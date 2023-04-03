Каменский предложил изменить формат овертаймов в плей-офф: «Первый – «5 на 5», второй – «4 на 4». Дальше – «3 на 3»

Теги Валерий Каменский КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Валерий Каменский предложил внести изменения в формат овертаймов в плей-офф КХЛ

СКА и ЦСКА сыграли три овертайма в первом матче финала Западной конференции.

«Буллиты – это лотерея. Всегда 50 на 50. Если команды не могут забросить шайбу в овертайме, то переводить игру в серию буллитов неправильно.

Да, для игроков и болельщиков тяжело выдерживать по два, три овертайма.

Риск получить травму на льду повышается, меньше времени для восстановления. У меня есть идея, которая устроит всех, но рассмотрит ли КХЛ? Не знаю.

Надо менять регламент овертаймов, он несовершенный. Я бы предложил играть первый овертайм – «пять на пять», второй – «четыре на четыре».

Если и там не смогли забросить, то продолжать игру в формате «три на три».

Борьба за кубок нешуточная, поэтому выявлять победителя можно только через дополнительное время», – сказал олимпийский чемпион.

22 комментария

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uwe2000
Ответ Кеша
Интересное предложение . Дело будет за индивидуальным мастерством и сыгранностью троек . В этом компоненте по-моему ЦСКА преуспел больше всех .
тут дело даже не в опасности травм или ухода болельщиков домой. для телетрансляций это губительно. Не может общеспортивный канал ждать неопределенное время до забитой шайбы. В этом большой плюс футбола для ТВ показов. У них в плейофф строго 90+30 минут + 10 минут пенальти максимум. В хокее же 60 минут + паузы в игре + бесконечный овертайм.
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Oleg Kovel
Ответ Дмитрий Травницкий
а потом 2 на 2 и 1 на 1 . вратарь против вратаря. вот это была бы феерия
Не надо потом. Сразу выходят вратарь против вратаря.
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Вадим flanec
Нормальная идея. 👍
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Алехин
После третьего овертайма можно устроить конкурс на самого быстрого хоккеиста, самый сильный бросок, кто больше подтянется и т.д.
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Booligan
Ответ Ramzez II
здраво!!!
zdravo!
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Игорь Климов
Ответ Кеша
Привет , Климов . Это помогло бы не проводить изнурительные овертаймы до коликов .
Привет Кеша, смотрю ты согласен с моим мнением, плюс тебе поставил.
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GM Partizan
Ответ Александр Чекин
Ну если ничего не помогло, потом выходят тренеры и просто дерутся
Потом их бабы...
+2
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Тихий летун
На шестой овертайм никто не вышел)
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FaithDevotion
Ответ Александр Чекин
Ну если ничего не помогло, потом выходят тренеры и просто дерутся
А если и там ничья, то генменеджеры на страйкбольных пистолетах дуэль устраивают
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Кеша
Ответ Игорь Климов
Резонное предложение.
Привет , Климов . Это помогло бы не проводить изнурительные овертаймы до коликов .
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Семен Бабцов
Ответ Дмитрий Травницкий
а потом 2 на 2 и 1 на 1 . вратарь против вратаря. вот это была бы феерия
А потом без клюшек. А потом без коньков. А потом на ножах в раздевалке)) Вообще-то, изначальная идея здравая.
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Booligan
Валера, это предложил я ещё лет 5 назад. Спасибо, что вспомнил. https://www.sports.ru/hockey/1094731159-dmitrij-fedorov-overtajmy-v-formate-5-na-5-v-plej-off-perezhitok-epoxi.html
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Кеша
Интересное предложение . Дело будет за индивидуальным мастерством и сыгранностью троек . В этом компоненте по-моему ЦСКА преуспел больше всех .
+1
-1
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mmg73
Интересное предложение.
+1
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Ramzez II
здраво!!!
+3
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Сергей Кот
четвертый раз на раз выскочить)
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Serge Vendino
Ответ Дмитрий Травницкий
а потом 2 на 2 и 1 на 1 . вратарь против вратаря. вот это была бы феерия
А потом можно и разойтись
+1
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dimonivanov
Ответ Дмитрий Травницкий
а потом 2 на 2 и 1 на 1 . вратарь против вратаря. вот это была бы феерия
было реализовано в мультике - то ли Шайбу Шайбу либо Матч Реванш. действительно получилось эпично
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Vladichka Niskazhunikomu
а может просто стенка на стенку и всё?
+2
-2
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Александр Чекин
Ну если ничего не помогло, потом выходят тренеры и просто дерутся
+19
-3
+16
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Дмитрий Травницкий
а потом 2 на 2 и 1 на 1 . вратарь против вратаря. вот это была бы феерия
+14
-1
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Игорь Климов
Резонное предложение.
+9
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