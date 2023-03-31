Сергей Федоров: «Как можно играть первым номером без шайбы? Это хоккей Советского Союза, игроки были настолько талантливые, что четвертое звено могло обыграть первое»

ответил на вопросы в преддверии серии плей-офф против СКА.

– Во всех четырех победных матчах с «Локомотивом» ЦСКА наносил гораздо меньше бросков, чем соперник. «Локомотив» тоже дважды побеждал по такой схеме. Удивляет ли вас это и будет ли так же в следующей серии?

– Как будет в следующей серии, если честно, не знаю. Есть определенные мысли, мы готовимся к сопернику.

В плане предыдущей серии – было по-разному. В концовке серии мы перебросали «Локомотив», но проиграли. Они нас перебросали – мы выиграли.

Все зависит от накала встречи, от подготовки команд. Главный фокус – на психологии, исполнении всех технико-тактических моментах, самоотдаче.

– Что более закономерно – игра условно вторым номером с небольшим количеством бросков и победой? Или важный фактор – бросать с лучшей реализацией?

– И так, и так хорошо, если есть результат. Вторым номером, первым – мне не нравятся такие высказывания.

Как можно играть первым номером без шайбы? Это хоккей Советского Союза, где было много тренировок, и все игроки были настолько талантливые, что четвертое звено могло обыграть любое первое.

Без шайбы мы играем чуть-чуть консервативнее, но при каждой возможности сразу играем в давление.

– Шайбу можно отдать сознательно, не биться за неё. Можно ли предположить, что в матчах со СКА так и будет?

– Никто ничего отдавать не собирается. Но иногда бывает так, что сразу не определишь, в какую сторону шайба будет двигаться.

Есть определенные подкаты, где мы загоняем соперника или он нас. И после этого уже идет активный хоккей. Присутствует в хоккее прелюдия к тому, куда вектор атаки будет развиваться.

– Предыдущие две серии были очень сложными, в семь матчей каждая. В глазах общественности СКА сейчас является фаворитом серии. ЦСКА устраивает такой расклад сил перед началом или непривычны такие формулировки в отношении действующего обладателя Кубка Гагарина?

– У нас были не проходные серии. Мы не смотрим назад, не думаем о том, что было.

Готовимся к первой игре, к агрессивному и быстрому сопернику, который умеет и любит играть с шайбой. Поживем – увидим, – сказал главный тренер .