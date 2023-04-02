Юдин о поражении СКА: «ЦСКА дальше будет сложнее, две семиматчевые серии даром для москвичей не пройдут»

прокомментировал поражение СКА в матче с (2:3 3ОТ, 0-1 в серии).

«СКА нередко сложно начинает серии, особенно если был долгий перерыв. Команде явно требуется время на то, чтобы вернуть игровой тонус. Вспомните, чем закончился первый матч с Минском, да и с «Торпедо» первая игра в серии была, наверное, самой трудной.

Дальше петербуржцы наращивали обороты, становясь лучше по ходу серии. Уверен, что так будет и в этот раз. СКА вообще должен был побеждать в основное, в обороне играли очень грамотно.

Отмененный штраф Каменева? Редко такое увидишь, тем более, что фол там был. Судьи могли не просто совещаться, а посмотреть видео, убедились бы сами.

В любом случае серия только начинается. ЦСКА дальше будет еще сложнее после двух семиматчевых серий, они даром для москвичей не пройдут», – сказал бывший защитник СКА.