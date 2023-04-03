«Автомобилист» продлил контракт с Блэкером на два года. Джесси – не легионер в КХЛ

« » и продлили контракт.

31-летний защитник подписал новое соглашение с екатеринбургским клубом на два года.

Блэкер имеет гражданство Казахстана и не является легионеров в КХЛ.

В нынешнем сезоне хоккеист набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности «плюс 7» в 51 матче Фонбет чемпионата .

В плей-офф он отметился 1 (0+1) баллом за результативность при полезности «минус 1» в 7 играх.

Блэкер выступает за «Автомобилист» с 2021 года.