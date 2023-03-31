«Эдмонтон» впервые в сезоне сыграл на ноль – в 76-м матче. У вратаря Скиннера 10 побед в марте – рекорд клуба за месяц

« » впервые в сезоне сыграл на ноль – в 76-м матче, вратарь Скиннер обновил рекорд.

«Ойлерс» обыграли «Лос-Анджелес» (2:0) в матче регулярного чемпионата . Вратарь Стюарт Скиннер отразил 43 броска и был признан первой звездой.

Канадский клуб не пропустил впервые в сезоне. Скиннер сыграл на ноль во второй раз за карьеру в лиге.

В марте 24-летний голкипер одержал 10 побед в 12 играх – рекорд клуба за календарный месяц в рамках регулярок.

Он превзошел достижения Энди Муга (9 побед, январь 1983 года), (9, декабрь 1988), (9, март 2003) и (9, апрель 2022).