Сергачев разделил с Дэном Бойлом 2-е место в истории «Тампы» по голевым передачам среди защитников – 187. Хедман лидирует – 506 пасов

догнал по количеству голевых передач в истории « ».

Российский хоккеист «Лайтнинг» сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата против «Вашингтона» (5:1).

Сергачев записал на свой счет 187-ю передачу за «Тампу» и разделил с Бойлом второе место по этому показателю среди защитников.

Бойл провел 394 матча за «Тампу», Сергачев – 432.

Первую позицию в этом списке занимает , на счету которого 506 голевых передач.

В общей сложности в лиге Сергачев набрал 231 (44+187) балл за результативность.