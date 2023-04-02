Драйзайтль сделал хет-трик в матче с «Анахаймом». Он 3-й раз забросил 50 шайб за сезон
Леон Драйзайтль сделал хет-трик в матче с «Анахаймом», 3-й раз забросив 50 шайб за сезон.
Форвард «Эдмонтона» трижды отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (6:0) – в большинстве, меньшинстве и равных составах.
В активе немецкого нападающего стало 120 (50+70) очков в 75 играх. Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров, уступая лишь партнеру по команде Коннору Макдэвиду (146 очков в 77 играх, 62+84).
В гонке снайперов Леона опережают Макдэвид и Давид Пастрняк из «Бостона» (56 шайб в 76 играх).
Драйзайтль уже трижды достиг отметки 50 шайб за сезон. Его личный рекорд – 55 голов в 80 играх в прошлом сезоне.
Среди действующих игроков больше сезонов с 50+ шайбами только у Александра Овечкина («Вашингтон», 9).
1) Гретцки - 583 ( 696 матчей )
2) Курри - 474 ( 754 матча )
3) Андерсон - 417 ( 845 матчей )
4) Мессье - 392 ( 851 матч )
5) ДРАЙЗАЙТЛЬ - 304 ( 633 матча )
Пойнт и Рантанен еще должны пробивать по 50 шайб
Регулярка то огненная получается!
5-6 человек кто 50 забил
10-12 кто 100 очков наберет