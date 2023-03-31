Сергачев разделил с Дэном Бойлом 2-е место в истории «Тампы» по голевым передачам среди защитников – 187. Хедман лидирует – 506 пасов

Теги Тампа-Бэй Дэн Бойл НХЛ Виктор Хедман Михаил Сергачев Хоккей

Михаил Сергачев догнал Дэна Бойла по количеству голевых передач в истории «Тампы».

Российский хоккеист «Лайтнинг» сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (5:1).

Сергачев записал на свой счет 187-ю передачу за «Тампу» и разделил с Бойлом второе место по этому показателю среди защитников.

Бойл провел 394 матча за «Тампу», Сергачев – 432.

Первую позицию в этом списке занимает Виктор Хедман, на счету которого 506 голевых передач.

В общей сложности в лиге Сергачев набрал 231 (44+187) балл за результативность.

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