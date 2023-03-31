Миронов об игре с Овечкиным в «Динамо»: «Бэкстрем раздавал, Комар шугу-пугу наводил, Саня завершал. Мы с Гороховым на синей, пас отдай, там сделают – иди обнимайся просто»

поделился воспоминаниями об игре с в «Динамо».

Овечкин и Никлас Бэкстрем, нападающие « », выступали за бело-голубых в период локаута в НХЛ в сезоне-2012/13.

«Это было фантастически. В нападении была тройка Овечкин – Бэкстрем – Комаров. Я в защите вообще не играл с ними. Все время в атаке с ними играли.

Бэкстрем великолепные передачи раздавал, Саня завершал, а Комар шугу-пугу на пятаке наводил.

Мы с Ильей Гороховым на синей линии – пас отдай, или набрось на ворота, а там все сделают, иди обнимайся просто», – сказал защитник московского « ».