Харчук покинул пост гендиректора московского «Динамо» по собственному желанию. Он занимал должность 2 месяца

Теги КХЛ Динамо Анатолий Харчук Хоккей

Анатолий Харчук ушел с поста генерального директора московского «Динамо» по собственному желанию.

Функции исполняющего обязанности генерального директора возложены на его заместителя – Владимира Газизова.

«Московское «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону. В ближайшее время будут сформированы тренерские штабы основной и молодежной команды бело-голубых», – сообщается на сайте клуба.

О назначении Харчука на должность гендиректора команды стало известно 26 января 2023 года.

«Динамо» заняло пятое место в Западной конференции в нынешнем сезоне КХЛ и проиграло «Торпедо» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

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6 комментариев

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Александр Маслов
Где коменты " Раменки за Динамо" лезет на чужие ветки,а о своей команде ни слова?
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srs
Не маловат ли отрезок в два месяца, чтобы претендовать на крайнего
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Кеша
Два месяца отработал . Что же вы господа учредители скачете , как бараны ? Нашли козла отпущения. А виновники безобразного выступления когда будут уволены : генеральный менеджер , тренерский штаб ? Вы понимаете , что над нами все смеются из-за ваших пятнашек ? Ну соберитесь , обсудите , вы же не бездумные бараны выпихивать по 500 млн , чтобы войти в восьмерку . Или вкладывайтесь как положено и ведите работу 24/7 или валите все . Сколько можно позориться ? Еще ветеранов подставляете в неприглядном свете из-за ваших хотелок . Такое ощущение , что в руководстве сидят враги Динамо .
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Дядя Дрон
Кто болеет за Динамо тот в цирк не ходит, так как здесь он бесплатный
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Al561
Пришел по собственному желанию, ушел по собственному желанию, пару месяцев погуляет, снова придёт.
Не клуб, а проходной двор)))
Тренерские штабы будут сформированы.
А сейчас они что, расформированы?
Или их скоро расформируют и будут формировать заново?
Бардак и вредительство(((
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Dinamik1
Кудашева туда же.
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