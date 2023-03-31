Карандин о судействе в плей-офф: «Наш хоккей стал грязным, много фолов пропускается. Есть беспокойство за «Авангард» и СКА»

Теги Ак Барс Авангард ЦСКА СКА судьи Виктор Тихонов НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Юрий Карандин Алексей Анисимов судья Хоккей

Юрий Карандин считает, что хоккей в КХЛ стал грязным, а уровень работы судей снизился. 

– Судейство может стать фактором в финалах конференций?

– Знаете, мне не нравится тот арбитраж, который увидел в ряде кубковых матчей. Наш хоккей стал грязным, особенно на контрасте с НХЛ. Много фолов пропускается.

Смотрю нарезки последних серий плей-офф КХЛ – там сплошные столкновения и травмы. Зачем это, для кого они делаются? Вспоминаю слова легендарного Виктора Васильевича Тихонова, который после 3:7 с Канадой на Олимпиаде в Ванкувере в ходе встречи с президентом России сказал: мол, мы взяли у канадцев все худшее, а они у нас – все лучшее. Плей-офф КХЛ-2023 это подтверждает.

– Примеры?

– Их много. Последний – в седьмом матче серии ЦСКА – «Локомотив». Карнаухов на всей скорости вбивает в борт голову защитника Мисюля, тот получает тяжелую травму, кровь хлещет, а арбитры – нуль внимания.

Ну ладно, вы прозевали момент, но тогда посмотрите видео! Нет, эпизод заигран – и все молчат. Хотя там можно было выписывать даже не две минуты, а большой штраф!

И такой избыточной грубости, а иногда и жестокости – много. Смотрю нарезки из НХЛ – и не верю своим глазам. 20-30 лет назад, когда я в Северной Америке еще судил, там был культ драк и вот такой жестокости. А теперь в НХЛ все наоборот – драки исчезли, все стремятся сыграть в пас, красиво, по-европейски.

Так что Тихонов был прав – мы взяли за океаном в основном грязь. Обидно!

– Что ждете в каждой из двух серий?

– В плане судейства у меня есть беспокойство прежде всего за «Авангард» и СКА. Это скоростные и атакующие команды, в них много игровиков и легких форвардов типа Гусева или Ткачева. «Ак Барс» и ЦСКА, наверное, будут воздействовать на них физически, где-то за счет фола тормозить игру. Тут судьям нужно быть очень внимательными – если хотим увидеть хоккей, а не толкотню.

Думаю, главный арбитр КХЛ своим подопечным это разъяснит, ведь от работы арбитров в таких ровных полуфиналах будет многое зависеть. Надеюсь, обойдемся без судейских скандалов – и увидим красивый хоккей, – сказал бывший советский арбитр. 

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20 комментариев

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Ыжык
Ответ DAI1980
🤣 чмпионский состав своей команды пересмотрите, может дойдёт кто это. Видео на ютюбе. Наслаждайтесь, ни в чем себе отказывая.
Это бывшие хоккеисты что ли? Ну да, мнение людей которые школу с трудом закончили важно наверно только вам. Так что такой шлак оставлю для вас, развлекаетесь)
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DAI1980
Ответ Ыжык
Кто это?
🤣 чмпионский состав своей команды пересмотрите, может дойдёт кто это. Видео на ютюбе. Наслаждайтесь, ни в чем себе отказывая.
0
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Серый
в эпизоде с Мисюлем не было нарушения, грязи - тем более
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Ыжык
Ответ DAI1980
Про вас вчера вчера сказали Потап и Гонча на своём подкасте 🤣
Кто это?
+2
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Серый
Ответ Ыжык
Даже термин такой есть "казанское судейство". Это уже традиция.
Ну да. А еще есть термин "омское нытье". Тоже традиция уже.
+2
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DAI1980
Ответ Ыжык
Есть есть. Только казанское судейство он не отменяет.
Про вас вчера вчера сказали Потап и Гонча на своём подкасте 🤣
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DAI1980
Ответ REMP95
Вам не надоело постоянно это обсуждать.Ак барс для вас как кость в горле что ли.
Пускай лучше обсуждают, что сказали вчера Потап и Гонча про установки Хартли в чемпионский сезон 😂
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DAI1980
Любителям поныть про казанское судейство.
Вчера смотрел подкаст на ютюбе. Скользкий лед. Где Потапов и Гончаров рассказывали, что когда они ВМЕСТЕ играли в одном клубе, то тренер той команды давал своим игрокам установку после принятого силового приема падать и лежать на льду пока на лед не выйдет врач команды и не уведет "травмированного" игрока на скамейку. Играли они вдвоем только в одном клубе, а называется этот клуб Авангард. И играли они там тогда, когда его тренировал Хартли, и только в том сезон когда Авангард стал чемпионам. Давно известно, что громче всех держи вора кричит тот, у кого рыло в пуху.
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Ыжык
Ответ Ратибор Добрынин
Есть ещё термин "нытьё омских". Серия не началась, а уже сколько плача на ветках. Сколько играем с Уфой никогда такого не было.
Есть есть. Только казанское судейство он не отменяет.
+2
-3
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Ратибор Добрынин
Ответ Ыжык
Даже термин такой есть "казанское судейство". Это уже традиция.
Есть ещё термин "нытьё омских". Серия не началась, а уже сколько плача на ветках. Сколько играем с Уфой никогда такого не было.
+7
-5
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Vagner01
Вообще то в том моменте с Карнауховым этот мисюль стал заваливаться ещё до столкновения и Паша уже остановиться не мог чисто физически! Так что правы судьи ничего там не было! Не упади он был бы обычный силовой и башкой в борт он бы не влетел! Карандин ерунду несёт!
+2
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Mi4eL
Ответ Alex Novatsky
Ак барсу ловить нечего
Минус Шарипзянов минус Чистяков ... не сказал бы так
+1
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REMP95
Вам не надоело постоянно это обсуждать.Ак барс для вас как кость в горле что ли.
+4
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Artem Kalugin
За ска беспокойство только в одном ключе-насколько они опять обнаглеют) хотя, против коней вряд ли будет столько наглости.
+2
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Alex Novatsky
Ответ Ыжык
Даже термин такой есть "казанское судейство". Это уже традиция.
Ак барсу ловить нечего
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ЧакЧак
хватит трындеть !
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Mi4eL
Ответ FinishedBreakfast
никто столько не забивал в большинстве?
никто столько не получал большинства. по количеству.
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Ыжык
Ответ Mi4eL
Следующим большинством Ак барс побьет рекорд по игре в неравных в плей офф. Кстати прошлый рекорд по игре в большинстве плей офф тоже принадлежал Казни. На удивление многих это не СКА ЦСКА) Уровень стал хромать.
Даже термин такой есть "казанское судейство". Это уже традиция.
+14
-9
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FinishedBreakfast
Ответ Mi4eL
Следующим большинством Ак барс побьет рекорд по игре в неравных в плей офф. Кстати прошлый рекорд по игре в большинстве плей офф тоже принадлежал Казни. На удивление многих это не СКА ЦСКА) Уровень стал хромать.
никто столько не забивал в большинстве?
+1
-1
0
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Mi4eL
Следующим большинством Ак барс побьет рекорд по игре в неравных в плей офф. Кстати прошлый рекорд по игре в большинстве плей офф тоже принадлежал Казни. На удивление многих это не СКА ЦСКА)
Уровень стал хромать.
+7
-5
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