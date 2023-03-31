Харчук покинул пост гендиректора московского «Динамо» по собственному желанию. Он занимал должность 2 месяца
Анатолий Харчук ушел с поста генерального директора московского «Динамо» по собственному желанию.
Функции исполняющего обязанности генерального директора возложены на его заместителя – Владимира Газизова.
«Московское «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону. В ближайшее время будут сформированы тренерские штабы основной и молодежной команды бело-голубых», – сообщается на сайте клуба.
О назначении Харчука на должность гендиректора команды стало известно 26 января 2023 года.
«Динамо» заняло пятое место в Западной конференции в нынешнем сезоне КХЛ и проиграло «Торпедо» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.
Не клуб, а проходной двор)))
Тренерские штабы будут сформированы.
А сейчас они что, расформированы?
Или их скоро расформируют и будут формировать заново?
Бардак и вредительство(((