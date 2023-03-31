«Эдмонтон» впервые в сезоне сыграл на ноль – в 76-м матче. У вратаря Скиннера 10 побед в марте – рекорд клуба за месяц

Теги Эдмонтон Майк Смит НХЛ рекорды Грант Фюр Томми Сало Стюарт Скиннер Хоккей

«Эдмонтон» впервые в сезоне сыграл на ноль – в 76-м матче, вратарь Скиннер обновил рекорд.

«Ойлерс» обыграли «Лос-Анджелес» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Вратарь Стюарт Скиннер отразил 43 броска и был признан первой звездой. 

Канадский клуб не пропустил впервые в сезоне. Скиннер сыграл на ноль во второй раз за карьеру в лиге. 

В марте 24-летний голкипер одержал 10 побед в 12 играх – рекорд клуба за календарный месяц в рамках регулярок.

Он превзошел достижения Энди Муга (9 побед, январь 1983 года), Гранта Фюра (9, декабрь 1988), Томми Сало (9, март 2003) и Майка Смита (9, апрель 2022). 

4 комментария

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Deathspell Omega
Пусть проведет 79 матчей за регулярку как Фюр :)
Правда это в "Сент-Луис Блюз" уже было, но за "Эдмонтон" было 75 матчей в сезоне 1987-88, что для современных вратарей тоже фантастика...
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srs
Крут. Главное аккурат перед этим событийным матчем успел его убрать из состава фэнтази, Ас бы не понял такую шару
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MacAr4i
Вратарь Скиннер, на минутку, проводит первый полноценный сезон в НХЛ и тут уже рекорд. Пару матчей назад видел на американской трансляции как его сравнивали с Фюром. Выглядело в тот момент не очень адекватно, но сегодня подумал, что парень могёт и кто знает, может впоследствии он станет новым Фюром)
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Юджин1986
После регулярных 3-4 шайб за игру даже удивительно! Но ведь, оказывается же, можно
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