Сергей Федоров: «Как можно играть первым номером без шайбы? Это хоккей Советского Союза, игроки были настолько талантливые, что четвертое звено могло обыграть первое»
Сергей Федоров ответил на вопросы в преддверии серии плей-офф КХЛ против СКА.
– Во всех четырех победных матчах с «Локомотивом» ЦСКА наносил гораздо меньше бросков, чем соперник. «Локомотив» тоже дважды побеждал по такой схеме. Удивляет ли вас это и будет ли так же в следующей серии?
– Как будет в следующей серии, если честно, не знаю. Есть определенные мысли, мы готовимся к сопернику.
В плане предыдущей серии – было по-разному. В концовке серии мы перебросали «Локомотив», но проиграли. Они нас перебросали – мы выиграли.
Все зависит от накала встречи, от подготовки команд. Главный фокус – на психологии, исполнении всех технико-тактических моментах, самоотдаче.
– Что более закономерно – игра условно вторым номером с небольшим количеством бросков и победой? Или важный фактор – бросать с лучшей реализацией?
– И так, и так хорошо, если есть результат. Вторым номером, первым – мне не нравятся такие высказывания.
Как можно играть первым номером без шайбы? Это хоккей Советского Союза, где было много тренировок, и все игроки были настолько талантливые, что четвертое звено могло обыграть любое первое.
Без шайбы мы играем чуть-чуть консервативнее, но при каждой возможности сразу играем в давление.
– Шайбу можно отдать сознательно, не биться за неё. Можно ли предположить, что в матчах со СКА так и будет?
– Никто ничего отдавать не собирается. Но иногда бывает так, что сразу не определишь, в какую сторону шайба будет двигаться.
Есть определенные подкаты, где мы загоняем соперника или он нас. И после этого уже идет активный хоккей. Присутствует в хоккее прелюдия к тому, куда вектор атаки будет развиваться.
– Предыдущие две серии были очень сложными, в семь матчей каждая. В глазах общественности СКА сейчас является фаворитом серии. ЦСКА устраивает такой расклад сил перед началом или непривычны такие формулировки в отношении действующего обладателя Кубка Гагарина?
– У нас были не проходные серии. Мы не смотрим назад, не думаем о том, что было.
Готовимся к первой игре, к агрессивному и быстрому сопернику, который умеет и любит играть с шайбой. Поживем – увидим, – сказал главный тренер ЦСКА.
Им надо создать свою лигу автобусов, для любителей хоккея с футбольным счётом или пусть идут тренировать в ВХЛ, там всё равно никто не смотрит. Даже тут результатов и новостей об этой лиге не найти.
Ну это всё в идеальном мире, а в реальном этих гастролёров продляют на следующий сезон. Нет, я конечно всё понимаю что жителям Ярославля и Владивостока нужно как-то радоваться выходу во второй круг, пусть и с таким убогим хоккеем, но это не имеет никакой перспективы. После просмотра ЭТОГО, все дети пойдут заниматься футболом..