным действиям.

Люди, которые пишут статьи, люди, которые продвигают определенный нарратив в СМИ, должны нести ответственность», – сказал бывший защитник «Монреаля» и «Нью-Джерси», сыгравший 834 матча в НХЛ.

Напомним, что российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов первым не вышел в радужном джерси на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

Позже его примеру последовали вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер, а также игроки «Флориды» Эрик и Марк Стаалы.

Илья Любушкин из «Баффало» пропустил разминку в радужном джерси перед матчем с «Монреалем» и сослался на закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ.

От радужных джерси также отказались «Миннесота» и «Чикаго» – в связи с законом РФ и потенциальным риском для российских игроков.

Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко также отказался надевать радужный свитер на разминку перед матчем регулярного чемпионата с «Калгари».

Игроки «Калгари» – включая россиянина Никиту Задорова, а также Назема Кадри, – надели свитера с радужными логотипами перед матчем с «Кингс».

9 комментариев

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mold-cel
Ответ Den_94
Объясните мне, зачем вообще пропагандировать ЛГБТ? Пусть живут себе как хотят, долбятся куда хотят, зачем остальным об этом знать? Им живётся плохо что ли? Так может дело в них, а не в остальных людях? Чего ради переделывать нормальных людей ради доли процента особо прогрессивных?
тут все довольно просто. есть ассоциации, фонды, которые привлекают средства спонсоров из числа участников и сочувствующих. Средства нужно как то тратить, вот и придумывают разные акции. Цель любого сообщества и организации, коммерческой или некоммерческой - экспансия. Люди придумывают графики, делают отчеты, занимаются планированием, получают зарплаты и премии за выполнение каких то показателей. Ну вот чем это отличается к примеру (мягкому) от Свидетелей Иеговы?
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dimitrii36
Ответ Koulmann
А как на вас или остальных влияют радужные флаги? Не понимаю. Вас это триггерит, возбуждает, злит? Вот проходят кругом эти парады. Ну и пофиг. Я не вижу как они сильно влияют на людей, на общество. Вы путаете свободу самовыражения с пропагандой. Люди всего лишь демонстрируют, что это норм. Все. Они же не заставляют никого становиться как они, просто декларируют, что они существуют. Можно не обращать внимание и все. Даже в Нидерландах ты отлично проводишь время, если тебя это не беспокоит. А если беспокоит - то это дело не в них, дружище. Надо разбираться в своем сознании или подсознании...
забавно, а разминка в радужных тонах не пропаганда, я хочу, чтобы мои внуки драли женщин, а не себе подобных
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Koulmann
Ответ Den_94
Объясните мне, зачем вообще пропагандировать ЛГБТ? Пусть живут себе как хотят, долбятся куда хотят, зачем остальным об этом знать? Им живётся плохо что ли? Так может дело в них, а не в остальных людях? Чего ради переделывать нормальных людей ради доли процента особо прогрессивных?
А как на вас или остальных влияют радужные флаги? Не понимаю. Вас это триггерит, возбуждает, злит?
Вот проходят кругом эти парады. Ну и пофиг. Я не вижу как они сильно влияют на людей, на общество.
Вы путаете свободу самовыражения с пропагандой. Люди всего лишь демонстрируют, что это норм. Все.

Они же не заставляют никого становиться как они, просто декларируют, что они существуют.

Можно не обращать внимание и все. Даже в Нидерландах ты отлично проводишь время, если тебя это не беспокоит.

А если беспокоит - то это дело не в них, дружище. Надо разбираться в своем сознании или подсознании...
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trav
Ответ Den_94
Объясните мне, зачем вообще пропагандировать ЛГБТ? Пусть живут себе как хотят, долбятся куда хотят, зачем остальным об этом знать? Им живётся плохо что ли? Так может дело в них, а не в остальных людях? Чего ради переделывать нормальных людей ради доли процента особо прогрессивных?
Если вы когда-нибудь задумывались о том, как ЛГБТ-движение, особенно группа "Т", обрушилось на общество подобно внезапной лавине сексуальной анархии, вы не одиноки.
О’Флаэрти работает в Комитете ООН по правам человека с 2004 года. В 2008 году страны-члены Организации Объединенных Наций сформировали Основную группу ЛГБТИ специально для того, чтобы сосредоточиться на глобальных проблемах ЛГБТ. В состав группы входят организации, финансируемые Arcus, такие как Outright Action International и, конечно же, Комиссия ООН по правам человека.

Аркус учредил Проект по продвижению ЛГБТ-движения (MAP), чтобы “отслеживать сложную систему пропаганды и финансирования, которая будет способствовать гендерной идентичности / трансгендерности в культуре”.

Оттуда эти инициативы в поддержку трансгендеров внедряются в общество, обучая лидеров политической активности, лидерству, законодательству о трансгендерах, свободе вероисповедания, образованию и гражданским правам.

Список таких лидеров и их групп, финансируемых Arcus, по словам Билека, “устрашающий”, включая Институт Победы, Центр американского прогресса, ACLU, Центр трансгендерного права, Проект финансирования транс-правосудия, OutRight Action International, Human Rights Watch, GATE, Парламентариев за глобальные действия (PGA), Совет по глобальному равенству, ООН, Amnesty International и GLSEN.

Возможно, одна из крупнейших областей, в которых работают эти группы, - это государственное образование, особенно в отношении программ извращенного полового воспитания, навязываемых детям в Америке и по всему миру.
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Элтай Шахмаров
кажется они стали, что-то подозревать ))
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dimitrii36
мир в радужных тонах, ахренеть
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Den_94
Объясните мне, зачем вообще пропагандировать ЛГБТ? Пусть живут себе как хотят, долбятся куда хотят, зачем остальным об этом знать? Им живётся плохо что ли? Так может дело в них, а не в остальных людях? Чего ради переделывать нормальных людей ради доли процента особо прогрессивных?
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trav
Наш п...юк! Абсолютно правильные слова сказал. Почему ТАМ решили, что спортсмены должны быть активистами? А я отвечу - много детей смотрит спорт и их кумиры это Кросби, Макдевид, Овечкин и прочие. И таким образом через спортсменов они пробиваются к детям...
Можете смеяться, но это так и работает
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Евгений Мешков
а вот пусть все подпишут письма с поддержкой ЛГБТ))) че такова?)
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