«Автомобилист» продлил контракт с Блэкером на два года. Джесси – не легионер в КХЛ
«Автомобилист» и Джесси Блэкер продлили контракт.
31-летний защитник подписал новое соглашение с екатеринбургским клубом на два года.
Блэкер имеет гражданство Казахстана и не является легионеров в КХЛ.
В нынешнем сезоне хоккеист набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности «плюс 7» в 51 матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В плей-офф он отметился 1 (0+1) баллом за результативность при полезности «минус 1» в 7 играх.
Блэкер выступает за «Автомобилист» с 2021 года.
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