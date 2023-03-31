Гендиректор «Лады»: «Хоккеисты проявляют интерес – клуб с традициями. Зарплатный бюджет должен быть в пределах 520 млн рублей»

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев назвал зарплатный бюджет клуба.

Тольяттинский клуб претендует на возвращение в . Решение примет совет директоров лиги.

– На какой стадии сейчас находится работа по подбору игроков? Сколько процентов от нынешнего состава останется в команде?

– Все будет зависеть от того, как мы пройдем завершающий апрельский сбор.

Все ребята, имеющие опыт выступлений в КХЛ, заявили о том, что они готовы доказать свою состоятельность.

Конечно, мы ведем переговоры с игроками. Они проявляют интерес к Тольятти, потому что у нас клуб с традициями, да и логистика очень удобная.

Я имею в виду, что у нас будут не такие длинные переезды, как у некоторых других клубов. Всегда, когда начинается что-то новое, можно принести друг другу взаимную пользу.

Клуб – игроку, а игрок – клубу. Переговоры ведутся, но пока мы не в КХЛ, нам сложно что-то обещать. Отобрали сейчас несколько человек, и они, к их чести, ждут, когда по нам решится вопрос.

– Общий бюджет, как вы говорили, будет на уровне 1,4 млрд рублей. Каким будет зарплатный бюджет?

– Мы ориентируемся на пол зарплат, равный 405 миллионам. Конечно, у нас будет премиальный фонд для того, чтобы материально стимулировать игроков.

Вместе с ним наш зарплатный бюджет должен быть в пределах 520 миллионов, – сказал Чеботарев.