Сергачев разделил с Дэном Бойлом 2-е место в истории «Тампы» по голевым передачам среди защитников – 187. Хедман лидирует – 506 пасов
Михаил Сергачев догнал Дэна Бойла по количеству голевых передач в истории «Тампы».
Российский хоккеист «Лайтнинг» сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (5:1).
Сергачев записал на свой счет 187-ю передачу за «Тампу» и разделил с Бойлом второе место по этому показателю среди защитников.
Бойл провел 394 матча за «Тампу», Сергачев – 432.
Первую позицию в этом списке занимает Виктор Хедман, на счету которого 506 голевых передач.
В общей сложности в лиге Сергачев набрал 231 (44+187) балл за результативность.
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