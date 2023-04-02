Юдин о поражении СКА: «ЦСКА дальше будет сложнее, две семиматчевые серии даром для москвичей не пройдут»

Теги ЦСКА СКА судьи Александр Юдин КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Александр Юдин прокомментировал поражение СКА в матче с ЦСКА (2:3 3ОТ, 0-1 в серии).

«СКА нередко сложно начинает серии, особенно если был долгий перерыв. Команде явно требуется время на то, чтобы вернуть игровой тонус. Вспомните, чем закончился первый матч с Минском, да и с «Торпедо» первая игра в серии была, наверное, самой трудной.

Дальше петербуржцы наращивали обороты, становясь лучше по ходу серии. Уверен, что так будет и в этот раз. СКА вообще должен был побеждать в основное, в обороне играли очень грамотно.

Отмененный штраф Каменева? Редко такое увидишь, тем более, что фол там был. Судьи могли не просто совещаться, а посмотреть видео, убедились бы сами.

В любом случае серия только начинается. ЦСКА дальше будет еще сложнее после двух семиматчевых серий, они даром для москвичей не пройдут», – сказал бывший защитник СКА.

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7 комментариев

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Сергей Богодухов
Господин юдин ты лучше смотри на игру своего недофинна. Удар в голову, 4 минуты и сиди ты дальше рассуждай....
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Любитель побеждать
В пятом и шестом периодах походу СКА был после 14 матчей в плей-офф.
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Кеша
Очередной прогнозист . Сегодня два из Питера уже обосрались с козырными тузами .
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вован63
Юдин ещё забыл сказать что у ска полторы команды сегодня на трибунах сидело.
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Vagner01
Платеж прошел можно отрабатывать да Юдин?
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*BG*
Юдин - молодец. Свой хлеб зря не ест. Денюжку отрабатывает.
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Дмитрий9779
Ну фиг знает,сегодня видели уставший СКА.
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