Гендиректор «Лады»: «Хоккеисты проявляют интерес – клуб с традициями. Зарплатный бюджет должен быть в пределах 520 млн рублей»
Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев назвал зарплатный бюджет клуба.
Тольяттинский клуб претендует на возвращение в КХЛ. Решение примет совет директоров лиги.
– На какой стадии сейчас находится работа по подбору игроков? Сколько процентов от нынешнего состава останется в команде?
– Все будет зависеть от того, как мы пройдем завершающий апрельский сбор.
Все ребята, имеющие опыт выступлений в КХЛ, заявили о том, что они готовы доказать свою состоятельность.
Конечно, мы ведем переговоры с игроками. Они проявляют интерес к Тольятти, потому что у нас клуб с традициями, да и логистика очень удобная.
Я имею в виду, что у нас будут не такие длинные переезды, как у некоторых других клубов. Всегда, когда начинается что-то новое, можно принести друг другу взаимную пользу.
Клуб – игроку, а игрок – клубу. Переговоры ведутся, но пока мы не в КХЛ, нам сложно что-то обещать. Отобрали сейчас несколько человек, и они, к их чести, ждут, когда по нам решится вопрос.
– Общий бюджет, как вы говорили, будет на уровне 1,4 млрд рублей. Каким будет зарплатный бюджет?
– Мы ориентируемся на пол зарплат, равный 405 миллионам. Конечно, у нас будет премиальный фонд для того, чтобы материально стимулировать игроков.
Вместе с ним наш зарплатный бюджет должен быть в пределах 520 миллионов, – сказал Чеботарев.
1. "Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов озвучивал размеры долговой нагрузки АвтоВАЗа. По оценкам руководителя предприятия, она превышает 100 миллиардов рублей." статья на mag.auto.ru
2. "Чистая прибыль АвтоВАЗа по итогам 2022 года составила 206,6 миллиона рублей, тогда как в 2021 году предприятие заработало 1,497 миллиарда рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчётность компании."
статья на mag.auto.ru.
It’s hockey time!!!