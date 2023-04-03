Каменский предложил изменить формат овертаймов в плей-офф: «Первый – «5 на 5», второй – «4 на 4». Дальше – «3 на 3»

Валерий Каменский предложил внести изменения в формат овертаймов в плей-офф КХЛ

СКА и ЦСКА сыграли три овертайма в первом матче финала Западной конференции.

«Буллиты – это лотерея. Всегда 50 на 50. Если команды не могут забросить шайбу в овертайме, то переводить игру в серию буллитов неправильно.

Да, для игроков и болельщиков тяжело выдерживать по два, три овертайма.

Риск получить травму на льду повышается, меньше времени для восстановления. У меня есть идея, которая устроит всех, но рассмотрит ли КХЛ? Не знаю.

Надо менять регламент овертаймов, он несовершенный. Я бы предложил играть первый овертайм – «пять на пять», второй – «четыре на четыре».

Если и там не смогли забросить, то продолжать игру в формате «три на три».

Борьба за кубок нешуточная, поэтому выявлять победителя можно только через дополнительное время», – сказал олимпийский чемпион.