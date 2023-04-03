«Автомобилист» продлил контракт с Блэкером на два года. Джесси – не легионер в КХЛ

Теги Автомобилист КХЛ Джесси Блэкер Хоккей

«Автомобилист» и Джесси Блэкер продлили контракт.

31-летний защитник подписал новое соглашение с екатеринбургским клубом на два года.

Блэкер имеет гражданство Казахстана и не является легионеров в КХЛ.

В нынешнем сезоне хоккеист набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности «плюс 7» в 51 матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф он отметился 1 (0+1) баллом за результативность при полезности «минус 1» в 7 играх.

Блэкер выступает за «Автомобилист» с 2021 года.

9 комментариев

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oldgordon
Ответ Серый
Трямыч уходит, что ли?
Сообщали, что контракт продлевать не хочет и собирается в НХЛ. Сезон провел в принципе достойно, лучше, чем в предыдущие года два. Играл более надёжно, поэтому жаль...
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Знатный стахановец
Добрая весть! 👍
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Серый
Ответ oldgordon
Очень неплохо, с учетом ухода Трямкина и Василевского. Удачи ему!
Трямыч уходит, что ли?
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Bashibuzuck
Ответ oldgordon
Очень неплохо, с учетом ухода Трямкина и Василевского. Удачи ему!
Главное, чтобы толк был, а то опять над нами будет весь мир смеятся, "хоккейным псж" называть😏
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oldgordon
Ответ Max_Ekb96
Эберт смотрелся из защиты лучше всех. Блекер я бы сказал был в его тени
Согласен, на фоне Эберта был в тени, но защитник очень неплохой. Каждый играет в силу своих способностей и возможностей. Косяков за ним не замечено. Надо избавляться от Гуркина, от него только проблемы
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mifdamir@icloud.com
Гуркина надо убрать.
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Max_Ekb96
Ответ oldgordon
Очень неплохо, с учетом ухода Трямкина и Василевского. Удачи ему!
Эберт смотрелся из защиты лучше всех. Блекер я бы сказал был в его тени
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PLAY to DAY
топ
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oldgordon
Очень неплохо, с учетом ухода Трямкина и Василевского. Удачи ему!
+2
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