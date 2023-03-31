«Эдмонтон» впервые в сезоне сыграл на ноль – в 76-м матче. У вратаря Скиннера 10 побед в марте – рекорд клуба за месяц
«Эдмонтон» впервые в сезоне сыграл на ноль – в 76-м матче, вратарь Скиннер обновил рекорд.
«Ойлерс» обыграли «Лос-Анджелес» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Вратарь Стюарт Скиннер отразил 43 броска и был признан первой звездой.
Канадский клуб не пропустил впервые в сезоне. Скиннер сыграл на ноль во второй раз за карьеру в лиге.
В марте 24-летний голкипер одержал 10 побед в 12 играх – рекорд клуба за календарный месяц в рамках регулярок.
Он превзошел достижения Энди Муга (9 побед, январь 1983 года), Гранта Фюра (9, декабрь 1988), Томми Сало (9, март 2003) и Майка Смита (9, апрель 2022).
Правда это в "Сент-Луис Блюз" уже было, но за "Эдмонтон" было 75 матчей в сезоне 1987-88, что для современных вратарей тоже фантастика...