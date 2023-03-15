Орлов при 3:6 с «Чикаго»: 30-е очко в сезоне и «+3» за 22:43. У него 11 очков и «+9» в 9 играх за «Бостон»

Теги Бостон Чикаго НХЛ Дмитрий Орлов Хоккей

Дмитрий Орлов набрал 30-е очко в сезоне в матче с «Чикаго».

«Бостон» проиграл «Блэкхокс» (3:6) в регулярном чемпионате НХЛ. Российский защитник отметился результативной передачей и завершил матч с лучшей в команде полезностью «+3». 

В его активе стало 30 (6+24) очков в 52 матчах сезона. В составе «Бостона» – 11 (3+8) баллов в 9 играх при полезности «+9». 

Сегодня Орлов (22:43, 2:51 – в большинстве, 2:05 – в меньшинстве) также отметился 1 броском в створ и 1 блоком, допустил 1 потерю. 

10 комментариев

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Павел Журавель
Только +1 получается
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Павел Журавель
А разве в большинстве и меньшинстве +- считают?
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Амфитрион
Ответ АРХАТ
10,5 млн свободных - Свайман без контракта и только 6 форвардов подписаны, будет непросто мягко говоря.
И отличная игра Орлова простоты не добавляет, ценник будет немаленький)
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D Lee
Ответ АРХАТ
10,5 млн свободных - Свайман без контракта и только 6 форвардов подписаны, будет непросто мягко говоря.
Я особо не слежу за платежкой бостона, хотя жаль орлов видимо подходит мишкам, а свайман- можно ульмарку найти бекапа и за еду
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АРХАТ
Ответ D Lee
Думаю бостон сильно задумается.. и подпишет орлова на след сезоны
10,5 млн свободных - Свайман без контракта и только 6 форвардов подписаны, будет непросто мягко говоря.
+5
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+5
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Амфитрион
При этом, кроме Орлова только у Линдхольма +1, остальные 0 или минус.
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Фёдор Кузнецов
На лицо регресс Димы, где 2 очка за игру?
+2
-1
+1
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PavelPro
Орлов в первой бригаде большинства выходит ?
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D Lee
Думаю бостон сильно задумается.. и подпишет орлова на след сезоны
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D Lee
При счете 3 6 и плюс 3 это силно
+21
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+21
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