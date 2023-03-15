Орлов при 3:6 с «Чикаго»: 30-е очко в сезоне и «+3» за 22:43. У него 11 очков и «+9» в 9 играх за «Бостон»
Дмитрий Орлов набрал 30-е очко в сезоне в матче с «Чикаго».
«Бостон» проиграл «Блэкхокс» (3:6) в регулярном чемпионате НХЛ. Российский защитник отметился результативной передачей и завершил матч с лучшей в команде полезностью «+3».
В его активе стало 30 (6+24) очков в 52 матчах сезона. В составе «Бостона» – 11 (3+8) баллов в 9 играх при полезности «+9».
Сегодня Орлов (22:43, 2:51 – в большинстве, 2:05 – в меньшинстве) также отметился 1 броском в створ и 1 блоком, допустил 1 потерю.
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