Дергачев о поражении от «Ак Барса»: «Ничего страшного еще не произошло. Уверен, впереди длинная серия»

подвел итоги матча Кубка Гагарина с « » (2:3 ОТ, 0-1 в серии).

– Хороший матч выдался. Правда, начали не очень хорошо, пропустили две шайбы. Казань в третьем периоде начала играть попроще, на оборону. Понятное дело, что нам надо было давить. Где-то раскрывались, допускали моменты у своих ворот.

Наше давление принесло плоды – удалось сравнять. К сожалению, в овертайме пропустили. Ничего страшного, готовимся к следующей игре.

– Вы впервые в плей-офф проиграли первый период. Оказала ли влияние пауза между играми?

– Вполне возможно, что это сказалось. Сейчас будем анализировать, почему так вышло. Двигались неплохо. Еще до пропущенных шайб у нас были моменты: реализуй их и никаких 0:2 бы не было. Например, вторая шайба: мы давили, давили, затем они выбежали в ноль и забили. Сам на льду был, но даже не понял, как это произошло.

– За счет чего удалось переломить игру?

– В третьем периоде Казань откатилась, а мы наоборот начали добавлять. Как я уже говорил, мы и до этого создавали достаточно моментов, но не удавалось их реализовать.

– Почему не получилось победить в овертайме?

– Они просто реализовали свой момент. Уверен, впереди длинная серия. Ничего страшного еще не произошло.

– Какие положительные моменты можно выделить из этой игры?

– Мы бились до конца, несмотря на счет. Было тяжело преодолевать оборону «Ак Барса», но мы нашли свои голы. Такие моменты идут в плюс для нашей команды: поднимается настрой, закаляется характер, – сказал форвард «Авангарда».

«Авангард» спас матч за 3 секунды до конца третьего периода – но все равно проиграл в овертайме