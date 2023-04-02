Драйзайтль сделал хет-трик в матче с «Анахаймом». Он 3-й раз забросил 50 шайб за сезон

сделал хет-трик в матче с « », 3-й раз забросив 50 шайб за сезон.

Форвард « » трижды отличился в матче регулярного чемпионата с «Дакс» (6:0) – в большинстве, меньшинстве и равных составах.

В активе немецкого нападающего стало 120 (50+70) очков в 75 играх. Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров, уступая лишь партнеру по команде Коннору Макдэвиду (146 очков в 77 играх, 62+84).

В гонке снайперов Леона опережают Макдэвид и Давид Пастрняк из «Бостона» (56 шайб в 76 играх).

Драйзайтль уже трижды достиг отметки 50 шайб за сезон. Его личный рекорд – 55 голов в 80 играх в прошлом сезоне.

Среди действующих игроков больше сезонов с 50+ шайбами только у Александра Овечкина («Вашингтон», 9).