Сергей Федоров: «Как можно играть первым номером без шайбы? Это хоккей Советского Союза, игроки были настолько талантливые, что четвертое звено могло обыграть первое»

Теги ЦСКА СКА Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Сергей Федоров ответил на вопросы в преддверии серии плей-офф КХЛ против СКА.

– Во всех четырех победных матчах с «Локомотивом» ЦСКА наносил гораздо меньше бросков, чем соперник. «Локомотив» тоже дважды побеждал по такой схеме. Удивляет ли вас это и будет ли так же в следующей серии? 

– Как будет в следующей серии, если честно, не знаю. Есть определенные мысли, мы готовимся к сопернику.

В плане предыдущей серии – было по-разному. В концовке серии мы перебросали «Локомотив», но проиграли. Они нас перебросали – мы выиграли.

Все зависит от накала встречи, от подготовки команд. Главный фокус – на психологии, исполнении всех технико-тактических моментах, самоотдаче. 

– Что более закономерно – игра условно вторым номером с небольшим количеством бросков и победой? Или важный фактор – бросать с лучшей реализацией?

– И так, и так хорошо, если есть результат. Вторым номером, первым – мне не нравятся такие высказывания.

Как можно играть первым номером без шайбы? Это хоккей Советского Союза, где было много тренировок, и все игроки были настолько талантливые, что четвертое звено могло обыграть любое первое.

Без шайбы мы играем чуть-чуть консервативнее, но при каждой возможности сразу играем в давление.

– Шайбу можно отдать сознательно, не биться за неё. Можно ли предположить, что в матчах со СКА так и будет? 

– Никто ничего отдавать не собирается. Но иногда бывает так, что сразу не определишь, в какую сторону шайба будет двигаться.

Есть определенные подкаты, где мы загоняем соперника или он нас. И после этого уже идет активный хоккей. Присутствует в хоккее прелюдия к тому, куда вектор атаки будет развиваться. 

– Предыдущие две серии были очень сложными, в семь матчей каждая. В глазах общественности СКА сейчас является фаворитом серии. ЦСКА устраивает такой расклад сил перед началом или непривычны такие формулировки в отношении действующего обладателя Кубка Гагарина? 

– У нас были не проходные серии. Мы не смотрим назад, не думаем о том, что было.

Готовимся к первой игре, к агрессивному и быстрому сопернику, который умеет и любит играть с шайбой. Поживем – увидим, – сказал главный тренер ЦСКА.

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6 комментариев

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dm1959
В СССР, четвертое звено ЦСКА могло обыграть любое первое. Но никак не четвертое звено Химика, Торпедо, Трактора, Сокола и т.д.
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Shamarin
Ответ Cbj Fan
И как ещё Тамбиеву ставить тактику с таким подбором игроков? Не всегда можно играть как Северсталь или Торпедо, где белее мастеровитых игроков нежели в Адмирале. Другое дело Никитин.
Ну так Ларионов то с Торпедо справился, наладил там хоккей, который нравится или у него был бюджет больше, чем у этого во Владике?
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Кеша
Федоров мастер , конечно. Такая тройка была в ЦСКА Жлуктов , Балдеоис , Капустин . Правда не очень долго просуществовала по тем меркам .
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Cbj Fan
Ответ Shamarin
Таких как Никитин и Тамбиев нельзя и на пушечный выстрел подпускать к клубу КХЛ. Разумеется если мы ведём речь об популяризации хоккея, который уже смотрят меньше, чем лыжные гонки в 8:00 утра. Им надо создать свою лигу автобусов, для любителей хоккея с футбольным счётом или пусть идут тренировать в ВХЛ, там всё равно никто не смотрит. Даже тут результатов и новостей об этой лиге не найти. Ну это всё в идеальном мире, а в реальном этих гастролёров продляют на следующий сезон. Нет, я конечно всё понимаю что жителям Ярославля и Владивостока нужно как-то радоваться выходу во второй круг, пусть и с таким убогим хоккеем, но это не имеет никакой перспективы. После просмотра ЭТОГО, все дети пойдут заниматься футболом..
И как ещё Тамбиеву ставить тактику с таким подбором игроков? Не всегда можно играть как Северсталь или Торпедо, где белее мастеровитых игроков нежели в Адмирале. Другое дело Никитин.
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Кеша
Много не говорит . Это хорошо . Почему бы журналюгам не взять интервью у Ротенберга ? Поинтересоваться у него каким номером он будет играть ?
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Shamarin
Таких как Никитин и Тамбиев нельзя и на пушечный выстрел подпускать к клубу КХЛ. Разумеется если мы ведём речь об популяризации хоккея, который уже смотрят меньше, чем лыжные гонки в 8:00 утра.

Им надо создать свою лигу автобусов, для любителей хоккея с футбольным счётом или пусть идут тренировать в ВХЛ, там всё равно никто не смотрит. Даже тут результатов и новостей об этой лиге не найти.

Ну это всё в идеальном мире, а в реальном этих гастролёров продляют на следующий сезон. Нет, я конечно всё понимаю что жителям Ярославля и Владивостока нужно как-то радоваться выходу во второй круг, пусть и с таким убогим хоккеем, но это не имеет никакой перспективы. После просмотра ЭТОГО, все дети пойдут заниматься футболом..
0
-2
-2
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