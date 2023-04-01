Андрей Коваленко: «Направил бы вектор развития на КХЛ. Закончили первый раунд плей-офф, полтора месяца тренироваться, чтобы сыграть с Беларусью. Зачем?»

считает важным сконцентрироваться на развитии .

– У нас нет игр сборной. Да, у нас остались только Беларусь и Казахстан. Тогда давайте менять структуру чемпионата КХЛ, увеличивать количество матчей.

Сделайте так, чтобы зрители видели не только свою команду, но и другие клубы. Давайте попробуем сделать перекрестный плей-офф, хотя бы с полуфиналов Кубка Гагарина.

Но, допустим, казанским зрителям наверняка было бы интересно увидеть ЦСКА на протяжении серии. «Авангард» ведь они уже видели и не раз. А в Омске с удовольствием посмотрели бы на СКА.

Мы сейчас просто по течению плывем. Есть чемпионат, ничего не меняем, добавили несколько игр, перевели один клуб с Востока на Запад, и все хорошо.

А где развитие дальше? Давайте придумывать что-то новое, интересное для зрителя. Ведь при полных трибунах и пацаны по полной отдаются.

А когда на арене тысяча человек всего, хоккеисты приходят, как на завод – отработали смену без эмоций и ушли. Я бы сейчас направил вектор на развитие КХЛ.

– Вы согласны с предложением Ларионова, что надо продлить хоккейный сезон в России до июня?

– Плей-офф нужно начинать в апреле, чтобы решающие игры Кубка Гагарина проходили в мае, здесь проблем нет.

Наверняка есть новые идеи. Обсудите их на совете директоров КХЛ. Давайте лигу улучшать! Когда течешь несколько лет в одном русле – это неправильно.

Вот простой пример: первый раунд плей-офф закончился в середине марта.

И после этого игроки сборной должны полтора месяца тренироваться, чтобы принять потом участие в контрольных матчах с белорусами. Ну зачем это делать? А потом будем сборную критиковать: «Вот белорусам проиграли».

Так, конечно, если человек месяц без практики, что он покажет на льду? Сделайте прямо сейчас пару матчей с белорусами – для тех пацанов, которые вылетели из плей-офф. Пусть почувствуют запах сборной.

А в мае сыграют те, кто до конца в Кубке Гагарина дошел. Это нормальная практика.

Сейчас сборной нет на международной арене, значит, года на два у нас руки в этом плане развязаны. Так давайте попробуем что-то новое, – сказал олимпийский чемпион.