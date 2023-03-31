Карандин о судействе в плей-офф: «Наш хоккей стал грязным, много фолов пропускается. Есть беспокойство за «Авангард» и СКА»

Юрий Карандин считает, что хоккей в КХЛ стал грязным, а уровень работы судей снизился.

– Судейство может стать фактором в финалах конференций?

– Знаете, мне не нравится тот арбитраж, который увидел в ряде кубковых матчей. Наш хоккей стал грязным, особенно на контрасте с . Много фолов пропускается.

Смотрю нарезки последних серий плей-офф КХЛ – там сплошные столкновения и травмы. Зачем это, для кого они делаются? Вспоминаю слова легендарного Виктора Васильевича Тихонова, который после 3:7 с Канадой на Олимпиаде в Ванкувере в ходе встречи с президентом России сказал: мол, мы взяли у канадцев все худшее, а они у нас – все лучшее. Плей-офф КХЛ-2023 это подтверждает.

– Примеры?

– Их много. Последний – в седьмом матче серии ЦСКА – «Локомотив». Карнаухов на всей скорости вбивает в борт голову защитника Мисюля, тот получает тяжелую травму, кровь хлещет, а арбитры – нуль внимания.

Ну ладно, вы прозевали момент, но тогда посмотрите видео! Нет, эпизод заигран – и все молчат. Хотя там можно было выписывать даже не две минуты, а большой штраф!

И такой избыточной грубости, а иногда и жестокости – много. Смотрю нарезки из НХЛ – и не верю своим глазам. 20-30 лет назад, когда я в Северной Америке еще судил, там был культ драк и вот такой жестокости. А теперь в НХЛ все наоборот – драки исчезли, все стремятся сыграть в пас, красиво, по-европейски.

Так что Тихонов был прав – мы взяли за океаном в основном грязь. Обидно!

– Что ждете в каждой из двух серий?

– В плане судейства у меня есть беспокойство прежде всего за « » и СКА. Это скоростные и атакующие команды, в них много игровиков и легких форвардов типа Гусева или Ткачева. « » и , наверное, будут воздействовать на них физически, где-то за счет фола тормозить игру. Тут судьям нужно быть очень внимательными – если хотим увидеть хоккей, а не толкотню.

Думаю, главный арбитр КХЛ своим подопечным это разъяснит, ведь от работы арбитров в таких ровных полуфиналах будет многое зависеть. Надеюсь, обойдемся без судейских скандалов – и увидим красивый хоккей, – сказал бывший советский арбитр.